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Японское море

Японское море имеет разные названия в Японии и Северной Корее.

Окраинное море в Тихом океане в районе Северо-Восточной Азии в Японии называют Японским морем, а в КНДР - Восточно-Корейским. Омывает берега Японии, Южной и Северной Корей и России.

Passanten schauen auf einem Fernsehbildschirm in einem Bahnhof in Seoul. Bei einer Nachrichtensendung wird ein Bild der von Nordkorea abgefeuerten Rakete gezeigt. Das nordkoreanische Militär hat nach Informationen Südkoreas am Dienstagmorgen erneut eine ballistische Rakete getestet. Das Projektil unbekannter Bauart sei in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden. +++ dpa-Bildfunk +++

США призвали Северную Корею прекратить ракетные испытания 24.10.2021

В ходе консультаций в Сеуле спецпредставитель США по Северной Корее назвал очередные испытательные пуски "провокацией" и вновь призвал Пхеньян вернуться к диалогу. Совбез ООН готовит экстренное заседание.
A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

КНДР выпустила ракеты в сторону Японского моря 19.10.2021

КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря, заявили в Токио и Сеуле. В связи с инцидентом Южная Корея соберет заседание Совета национальной безопасности.
The guided missile destroyer USS Chafee is seen anchored as a group of Vietnamese navy's officers attend a disaster control training with US sailors at Tien Sa port in the central city of Danang on April 25, 2012. Three US 7th Fleet's ships including also the flagship USS Blue Ridge and the rescue and salvage ship USNS Safeguard are holding a five-day non-combatant naval exchange with Vietnamese navy in the port city of Danang. AFP PHOTO/HOANG DINH Nam (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Россия и США разошлись в оценках инцидента в Японском море 16.10.2021

Россия утверждает, что ее корабль пресек попытку эсминца США вторгнуться в ее территориальные воды. США заявляют, что попытки нарушения границы РФ не было, их корабль находился в нейтральных водах.
Photo taken from a Kyodo News helicopter on Feb. 13, 2021, shows tanks at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant storing treated radioactive water from the plant. The Japanese government decided on April 13, 2021, to release the water into the sea despite the worries of local fishermen. (Kyodo)

Южная Корея намерена помешать сливу воды с АЭС "Фукусима" 14.04.2021

Для предотвращения слива радиоактивной воды в море Сеул планирует задействовать международные суды. В знак протеста против планов Токио Южная Корея уже вызвала в МИД японского посла в Сеуле.

09.05.2015 epa04739479 An image obtained by Yonhap News Agency show a ballistic missile believed to have been launched from underwater near Sinpo, on the northeast coast of North Korean, 09 May 2015. The KCNA, the North's state media, said North Korean leader Kim Jong-un watched the test-fire. EPA/KCNA SOUTH KOREA OUT BEST QUALITY AVAILABLE +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Япония сообщила о пуске в КНДР двух баллистических ракет 25.03.2021

Запуск снарядов совершен из северокорейской провинции Хамген-Намдо в направлении Японского моря.

In this Aug. 21, 2017, photo provided by U.S. Navy, the guided-missile destroyer USS John S. McCain (DDG 56) steers towards Changi Naval Base, Singapore, following a collision with the merchant vessel Alnic MC while underway east of the Straits of Malacca and Singapore. Navy and Marine Corps divers will enter flooded compartments on the USS John S. McCain to search for 10 sailors missing after the destroyer and an oil tanker collided in Southeast Asian waters, the 7th Fleet said Tuesday, Aug. 22, 2017. (Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua Fulton/U.S. Navy via AP) |

Седьмой флот США отверг обвинения в нарушении морской границы России 24.11.2020

Эсминец USS John S. McCain имел полное право находиться в районе залива Петра Великого в Японском море, заявил Седьмой флот США. Он отверг сообщение Минобороны РФ о том, что эсминец был вытеснен российским кораблем.
Photo taken from a Kyodo News helicopter shows Fukushima No. 1 nuclear power plant on March 17, 2011. The Self-Defense Forces the same day dropped water on the No. 3 reactor of the plant using helicopters, in an unprecedented move, as it was feared the reactor may have released radioactive steam due to damage to its containment vessel. The photo, showing reactors (from R to L) No. 1 through 4, was taken more than 30 kilometers offshore from the site shortly before the start of the water-dropping operation. Foto: Kyodo dpa |

Япония сольет радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в море 16.10.2020

Перед сливом радиоактивная вода с АЭС "Фукусима" будет тщательно отфильтрована. По мнению МАГАТЭ, эта вода не создаст проблем для экологии, но рыбаки и фермеры опасаются, что их продукцию перестанут покупать.

A suspected missile is fired, in this image released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on March 22, 2020. KCNA/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT.

КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки 30.03.2020

Испытания прошли успешно, в ближайшее время пусковую установку планируют поставить в воинские части КНДР, говорится в сообщении ЦТАК.
North Korean leader Kim Jong Un observes the firing of suspected missiles in this image released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on March 22, 2020. KCNA/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Южная Корея сообщила об очередном запуске ракеты в КНДР 28.03.2020

Неопознанный снаряд был запущен с территории Северной Кореи в направлении Японского моря.

21.03.2020, Südkorea, Seoul: Menschen im Bahnhof von Seoul verfolgen eine Nachrichtensendung. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Сеул сообщил о запуске ракет КНДР в направлении Японского моря 21.03.2020

В Южной Корее заявили об испытании двух баллистических ракет, проведенном Пхеньяном. Это третий подобный случай в начале этого года.

A man watches a TV showing a file picture for a news report on North Korea firing two unidentified projectiles, in Seoul, South Korea, March 2, 2020. REUTERS/Heo Ran

Сеул сообщил о ракетных пусках в Северной Корее 09.03.2020

По данным генштаба Южной Кореи, с восточной территории КНДР в сторону Японского моря были выпущены три ракеты. Информации об их типе, дальности и высоте полета предоставлено не было.
HANDOUT - 24.08.2019, Nordkorea, ---: Dieses von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am 25.08.2019 zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Abschuss einer Rakete. Das international isolierte Land habe gestern Morgen (Ortszeit) zwei Raketen von der östlichen Stadt Sondok aus abgefeuert, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. ACHTUNG: Das Foto wurde von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellt. Sein Inhalt kann nicht eindeutig verifiziert werden. Foto: -/KCNA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

КНДР вновь запустила ракеты в направлении Японского моря 31.10.2019

Северокорейские ракеты упали в Японском море, не долетев до исключительной экономической зоны Японии. Это уже не первый запуск за последние месяцы.
What appears to be a submarine-launched ballistic missile (SLBM) flies in an undisclosed location in this undated picture released by North Korea's Central News Agency (KCNA) on October 2, 2019. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT.

США усомнились в запуске северокорейской ракеты с подлодки 03.10.2019

В Пентагоне полагают, что Северная Корея запустила ракету не с подводной лодки, а с платформы в море. Пхеньян накануне утверждал обратное.
What appears to be a submarine-launched ballistic missile (SLBM) flies in an undisclosed location in this undated picture released by North Korea's Central News Agency (KCNA) on October 2, 2019. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT.

Северная Корея подтвердила запуск ракеты в Японском море 02.10.2019

Пхеньян подтвердил испытание баллистической ракеты в Японском море, которое ранее зафиксировали Япония и Южная Корея. Пуск был впервые произведен с подводной лодки.
This Tuesday, Sept. 10, 2019, photo provided by the North Korean government shows a test-firing from a multiple rocket launcher at an undisclosed location in North Korea. KCNA reports North Korean leader Kim Jong Un visited the site. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) |

Северная Корея снова запустила снаряды в сторону Японского моря 01.10.2019

КНДР осуществила запуск нескольких "неопознанных снарядов" в районе города Вонсан. Незадолго до этого Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры.

SEOUL, SOUTH KOREA - AUGUST 06: People watch a TV showing a file image of a North Korea's missile launch at the Seoul Railway Station on August 06, 2019 in Seoul, South Korea. North Korea fired two unidentified projectiles into the sea off its east coast and South Korea's military said, its fourth such launch in less than two weeks. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

КНДР в седьмой раз за месяц осуществила запуск ракет 24.08.2019

Северная Корея в очередной раз запустила два неопознанных снаряда. В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности.
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