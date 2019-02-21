Японский космический зонд "Хаябуса-2" приземлился на астероиде Рюгу

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) заявило об успешном приземлении зонда "Хаябуса-2" на поверхности астероида Рюгу. Запуск зонда был произведен в Японии в декабре 2014 года.

"Сегодня рука человечества дотянулась до новой звездочки", - подчеркнул представитель JAXA Юичи Цуда, выступая перед журналистами в пятницу, 22 февраля. По словам ученого, приземление зонда прошло при оптимальных условиях и в полном соответствии с планом.

Управляемый взрыв на астероиде Рюгу

"Хаябуса-2" удалось совершить на астероиде управляемый взрыв с целью формирования небольшого искусственного кратера, из которого должны были быть собраны образцы грунта. Однако, была ли эта миссия успешной, будет понятно лишь через несколько дней, указали представители JAXA.

По своему составу поверхность астероида Рюгу, находящегося на расстоянии 340 миллионов километров от Земли, особенно богата углеродами. Совершенные в прошлом телескопические замеры позволяют предположить, что на данном космическом теле имеется также вода.

Некоторые ученые считают, что астероиды именно такого типа однажды занесли молекулы водорода и на планету Земля.

Поддержка Немецкого центра авиации и космонавтики

Изначально планировалось, что "Хаябуса-2" совершит посадку на астероиде Рюгу в октябре 2018 года. Однако маневр пришлось отложить из-за того, что подобрать подходящее место посадки удалось не сразу.

Кроме японских исследователей, в проекте "Хаябуса-2" принимают участие также специалисты Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR).

В октябре 2018 года на поверхность астороида Рюгу совершил посадку аппарат Mascot, совместно разработанный специалистами DLR и французского аэрокосмического агентства CNES. Он исследовал поверхность астероида несколько часов, до полной разрядки батареи. Впоследствии данные, собранные аппаратом, использовались для изучения зарождения планеты Земля, а также для создания технологий обороны Земли от падающих астероидов.

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