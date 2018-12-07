 Япония решила упростить въезд для рабочих мигрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2018

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Мир

Япония решила упростить въезд для рабочих мигрантов

Благодаря новой визовой системе в Японию, где очень мало иностранцев, уже в 2019 году смогут приехать сотни тысяч мигрантов. Закон вызвал положительную реакцию у экспертов и жесткую критику у оппозиции.

Рабочие на строительстве нового стадиона в Токио к Олимпийским играм 2020 года

Рабочие на строительстве нового стадиона в Токио к Олимпийским играм 2020 года

В связи со стремительным старением населения Японии власти решили открыть границы для рабочей миграции, сообщает агентство dpa. Несмотря на жесткое противостояние оппозиции, правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) в субботу, 8 декабря, проголосовала за закон о новой визовой системе, который вступит в силу в апреле.

Ожидается, что благодаря ей в ближайшие годы в Японию переедут сотни тысяч иностранных работников. Послабление касается в первую очередь тех областей, где особенно сильно ощущается нехватка рабочих рук: строительство, сельское хозяйство, уход за больными и престарелыми. Эксперты положительно оценивают решение парламента, поскольку, по их мнению, закон придаст импульс дебатам о систематической иммиграционной политике.

В Японии инициативу ждут сложности

Пока что, за редким исключением, разрешения на работу выдают лишь высококвалифицированным иностранным специалистам, но и это происходит очень редко: по данным сайта Asienspiegel.ch, в 2018 году в стране находилось не более 8 тысяч таких специалистов. В связи с этим инициатива в Японии, где проживает около 2 процентов иностранцев, инициатива столкнется с определенными сложностями.

Контекст

Япония ослабила ограничения на экспорт оружия. Первая международная выставка вооружений, проходящая в Иокогаме, свидетельствует об отказе страны от политики пацифизма. (14.05.2015)

В Японии принят закон о борьбе с терроризмом, значительно расширяющий возможности прослушки телефонов. Правительство подчеркивает, что новый закон необходим для обеспечения безопасности на Олимпиаде 2020 года в Токио. (15.06.2017)

Оппозиция в парламенте пыталась воспрепятствовать принятию закона: по мнению депутатов, документ был составлен недостаточно подробно, в нем неясно прописаны условия для жизни и работы иностранцев. Также парламентарии напомнили, что участники производственных стажировок в Японии нередко становятся жертвами эксплуатации со стороны недобросовестных работодателей, которые используют их в качестве дешевой рабочей силы. Такие стажеры обычно живут изолированно от японского общества, поэтому программа, которую открыли в 1993 году для мигрантов из развивающихся стран, сегодня обладает плохой репутацией. Критики предостерегают, что с прибытием в Японию сотен тысяч иностранных рабочих эта проблема лишь обострится.

Медведев распорядился снизить число иностранных рабочих в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился снизить в 2019 году число иностранных работников в России почти на 20 процентов - до 144,6 тысяч человек. Притом 95,1 процент потребности, определенной на следующий год, составляют высококвалифицированные специалисты.

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

    Автор: Максим Нелюбин


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