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Японское море имеет разные названия в Японии и Северной Корее.
Окраинное море в Тихом океане в районе Северо-Восточной Азии в Японии называют Японским морем, а в КНДР - Восточно-Корейским. Омывает берега Японии, Южной и Северной Корей и России.
В ходе консультаций в Сеуле спецпредставитель США по Северной Корее назвал очередные испытательные пуски "провокацией" и вновь призвал Пхеньян вернуться к диалогу. Совбез ООН готовит экстренное заседание.
КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря, заявили в Токио и Сеуле. В связи с инцидентом Южная Корея соберет заседание Совета национальной безопасности.
Россия утверждает, что ее корабль пресек попытку эсминца США вторгнуться в ее территориальные воды. США заявляют, что попытки нарушения границы РФ не было, их корабль находился в нейтральных водах.
Для предотвращения слива радиоактивной воды в море Сеул планирует задействовать международные суды. В знак протеста против планов Токио Южная Корея уже вызвала в МИД японского посла в Сеуле.
Запуск снарядов совершен из северокорейской провинции Хамген-Намдо в направлении Японского моря.
Эсминец USS John S. McCain имел полное право находиться в районе залива Петра Великого в Японском море, заявил Седьмой флот США. Он отверг сообщение Минобороны РФ о том, что эсминец был вытеснен российским кораблем.
Перед сливом радиоактивная вода с АЭС "Фукусима" будет тщательно отфильтрована. По мнению МАГАТЭ, эта вода не создаст проблем для экологии, но рыбаки и фермеры опасаются, что их продукцию перестанут покупать.
Испытания прошли успешно, в ближайшее время пусковую установку планируют поставить в воинские части КНДР, говорится в сообщении ЦТАК.
Неопознанный снаряд был запущен с территории Северной Кореи в направлении Японского моря.
В Южной Корее заявили об испытании двух баллистических ракет, проведенном Пхеньяном. Это третий подобный случай в начале этого года.
По данным генштаба Южной Кореи, с восточной территории КНДР в сторону Японского моря были выпущены три ракеты. Информации об их типе, дальности и высоте полета предоставлено не было.
Северокорейские ракеты упали в Японском море, не долетев до исключительной экономической зоны Японии. Это уже не первый запуск за последние месяцы.
В Пентагоне полагают, что Северная Корея запустила ракету не с подводной лодки, а с платформы в море. Пхеньян накануне утверждал обратное.
Пхеньян подтвердил испытание баллистической ракеты в Японском море, которое ранее зафиксировали Япония и Южная Корея. Пуск был впервые произведен с подводной лодки.
КНДР осуществила запуск нескольких "неопознанных снарядов" в районе города Вонсан. Незадолго до этого Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры.
Северная Корея в очередной раз запустила два неопознанных снаряда. В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности.
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