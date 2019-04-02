10 немецких книг для детей, которые стоит прочитать

2 апреля - Международный день детской книги. Германия в данной сфере - один из бессменных лидеров. Мы выбрали для вас книги, на которые точно стоит обратить внимание.
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26 февраля в Германии отмечают День рассказывания сказок. По этому поводу предлагаем вашему вниманию репортаж о самом сказочном немецком туристическом маршруте. (26.02.2019)
В городе Касселе открывается новый музей братьев Гримм. Он посвящен в первую очередь их знаменитым сказкам. Но любопытно, что эти сказки были опубликованы, в общем-то, случайно. (20.08.2015)
Новая книга самой "тиражной" в мире немецкой писательницы Корнелии Функе вызвала противоречивые отклики. Но критики сошлись в одном: по этому роману обязательно будет снят блокбастер. (22.09.2010)
Эти сказки навсегда связаны с братьями Гримм. Но собирать их знаменитым сказочникам помогали старый солдат, благородные барышни, обнищавшая вдова и известный художник... (20.12.2012)
200 лет назад родился Генрих Гофман, автор одной из самых знаменитых детских книжек - "Struwwelpeter", известной в России как "Степка-растрепка". Между тем, отдельные педагоги и сегодня считают ее книгой ужасов. (10.06.2009)