Янукович предложил создать группу для расследования расстрелов на Майдане

Необходимо создать независимую международную группу по расследованию преступлений на Майдане, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве в среду, 6 февраля. Он отметил, что это предложение упоминалось в мирном соглашении, которое было подписано им и оппозицией 21 февраля 2014 года и засвидетельствовано представителями Германии, Польши и Франции.

Если бы такая группа по расследованию была создана 5 лет назад, то, "вероятно, не было бы войны в Донбассе и ситуация в Крыму была бы другой", полагает Янукович. По его утверждению, в расстрелах на Майдане виноваты сами его организаторы и "организация этой ужасной провокации была выгодна тем, кто хотел сорвать мирные соглашения".

Янукович также затронул тему конфликта в Донбассе, заявив, что для его окончания президент Петр Порошенко должен "сесть за стол переговоров" с проживающими там гражданами. Президенту "война помогает удержаться у власти", заявил Янукович. Он также предложил, "если будет инициатива с украинской стороны", "переговорить" с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу возможного обмена пленными в Донбассе в формате "все на всех".

За что судили Януковича в Украине

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Обвинение в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины было снято за недоказанностью. Суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года. Слушания проводились по специальной заочной процедуре, так как осужденный скрывается на территории России.

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