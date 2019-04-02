10 немецких книг для детей, которые стоит прочитать

Детские книжки от немецких писателей

Эрнст Теодор Амадей Гофман. "Щелкунчик и Мышиный король"

Повесть-сказка Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" была написана и опубликована в 1816 году - в самый канун Рождества. И действие ее начинается в тот вечер, когда дети получают подарки. В России книга сразу стала очень популярной. Не случайно Чайковский увлекся этим сюжетом, а его знаменитый балет, созданный по мотивам сказки Гофмана, ставят по всему миру.