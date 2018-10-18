"Яндекс" потерял миллиард долларов из-за слухов об интересе госбанка

Акции компании "Яндекс" в четверг, 18 октября, резко упали на фоне сообщений о том, что Сбербанк собирается выкупить крупный пакет акций компании. Судя по информации с бирж, акции "Яндекса" за несколько часов потеряли не менее 10 процентов своей стоимости, что в абсолютных цифрах превышает 1 миллиард долларов.

Об интересе Сбербанка, который контролируется Центральным банком РФ, к "Яндексу" в четверг написали издания "Ведомости" и The Bell. Причиной тому, согласно источнику "Ведомостей", является то, что российские власти недовольны излишней независимостью компании. По данным издания, Сбербанк заинтересован в выкупе по меньшей мере 30 процентов акций.

Сбербанк опроверг эти сведения. "Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением", - заявили в пресс-службу банка. В "Яндексе", в свою очередь, отказались "комментировать слухи".

Проблемы Сбербанка

Между тем сам Сбербанк переживает непростое время - его клиенты все чаще снимают валюту с валютных депозитов. Только в августе со счетов сняли 1,2 миллиарда долларов. По мнению экспертов Bloomberg, отток средств с валютных депозитов связан с опасениями россиян по поводу возможного введения санкций США против госбанков России. На ситуацию могли повлиять и распространяющиеся слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.

В самом Сбербанке, общий объем валютных депозитов которого, по данным Bloomberg, с начала года снизился на 10 процентов, ситуацию прокомментировали спокойно. "Отток или приток средств в размере 1 млрд долларов при размере валютной части баланса в 94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка", - заявил представитель Сбербанка агентству РБК.

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