 Яшин сообщил о согласовании марша памяти Немцова | Новости из Германии о России | DW | 14.02.2019

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Россия

Яшин сообщил о согласовании марша памяти Немцова

Оргкомитету марша удалось достичь пока лишь устного согласия мэрии с маршрутом акции. Письменное уведомление ожидается 18 февраля, а сам марш пройдет 24 февраля.

Участники марша памяти Немцова в Москве (Фото из архива)

Участники марша памяти Немцова в Москве (Фото из архива)

Оргкомитет марша памяти Бориса Немцова согласовал маршрут этой акции с московской мэрией, сообщил в четверг, 14 февраля, в своем микроблоге Twitter оппозиционный политик Илья Яшин. Акция пройдет в воскресенье, 24 февраля, от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. На своей странице в соцсети Facebook Яшин написал, что пока удалось получить лишь устное согласие мэрии, а официальное уведомление оргкомитет рассчитывает получить 18 февраля.

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Впервые марш памяти Бориса Немцова состоялся 1 марта 2015 года. По разным данным, он собрал тогда от 16 тысяч до 100 тысяч человек.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но его заказчики не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.

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  • Илья Яшин с триколором в руках

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    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Накануне марша памяти: Немцов мост и его волонтеры - DW Новости (23.02.2018)

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В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

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