Японское море

Япония сольет радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в море

Перед сливом радиоактивная вода с АЭС "Фукусима" будет тщательно отфильтрована. По мнению МАГАТЭ, эта вода не создаст проблем для экологии, но рыбаки и фермеры опасаются, что их продукцию перестанут покупать.