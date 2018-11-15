 ″Яндекс″ начал удалять ссылки на пиратские сайты | Новости из Германии о России | DW | 16.11.2018

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Россия

"Яндекс" начал удалять ссылки на пиратские сайты

Интернет-поисковик "Яндекс" осуществляет свои действия в рамках меморандума по совместной борьбе с пиратством, которые правообладатели заключили с рядом российских компаний.

Офис компании Яндекс в Москве

Российская транснациональная компания "Яндекс" начала удалять из поисковой выдачи ссылки на сайты с пиратским контентом. Об этом пресс-служба компании сообщила в пятницу, 16 ноября. Соответствующие действия осуществляются в рамках меморандума по совместной борьбе с пиратством, который крупнейшие интернет-поисковики подписали с правообладателями.

"Мы рассчитываем, что совместные действия участников меморандума будут способствовать распространению легального аудиовизуального контента в интернете, а также призываем остальных игроков индустрии поддержать эту инициативу", - говорится в сообщении компании.

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Требование удалить пиратский контент не соответствует законодательству РФ, говорится в заявлении "Яндекса". Сервису "Яндекс.Видео" грозит блокировка из-за ссылок на сайты с нелегальным контентом. (29.08.2018)

Как заявил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский, фирма последовательно выступает за чистый интернет. "Мы уверены, что системная совместная работа пойдёт на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей", - приводит его слова пресс-служба "Яндекс".

Не дольше шести часов

1 ноября правообладатели подписали меморандум по совместной борьбе с пиратством с компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler. Согласно заключенному соглашению правообладатели в течение трех недель создают реестр указателей страниц сайтов в интернете, на которых незаконно размещаются аудиовизуальные произведения или ссылки, необходимые для их получения, напоминает "Интерфакс". Администраторы интернет-поисковиков в течение шести часов после попадания в реестр должны исключить ссылки с пиратским контентом из поисковой выдачи в России.

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