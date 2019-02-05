 Янукович прокомментировал вынесенный ему приговор | Новости из Германии об Украине | DW | 06.02.2019

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Украина

Янукович прокомментировал вынесенный ему приговор

На пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не объявлен в международный розыск и что на него и Виктора Медведчука готовится покушение.

Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве

Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает незаконным приговор, вынесенный ему в Киеве по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. "Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было, конечно, беспрецедентным", - заявил Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве в среду, 6 февраля. Он утверждает, что не объявлен в международный розыск по ордеру Интерпола, "свободно передвигается по России" и может "выезжать в любую страну мира".

Контекст

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По словам экс-президента, в Киеве "создана группа из 12 человек", которая готовит покушение на него и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Накануне украинская прокуратуры открыла против Медведчука уголовное дело по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

За что судили Януковича в Украине

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Обвинение в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины было снято за недоказанностью. Суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года. Слушания проводились по специальной заочной процедуре, так как осужденный скрывается на территории России.

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  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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Силовой разгон студентов : как одна ночь изменила ход Евромайдана

 

Контекст

Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

Через 4 года после бегства экс-президента Украины Януковича его охотничья резиденция "Сухолучье" частично разграблена, статус ее не определен. Но отдохнуть там теперь может любой желающий. (04.07.2018)  

Ссылки в интернете

Янукович заочно приговорен к 13 годам за госизмену  

Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело против Медведчука  

Аудио- и видеофайлы по теме

Силовой разгон студентов : как одна ночь изменила ход Евромайдана  

Роскошь коррупционера в его кошмарных снах: парк коррупции в Киеве  

Как Украина пытается вернуть активы Януковича  

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