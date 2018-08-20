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Янис Варуфакис возглавлял министерство финансов Греции с января по июль 2015 года.
Варуфакис входил в правительство Алексиса Ципраса и вел переговоры с международными кредиторами о списании греческих долгов.
В дальнейшем правительство Греции намерено само привлекать средства на рынках капитала. Впервые с 2010 года Греция обрела стабильность. Экс-министр финансов Варуфакис с этим не согласен.
Янис Варуфакис представил в Берлине новое объединение "Движение за демократию в Европе". Бывший министр финансов Греции пообещал, что инициатива будет открыта для всех политических сил.
Янис Варуфакис больше не министр финансов Греции, но политики он не сторонится. О том, почему он ушел в отставку и чем теперь занимается, Варуфакис рассказал в интервью DW.
Материалы дела Янниса Варуфакиса генпрокурор Греции направила в парламент. Экс-министру финансов могут предъявить обвинения в создании криминальной группировки и госизмене.
Российский научный институт, действующий при президенте РФ, опроверг данные немецкой газеты Bild, согласно которым РИСИ разрабатывал план выхода Греции из еврозоны.
Экс-глава Минфина Греции опроверг сообщения о планах по взлому интернет-системы ведомства. Он сообщил, что курировал рабочую группу в ходе переговоров с кредиторами.
Премьер-министр Греции заявил в телевизионном интервью, что берет на себя ответственность за все возможные ошибки при заключении договора с еврозоной. Он надеется, что парламент одобрит новые меры жесткой экономии.
На место Яниса Варуфакиса пришел его друг со студенческой скамьи Эвклидис Цакалотос. Его сдержанная манера поведения резко отличается от скандальных выпадов экспрессивного предшественника.
ЕС соберет экстренный саммит после референдума в Греции. Далай-ламе исполнилось 80 лет.
Премьер-министр Греции Ципрас считает уход Варуфакиса "потенциально полезным", сообщил греческий министр в своем блоге.
Опираясь на опросы, итоги голосования предсказать сложно. Министр финансов Варуфакис заявил, что надеется на достижение договоренности 6 июля независимо от итогов голосования.
В "терроризме" обвинил международных кредиторов министр финансов Греции Янис Варуфакис. Он заявил, что если Греция обанкротится, то убытки составят один триллион евро.
The Financial Times сообщает о возможной "стрижке" банковских вкладов в Греции по меньшей мере на 30 процентов. Глава Минфина Варуфакис назвал публикацию слухом.
Об уменьшении числа противников реформ в Греции в преддверии референдума свидетельствуют данные опроса. Однако большинство намерены голосовать против сделки с кредиторами.
Получая наличные евро в греческих банках и банкоматах, туристам, возможно, придется долго ждать, предупреждает МИД Германии. СМИ сообщают, что глава Минфина Греции не исключил закрытие банков.
Министр финансов Греции раскритиковал Еврогруппу за отказ продлить программу помощи и заявил, что Афины будут продолжать пытаться договориться с кредиторами.
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