 ″Яндекс″ потерял миллиард долларов из-за слухов об интересе госбанка | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

"Яндекс" потерял миллиард долларов из-за слухов об интересе госбанка

Российские СМИ написали, что власти недовольны независимостью "Яндекса" и готовят выкуп его акций Сбербанком. Акции "Яндекса" стремительно упали.

Карикатура Елкина

Акции компании "Яндекс" в четверг, 18 октября, резко упали на фоне сообщений о том, что Сбербанк собирается выкупить крупный пакет акций компании. Судя по информации с бирж, акции "Яндекса" за несколько часов потеряли не менее 10 процентов своей стоимости, что в абсолютных цифрах превышает 1 миллиард долларов.

Контекст

Борьба властей в России против интернета - будь то блокировки сайтов или сбор данных пользователей мессенджеров - оборачивается против них самих и будет бить по ним все чаще и сильнее, считает Александр Плющев. (14.06.2017)

Отток средств с валютных депозитов может быть связан с опасениями по поводу введения санкций США против госбанков России, а также слухами о возможной конвертации валютных вкладов в рубли. (21.09.2018)

Об интересе Сбербанка, который контролируется Центральным банком РФ, к "Яндексу" в четверг написали издания "Ведомости" и The Bell. Причиной тому, согласно источнику "Ведомостей", является то, что российские власти недовольны излишней независимостью компании. По данным издания, Сбербанк заинтересован в выкупе по меньшей мере 30 процентов акций.

Сбербанк опроверг эти сведения. "Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением", - заявили в пресс-службу банка. В "Яндексе", в свою очередь, отказались "комментировать слухи".

Проблемы Сбербанка

Между тем сам Сбербанк переживает непростое время - его клиенты все чаще снимают валюту с валютных депозитов. Только в августе со счетов сняли 1,2 миллиарда долларов. По мнению экспертов Bloomberg, отток средств с валютных депозитов связан с опасениями россиян по поводу возможного введения санкций США против госбанков России. На ситуацию могли повлиять и распространяющиеся слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.

В самом Сбербанке, общий объем валютных депозитов которого, по данным Bloomberg, с начала года снизился на 10 процентов, ситуацию прокомментировали спокойно. "Отток или приток средств в размере 1 млрд долларов при размере валютной части баланса в 94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка", - заявил представитель Сбербанка агентству РБК.

Смотрите также: 

Смотреть видео 01:15
Now live
01:15 мин

Сбербанк избавляется от украинской "дочки"

  • Составитель концепции электронного обучения

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Разработчик программ электронного обучения

    Динамика, которую приобрела в результате компьютеризации наша жизнь, требует быстрых и недорогих способов передачи знаний. Без дистанционного электронного обучения (E-Learning) в таких условиях не обойтись. Онлайн-образование стремительно развивается. Главная задача специалиста, составляющего концепцию E-Learning, - разработка методики обучения и подбор дидактического материала.

  • Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    SEA-менеджер - это специалист, который помогает потенциальным клиентам найти интересующий их товар или услугу, а рекламодателю - представить свое предложение целевой группе пользователей. В его обязанности входит размещение и оптимизация в таких поисковиках, как Google, рекламных объявлений, содержание которых зависит от состава поисковых запросов или интересов пользователей.

  • Менеджер по партнерскому маркетингу

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по партнерскому маркетингу

    При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.

  • Менеджер по информационной безопасности

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационной безопасности

    В эпоху цифровых технологий для каждой компании остро стоит проблема информационной безопасности и защиты от хакерских атак, результатом которых может стать кража данных. SIM-менеджер разрабатывает концепцию информационной безопасности на фирме, оценивает информационные риски, планирует меры по их минимизации, создает и внедряет соответствующие механизмы контроля, проводит их мониторинг.

  • Клавиатура

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Специалист по обработке, анализу и хранению данных

    "Ученый по данным" (Data Scientist) считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных профессий. Это специалист по информатике, в задачи которого входит анализ, обработка, структурирование, сохранение и представление данных в цифровой форме, использование для работы с ними искусственного интеллекта, а также проектирование баз данных.

  • Инженер-робототехник

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Инженер-робототехник

    В условиях, когда на рынке робототехники бум, такие специалисты пользуются большим спросом. В круг их задач входит разработка автоматизированных технических систем, их программирование, техническое обслуживание. Инженер-робототехник должен уметь применить междисциплинарный подход, а также обладать глубокими знаниями в области электроники, механики, кибернетики, информатики.

  • Менеджер по информационному моделированию зданий

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационному моделированию зданий

    Без информационных технологий не обходится и в строительной отрасли. Специальные компьютерные программы позволяют моделировать разные фазы планирования и управления стройпроектами. Информационное моделирование зданий регулирует BIM-менеджер. Он осуществляет сбор и комплексную обработку информации о будущем объекте, разрабатывает трехмерную модель здания и предоставляет ее строительной компании.

  • Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.

  • Менеджер по киберспорту

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по киберспорту

    Киберспорт (E-Sport) - это вид соревновательной деятельности на основе видеоигр. Менеджер по киберспорту занимается управлением в киберспорте. Вместе с тренером он формирует прогеймерскую команду, выстраивает график тренировок, следит за личным расписанием каждого геймера, ищет спонсоров, находит возможности для участия в турнирах, решает вопросы проезда, проживания, питания игроков на турнирах.

  • Сетевой юрист

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Сетевой юрист

    Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Топ-10 перспективных интернет-профессий

В эпоху цифровых технологий появилось немало новых профессий, о существовании многих из которых даже не все знают. Какие из них пользуются особым спросом в Германии? (11.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сбербанк избавляется от украинской "дочки"  

Интернет-цензура в Китае - удар по иностранному бизнесу  

5 нововведений для пользователей интернета в ЕС  

Также по теме

Russland Moskau - Oppositionsführer Alexej Nawalny

Комментарий: Политика и краудфандинг 24.01.2017

Запреты на сбор средств на политические цели напоминают историю с законом об "иностранных агентах" и могут затронуть не только Навального. Комментарий Александра Плющева для DW.

Реклама

Самые читаемые

Как немецкие СМИ сообщают о нападении на колледж в Керчи  

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно