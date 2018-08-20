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Янис Варуфакис

Янис Варуфакис возглавлял министерство финансов Греции с января по июль 2015 года.

Варуфакис входил в правительство Алексиса Ципраса и вел переговоры с международными кредиторами о списании греческих долгов.

Gäste in Strassencafé in Athen im Schatten

Международная программа финансовой помощи Греции завершена 20.08.2018

В дальнейшем правительство Греции намерено само привлекать средства на рынках капитала. Впервые с 2010 года Греция обрела стабильность. Экс-министр финансов Варуфакис с этим не согласен.
09.02.2016+++ Yanis Varoufakis, ehemaliger griechischer Finanzminister, äußert sich am 09.02.2016 bei einer Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der linken paneuropäischen Bewegung DiEM 25 (Democracy in Europe Movement 2025) in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

Экс-министр финансов Греции объявил о создании нового движения 09.02.2016

Янис Варуфакис представил в Берлине новое объединение "Движение за демократию в Европе". Бывший министр финансов Греции пообещал, что инициатива будет открыта для всех политических сил.
Griechische Rentner schwenken griechischer und europäischer Fahne mit Euro Symbol vor griechischem Parlament in Athen. 09.07.2015

Янис Варуфакис: "Европа должна измениться" 02.11.2015

Янис Варуфакис больше не министр финансов Греции, но политики он не сторонится. О том, почему он ушел в отставку и чем теперь занимается, Варуфакис рассказал в интервью DW.
22.07.2015+++ Lawmaker Yanis Varoufakis, left, holds a glass of water as he passes by Panagiotis Lafazanis, a parliament member of Syriza governing party, during a parliament committee in Athens, Wednesday, July 22, 2015. Greece's parliament has begun an emergency debate on a second round of conditions demanded by international creditors for a new bailout - a vote that could threaten the coalition government. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

СМИ: Прокуратура Греции подозревает Варуфакиса в госизмене 30.07.2015

Материалы дела Янниса Варуфакиса генпрокурор Греции направила в парламент. Экс-министру финансов могут предъявить обвинения в создании криминальной группировки и госизмене.
Euro coins are seen in front of a displayed portrait of General Theodoros Kolokotronis on 5.000 Drachma old Greece banknote in this photo illustration taken in Zenica, Bosnia and Herzegovina, June 30, 2015. Picture taken on June 30, 2015. REUTERS/Dado Ruvic

РИСИ опроверг участие в разработке плана по вводу драхмы в Греции 29.07.2015

Российский научный институт, действующий при президенте РФ, опроверг данные немецкой газеты Bild, согласно которым РИСИ разрабатывал план выхода Греции из еврозоны.
file - Greek Finance Minister Yanis Varoufakis during a press conference at the Finance Ministry in Athens, Greece, 04 March 2015. EPA/SIMELA PANTZARTZI/dpa (zu dpa Homestories und Kriegswunden - tiefe Gräben zwischen Athen und Berlin vom 15.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Варуфакис разрабатывал секретный план по введению драхмы 27.07.2015

Экс-глава Минфина Греции опроверг сообщения о планах по взлому интернет-системы ведомства. Он сообщил, что курировал рабочую группу в ходе переговоров с кредиторами.
Greek Prime Minister Alexis Tsipras speaks to journalists of the Greek state broadcaster ERT during an interview at his office at the Maximos Mansion in this handout photo released by the Greek Prime Minister's office in Athens, Greece July 14, 2015. Tsipras defended on Tuesday a bailout deal struck at a euro zone summit, saying that although it had been a bad night for Europe and imposed on Greece, the agreement saved it from exiting the euro and must be implemented. REUTERS/Andrea Bonetti/Greek Prime Minister's Office/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Алексис Ципрас: "Я подписал текст, в который не верю" 15.07.2015

Премьер-министр Греции заявил в телевизионном интервью, что берет на себя ответственность за все возможные ошибки при заключении договора с еврозоной. Он надеется, что парламент одобрит новые меры жесткой экономии.
15.6.2015 *** Greece's Deputy Foreign Minister for international economic relations, Euclid Tsakalotos, arrives at the Prime minister's office for an emergency meeting, in Athens, Monday, June 15, 2015. Tsipras held an meeting with the team of Greek bailout negotiators, and said the talks had stalled on demands by the creditors ¿ the other eurozone states and the IMF ¿ for a new round of pension cuts, which his government rejected.(AP Photo/Petros Giannakouris)

Новый министр финансов Греции - новый курс? 09.07.2015

На место Яниса Варуфакиса пришел его друг со студенческой скамьи Эвклидис Цакалотос. Его сдержанная манера поведения резко отличается от скандальных выпадов экспрессивного предшественника.

Геофактор коротко: 06.07.2015 15:00 (мск) 06.07.2015

ЕС соберет экстренный саммит после референдума в Греции. Далай-ламе исполнилось 80 лет.
05.07.2015 Greek Finance Minister Yanis Varoufakis arrives for his press conference in Athens on July 5, 2015, after early results showed those who rejected further austerity measures in a Greek crucial bailout referendum were poised to win. Over 61 percent of Greek voters on July 5 rejected fresh austerity demands by the country's EU-IMF creditors in a historic referendum, official results from 50 percent of polling stations showed. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)

Министр финансов Греции Варуфакис уходит в отставку 06.07.2015

Премьер-министр Греции Ципрас считает уход Варуфакиса "потенциально полезным", сообщил греческий министр в своем блоге.
3.7.2015 *** Bildunterschrift:ATHENS, GREECE - JULY 03: A man erects a Nai (yes) poster next to a rival Oxi (no) poster as electioneering on the referendum continues on July 3, 2015 in Athens, Greece. The 'Yes' and 'No' supporters in Greece are set to hold major rallies in Athens today ahead of Sunday's referendum on an international bailout terms. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

В Греции проходит референдум по вопросу о требованиях кредиторов 05.07.2015

Опираясь на опросы, итоги голосования предсказать сложно. Министр финансов Варуфакис заявил, что надеется на достижение договоренности 6 июля независимо от итогов голосования.
16.04.2015+++ Bildunterschrift:Greek Finance Minister Yanis Varoufakis delivers remarks at the Brookings Institute in Washington, DC on April 16, 2015. With an April 24 deadline looming for Greece to reach a deal on new financing from EU creditors, markets are fearful that it could fail to pay its debts and split from the eurozone. AFP PHOTO/ PAUL J. RICHARDS (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images)

Министр финансов Греции обвинил кредиторов в "терроризме" 04.07.2015

В "терроризме" обвинил международных кредиторов министр финансов Греции Янис Варуфакис. Он заявил, что если Греция обанкротится, то убытки составят один триллион евро.
Варуфакис назвал информацию о возможной стрижке банковских вкладов слухом.

FT: Греческие банки могут урезать счета вкладчиков 04.07.2015

The Financial Times сообщает о возможной "стрижке" банковских вкладов в Греции по меньшей мере на 30 процентов. Глава Минфина Варуфакис назвал публикацию слухом.
June 29, 2015. Bildunterschrift:Protesters participate in a demonstration calling for a 'No' vote in the forthcoming referendum on bailout conditions set by the country's creditors, in front of the Greek parliament in Athens on June 29, 2015. Greece shut its banks and the stock market and imposed capital controls after creditors at the weekend refused to extend the country's bailout past the June 30 deadline, prompting anxious citizens to empty ATM's. AFP PHOTO / ARIS MESSINIS (Photo credit should read ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images)

Туристические компании Греции призвали согласиться с кредиторами 01.07.2015

Об уменьшении числа противников реформ в Греции в преддверии референдума свидетельствуют данные опроса. Однако большинство намерены голосовать против сделки с кредиторами.
27.6.2015 People withdrew cash from ATM next to a closed branch of Alpha Bank in Athens, Greece June 27, 2015. The specific branch opens at 9 a.m. local time on Saturdays but it remained closed for technical reasons while dozens of people lined outside to withdraw cash. A senior Greek politician on Saturday issued an assurance that banks would remain open and asked people to remain calm, hours after Prime Minister Alexis Tsipras announced a surprise referendum on bailout terms offered by foreign creditors. REUTERS/Yannis Behrakis

МИД ФРГ рекомендует иметь достаточно наличных при поездке в Грецию 28.06.2015

Получая наличные евро в греческих банках и банкоматах, туристам, возможно, придется долго ждать, предупреждает МИД Германии. СМИ сообщают, что глава Минфина Греции не исключил закрытие банков.
27.6.2015 Greek Finance Minister Yanis Varoufakis holds a news conference during a Euro zone finance ministers' emergency meeting on the situation in Greece in Brussels, Belgium June 27, 2015. Euro zone finance ministers plan to meet later on Saturday without their Greek counterpart following the conclusion of a meeting of all 19 ministers which has resumed for now, euro zone officials said. REUTERS/Yves Herman

Греция продолжит попытки договориться с кредиторами 27.06.2015

Министр финансов Греции раскритиковал Еврогруппу за отказ продлить программу помощи и заявил, что Афины будут продолжать пытаться договориться с кредиторами.
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