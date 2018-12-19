 Япония выразила протест против строительства казарм на Курилах | Новости из Германии о России | DW | 19.12.2018

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Россия

Япония выразила протест против строительства казарм на Курилах

На островах Итуруп и Кунашир планируют построить три общежития для российских военнослужащих. Япония, которая считает эти острова своими и настаивает на их возврате, выразила протест.

Остров Шикотан (фото из архива)

Остров Шикотан (фото из архива)

Правительство Японии выразило протест против строительства на южных Курильских островах общежитий для российских военнослужащих. Москву уведомили об этом по дипломатическим каналам, заявил в среду, 19 декабря, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Контекст

Россия и Япония пытаются найти решение вопроса о принадлежности Курильских островов, которое устроило бы обе стороны. Визит президента Путина в Токио может стать здесь отправной точкой. (14.12.2016)

Одной из главных тем визита президента РФ в Японию будет судьба южных Курил. Эксперт Московского Центра Карнеги Александр Габуев объяснил DW, почему тут не стоит ждать прорыва. (14.12.2016)

По информации ТАСС, готовое жилье для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будет заселено до конца 2018 года. Кроме того, планируется построить и заселить три общежития в 2019 году.

После Второй мировой войны между СССР (а затем - Россией) и Японией до сих пор не подписано мирное соглашение. Это связано с территориальным спором вокруг южной Курильской гряды: речь идет об островах Итурупе, Кунашире, Шикотане и Хабомаи. Россия заняла эти острова по итогам Второй мировой войны, а Япония считает их своими и настаивает на возврате. 

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    Автор: Ирина Филатова


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Контекст

Как живут люди на Курильских островах

Главным вопросом в ходе визита президента Путина в Японию 15-16 декабря, как ожидается, будет судьба южных Курильских островов. В чем суть спора и как живут на Курилах - в фотогалерее DW. (14.12.2016)  

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