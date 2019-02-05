Янукович предложил создать группу для расследования расстрелов на Майдане

Необходимо создать независимую международную группу по расследованию преступлений на Майдане, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве в среду, 6 февраля. Он отметил, что это предложение упоминалось в мирном соглашении, которое было подписано им и оппозицией 21 февраля 2014 года и засвидетельствовано представителями Германии, Польши и Франции.
Если бы такая группа по расследованию была создана 5 лет назад, то, "вероятно, не было бы войны в Донбассе и ситуация в Крыму была бы другой", полагает Янукович. По его утверждению, в расстрелах на Майдане виноваты сами его организаторы и "организация этой ужасной провокации была выгодна тем, кто хотел сорвать мирные соглашения".
Янукович также затронул тему конфликта в Донбассе, заявив, что для его окончания президент Петр Порошенко должен "сесть за стол переговоров" с проживающими там гражданами. Президенту "война помогает удержаться у власти", заявил Янукович. Он также предложил, "если будет инициатива с украинской стороны", "переговорить" с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу возможного обмена пленными в Донбассе в формате "все на всех".
За что судили Януковича в Украине
24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Обвинение в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины было снято за недоказанностью. Суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года. Слушания проводились по специальной заочной процедуре, так как осужденный скрывается на территории России.
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Украина - это Европа
21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан, протестуя против политики тогдашнего президента Виктора Януковича, отказавшегося подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты закончились сменой власти, и Киев в марте 2014 года подписал политическую часть соглашения об ассоциации, а в июне - экономическую. Но из-за позиции Нидерландов процесс ратификации документа оказался заблокирован.
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Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Таежному союзу - нет
Протестующие в центре Киева требовали от Януковича отказаться от интеграции страны в Таможенный союз ЕврАзЭс. Туда Украину активно приглашал президент России Путин. После победы Майдана новые власти в Киеве вообще отказались от этой идеи, но, по данным соцопроса группы "Рейтинг, проведенного в сентябре-октября 2016 года, 19% украинцев до сих пор выступают за Таможенный союз.
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Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Лозунг "Банду - вон" по-прежнему актуален
Во время протестов на Майдане украинцы объединились, требуя "перезагрузки власти", которая погрязла в коррупционных скандалах и разного рода преступных махинациях. Частично это требование было удовлетворено. Власть в стране сменилась, но и новых чиновников и политиков на Украине продолжают обвинять и уличать в коррупции.
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Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Досрочные выборы состоялись
Больше всего претензий у майдановцев было к тогдашнему президенту Януковичу и его так называемой "семье". Их обвиняли в разворовывании госсобственности и в узурпации власти. Во время протестов звучали требования импичмента президента и роспуска парламента. Они были полностью удовлетворены. После бегства из страны Януковича на Украине прошли досрочные президентские и парламентские выборы.
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Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Своих не бросать
В ходе столкновений на Майдане силовики задержали более двухсот протестовавших. В отношении большинства из них были открыты уголовные дела, которые в судах заканчивались обвинительными приговорами. Соратники задержанных добивались их освобождения, протестуя под стенами СИЗО и защищая их в судах. После победы Майдан все эти лица были отпущены на свободу.
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Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Правоохранительные органы поставлены под контроль
Майдановцы также добивались контроля над правоохранительными органами и расформирования спецподразделения "Беркут". После смены власти "Беркут" распустили. Ряд его бывших руководителей задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Украинскую милицию переименовали в полицию, многие ее сотрудники были уволены. С нуля была создана патрульная полиция, которой сейчас доверяют более 40% украинцев.
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Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Системных изменений в стране пока не произошло
На Майдане звучали требования системных перемен в стране. После смены власти под давлением международных партнеров на Украине начались реформы. Прогресс достигнут в создании структур, призванных бороться с коррупцией, в проведении гостендеров, децентрализации власти, контроле над правоохранительными орагнами. Но до сих пор не проведена судебная и медицинская реформа, коррупция все еще процветает.
Автор: Лилия Ржеутская, Киев