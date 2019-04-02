 10 немецких книг для детей, которые стоит прочитать | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.04.2019

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Культура и стиль жизни

10 немецких книг для детей, которые стоит прочитать

2 апреля - Международный день детской книги. Германия в данной сфере - один из бессменных лидеров. Мы выбрали для вас книги, на которые точно стоит обратить внимание.

  • Братья Гримм. Гензель и Гретель

    Детские книжки от немецких писателей

    Братья Гримм. "Гензель и Гретель"

    Ни одна из немецких книг не переводилась на другие языки так часто, как собрание сказок Якоба и Вильгельма Гримм. Во всем мире известны их названия: "Бременские музыканты", "Храбрый Портняжка", "Мальчик-с-пальчик", "Горшочек каши", "Король Дроздобород" и, конечно, "Гензель и Гретель", в которой сестра спасает брата от злой ведьмы.

  • Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и Мышиный король

    Детские книжки от немецких писателей

    Эрнст Теодор Амадей Гофман. "Щелкунчик и Мышиный король"

    Повесть-сказка Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" была написана и опубликована в 1816 году - в самый канун Рождества. И действие ее начинается в тот вечер, когда дети получают подарки. В России книга сразу стала очень популярной. Не случайно Чайковский увлекся этим сюжетом, а его знаменитый балет, созданный по мотивам сказки Гофмана, ставят по всему миру.

  • Генрих Гофман. Степка-растрепка

    Детские книжки от немецких писателей

    Генрих Гофман. "Степка-растрепка"

    Другой Гофман - Генрих - был врачом-психиатром. Он сочинил для своего маленького сына "Степку-растрепку" - несколько нравоучительных историй о том, как ребенок должен себя вести: слушаться взрослых, быть аккуратным... Так появился и ужастик о Кате, игравшей со спичками: "Горит рука, нога, коса / И на головке волоса. / Огонь - проворный молодец: / Горит вся Катя, наконец..."

  • Вильгельм Буш. Макс и Мориц

    Детские книжки от немецких писателей

    Вильгельм Буш. "Макс и Мориц"

    Черный юмор немецкой детской классики не всегда понятен и приятен родителям, но немецкие дети его любят. Не случайно так популярны комиксы Вильгельма Буша про малолетних хулиганов Макса и Морица. В страшилках Буша воров протыкают зонтиками, проказникам отрезают головы, а кошкам и собакам поджигают хвосты... Непедагогично?

  • Кадр из фильма Маленькое привидение

    Детские книжки от немецких писателей

    Отфрид Пройслер. "Маленькое привидение"

    Милая сказка "Маленькое привидение" - одна из доброго десятка книг немецкого писателя Отфрида Пройслера, переведенных на множество языков мира, в том числе и на русский. Ее волшебный герой живет на чердаке старинного замка, который стал музеем, и мечтает увидеть мир не ночью, а днем.

  • Чернильная трилогия Функе, обложки книг

    Детские книжки от немецких писателей

    Корнелия Функе. "Чернильная" трилогия

    Романы-фэнтези Корнелии Функе давно стали мировыми бестселлерами. Среди прочих на русском языке изданы "Чернильная" трилогия, романы "Повелитель драконов", "Король воров", "Бесшабашный".

  • Эрих Кестнер. Две Лотты

    Детские книжки от немецких писателей

    Эрих Кестнер. "Проделки близнецов"

    Книги Эриха Кестнера нацисты сжигали как "противоречащие немецкому духу". Но "Эмиль и сыщики", "Кнопка и Антон", "Летающий класс" остались в истории литературы. Самая известная его книга - "Проделки близнецов" ("Две Лотты") - рассказывает о разлученных сестрах. На основе ее сюжета снято более 20 фильмов.

  • Михаэль Энде. Джим Пуговка и машинист Лукас

    Детские книжки от немецких писателей

    Михаэль Энде. "Джим Пуговка и машинист Лукас"

    Общие тиражи книг классика немецкой детской литературы Михаэля Энде составляют более 20 миллионов экземпляров. "История, конца которой нет" и "Момо" были несколько раз экранизированы. И все-таки необыковенные приключения Джима Пуговки и машиниста Лукаса, которые начались после того, как жители страны Медландии получили посылку с маленьким мальчиком внутри, популярны больше всего.

  • Пауль Маар. Субастик

    Детские книжки от немецких писателей

    Пауль Маар. "Субастик"

    Повести Пауля Маара - прозаика, драматурга и иллюстратора - о проказах веселого рыжего мальчишки с пятачком вместо носа стали известны русскоязычному читателю совсем недавно. Но и писать их Маар начал не так давно - в 1970-е годы. Истории о Субастике не только увлекательны, но и отлично подходят для развивающих занятий в детскому саду и младших классах школы.

  • Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову, обложка книги

    Детские книжки от немецких писателей

    Вольф Эрльбрух. "Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову"

    Вольф Эрльбрух - автор и/или иллюстратор таких известных книг, как "Медвежье чудо", "Леонард", "Дрозд фрау Майер", "Утка, смерть и тюльпан". Книжка про крота, который выясняет, кто накакал ему на голову, написанная в 1989 году, была переведена на 27 языков и вышла общим тиражом более 3 млн. экземпляров. Можно долго спорить о ка(К)честве юмора и о морали "сей басни", но успех феноменальный.

    Автор: Ефим Шуман


  • Братья Гримм. Гензель и Гретель

    Детские книжки от немецких писателей

    Братья Гримм. "Гензель и Гретель"

    Ни одна из немецких книг не переводилась на другие языки так часто, как собрание сказок Якоба и Вильгельма Гримм. Во всем мире известны их названия: "Бременские музыканты", "Храбрый Портняжка", "Мальчик-с-пальчик", "Горшочек каши", "Король Дроздобород" и, конечно, "Гензель и Гретель", в которой сестра спасает брата от злой ведьмы.

  • Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и Мышиный король

    Детские книжки от немецких писателей

    Эрнст Теодор Амадей Гофман. "Щелкунчик и Мышиный король"

    Повесть-сказка Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" была написана и опубликована в 1816 году - в самый канун Рождества. И действие ее начинается в тот вечер, когда дети получают подарки. В России книга сразу стала очень популярной. Не случайно Чайковский увлекся этим сюжетом, а его знаменитый балет, созданный по мотивам сказки Гофмана, ставят по всему миру.

  • Генрих Гофман. Степка-растрепка

    Детские книжки от немецких писателей

    Генрих Гофман. "Степка-растрепка"

    Другой Гофман - Генрих - был врачом-психиатром. Он сочинил для своего маленького сына "Степку-растрепку" - несколько нравоучительных историй о том, как ребенок должен себя вести: слушаться взрослых, быть аккуратным... Так появился и ужастик о Кате, игравшей со спичками: "Горит рука, нога, коса / И на головке волоса. / Огонь - проворный молодец: / Горит вся Катя, наконец..."

  • Вильгельм Буш. Макс и Мориц

    Детские книжки от немецких писателей

    Вильгельм Буш. "Макс и Мориц"

    Черный юмор немецкой детской классики не всегда понятен и приятен родителям, но немецкие дети его любят. Не случайно так популярны комиксы Вильгельма Буша про малолетних хулиганов Макса и Морица. В страшилках Буша воров протыкают зонтиками, проказникам отрезают головы, а кошкам и собакам поджигают хвосты... Непедагогично?

  • Кадр из фильма Маленькое привидение

    Детские книжки от немецких писателей

    Отфрид Пройслер. "Маленькое привидение"

    Милая сказка "Маленькое привидение" - одна из доброго десятка книг немецкого писателя Отфрида Пройслера, переведенных на множество языков мира, в том числе и на русский. Ее волшебный герой живет на чердаке старинного замка, который стал музеем, и мечтает увидеть мир не ночью, а днем.

  • Чернильная трилогия Функе, обложки книг

    Детские книжки от немецких писателей

    Корнелия Функе. "Чернильная" трилогия

    Романы-фэнтези Корнелии Функе давно стали мировыми бестселлерами. Среди прочих на русском языке изданы "Чернильная" трилогия, романы "Повелитель драконов", "Король воров", "Бесшабашный".

  • Эрих Кестнер. Две Лотты

    Детские книжки от немецких писателей

    Эрих Кестнер. "Проделки близнецов"

    Книги Эриха Кестнера нацисты сжигали как "противоречащие немецкому духу". Но "Эмиль и сыщики", "Кнопка и Антон", "Летающий класс" остались в истории литературы. Самая известная его книга - "Проделки близнецов" ("Две Лотты") - рассказывает о разлученных сестрах. На основе ее сюжета снято более 20 фильмов.

  • Михаэль Энде. Джим Пуговка и машинист Лукас

    Детские книжки от немецких писателей

    Михаэль Энде. "Джим Пуговка и машинист Лукас"

    Общие тиражи книг классика немецкой детской литературы Михаэля Энде составляют более 20 миллионов экземпляров. "История, конца которой нет" и "Момо" были несколько раз экранизированы. И все-таки необыковенные приключения Джима Пуговки и машиниста Лукаса, которые начались после того, как жители страны Медландии получили посылку с маленьким мальчиком внутри, популярны больше всего.

  • Пауль Маар. Субастик

    Детские книжки от немецких писателей

    Пауль Маар. "Субастик"

    Повести Пауля Маара - прозаика, драматурга и иллюстратора - о проказах веселого рыжего мальчишки с пятачком вместо носа стали известны русскоязычному читателю совсем недавно. Но и писать их Маар начал не так давно - в 1970-е годы. Истории о Субастике не только увлекательны, но и отлично подходят для развивающих занятий в детскому саду и младших классах школы.

  • Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову, обложка книги

    Детские книжки от немецких писателей

    Вольф Эрльбрух. "Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову"

    Вольф Эрльбрух - автор и/или иллюстратор таких известных книг, как "Медвежье чудо", "Леонард", "Дрозд фрау Майер", "Утка, смерть и тюльпан". Книжка про крота, который выясняет, кто накакал ему на голову, написанная в 1989 году, была переведена на 27 языков и вышла общим тиражом более 3 млн. экземпляров. Можно долго спорить о ка(К)честве юмора и о морали "сей басни", но успех феноменальный.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • Красная Шапочка. Иллюстрация начала XX века

    Немецкая дорога сказок

    Братья Гримм

    "В далеком царстве, в далеком государстве…" - хорошо знакомое начало многих сказок. Самыми известными собирателями сказок и легенд в Германии были братья Якоб и Вильгельм Гримм. "Красная Шапочка", "Золушка", "Белоснежка", "Рапунцель"… Всего они записали и обработали более двухсот таких историй, переведенных позже более чем на 170 языков мира.

  • Гравюра XIX века

    Немецкая дорога сказок

    Мир сказок, мифов и легенд

    Туристический маршрут Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) протяженностью 600 километров ведет из Ханау в Бремен по территории пяти федеральных земель. На этой гравюре XIX века братья Гримм изображены в гостях у Доротеи Виманн, чьи пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников их собрания "Детских и семейных сказок", впервые изданного в 1812 году.

  • Ханау

    Немецкая дорога сказок

    Ханау

    Путешествие по Немецкой дороге сказок начинается в гессенском городе Ханау, где родились Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859). Этот памятник установлен в центре города на Рыночной площади.

  • Штайнау

    Немецкая дорога сказок

    Штайнау

    В Штайнау-ан-дер-Штрасе братья Гримм провели детство. Их отец Филипп Вильгельм Гримм был амтманом - главным чиновником округа Штайнау. Семья жила в этом доме. Сейчас в нем работает музей, а на площади перед ратушей, где они часто играли, в 1985 году был установлен Сказочный фонтан.

  • Марбург

    Немецкая дорога сказок

    Марбург

    В Марбурге братья Гримм посещали университет, где изучали юридические науки. По городу сейчас проложен сказочный прогулочный маршрут - Тропа Гриммов (Grimm-Dich-Pfad).

  • Кассель

    Немецкая дорога сказок

    Кассель

    В Касселе братья Гримм прожили четверть века. Именно здесь они записали и обработали большинство своих сказок и легенд. Их творчеству в этом городе на реке Фульда посвящен музей "Вселенная братьев Гримм" (Grimmwelt).

  • Замок Ханштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Ханштайн

    Вниз по течению Фульды - там, где она сливается с Везером, раскинулся лесной массив Кауфунгер Вальд, в котором происходит действие многих сказок братьев Гримм. Недалеко находятся развалины древнего замка Ханштайн, служившие, как гласят легенды, прибежищем для рыцарей-разбойников. Кстати, в этом замке в 2012 году проходили съемки немецкого фильма "Лекарь: Ученик Авиценны" (Der Medicus).

  • Замок Людвигштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Людвигштайн

    По соседству находится еще одна средневековая достопримечательность - замок Людвигштайн, построенный в 1415 году. В начале прошлого века внимание на него обратили основатели молодежной группы "Вандерфогель" ("Перелетные птицы"), положившей начало одноименному культурно-образовательному и туристическому движению. Они восстановили замок. Сейчас в нем работает молодежная турбаза.

  • Хессиш-Лихтенау

    Немецкая дорога сказок

    Хессиш-Лихтенау

    В городе Хессиш-Лихтенау можно посетить музей "Госпожи Метелицы" (Holleum - Frau Holle-Museum), расположенный в Старой ратуше. Согласно легенде, записанной братьями Гримм, когда она вытряхивает свою перину, во всем белом свете идет снег.

  • Гёттинген

    Немецкая дорога сказок

    Гёттинген

    Первое письменное упоминание о Гёттингене датировано 953 годом. Братья Гримм были профессорами здешнего университета, однако в 1837 году лишились должностей из-за либеральных взглядов. Один из символов города - бронзовая фигурка "Гусиной пастушки", которую целуют здешние аспиранты после сдачи экзаменов. "Гусиная пастушка" даже считается самой часто целуемой девушкой в мире.

  • Сабабург

    Немецкая дорога сказок

    Сабабург

    Замок "Спящей красавицы" - Сабабург был заложен в 1334 году. В XIX веке стал считаться в народе сказочным замком братьев Гримм. Расположен среди лесного массива Райнхардсвальд между Касселем и Гёттингеном.

  • Гамельн

    Немецкая дорога сказок

    Гамельн

    Нижнесаксонский город Гамельн является местом действия всемирно известной сказки о Гамельнском крысолове. В центре сохранилось много зданий в стиле Везерского ренессанса. С середины мая по середину сентября в городе проходит сказочный фестиваль с уличными представлениями по воскресеньям.

  • Альсфельд

    Немецкая дорога сказок

    Альсфельд

    Особую роль в жизни Альсфельда играет Красная Шапочка. Здесь утверждают, что братья Гримм, работая над сказкой, нарядили свою героиню в традиционный местный костюм - "Швельмер трахт". Гостей города ожидают прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и позднеготическая ратуша, а также Дом-музей сказок.

  • Бремен

    Немецкая дорога сказок

    Бремен

    Бремен и Бременские музыканты давно стали неразлучной компанией. Сказка учит нас, что вместе мы сильнее. Братья Гримм записали эту историю в начале XIX века. Сегодня в Бремене можно найти много памятников знаменитой четверке - ослу, собаке, кошке и петуху. Самый известный из них установили в 1951 году на площади перед ратушей.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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Добрые ужасы автора "Степки-растрепки"

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Немецкая дорога сказок

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