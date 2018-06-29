Яд в бутербродах: полиция ФРГ расследует отравления на заводе

В немецком языке есть интересное и даже чуть забавное слово: Pausenbrot, дословный перевод - "хлеб для паузы". Фактически это означает любую еду (чаще всего - бутерброды), которую люди приносят с собой на работу, чтобы перекусить в обеденный перерыв. И вот как раз такой невинный "хлеб для паузы" превратился в настоящую угрозу для здоровья и жизни ряда сотрудников Ari-Armaturen - одного из немецких заводов-производителей оборудования в небольшом городе Шлос-Хольте-Штукенброк, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Впрочем, бутерброды как таковые тут ни при чем - но после того, как в некоторых из них был обнаружен свинцовый порошок, содержащий яд, полиция начала расследование. Поводом для этого стали тяжелые заболевания двух сотрудников Ari-Armaturen, в результате чего следствие заявило о предположительном отравлении их тяжелыми металлами и выразило намерение заново изучить обстоятельства смертей еще двадцати одного человека, имевших место с 2000 года. Не исключено, что отравитель действовал на предприятии на протяжении долгих лет. По неподтвержденным данным СМИ, один из двух пострадавших находится в коме, другой был вынужден долгое время проходить процедуру диализа, которая и спасла ему жизнь (газета Neue Westfälische пишет, что последний эпизод произошел четыре года назад).

Подозреваемый в отравлениях экспериментировал дома с ядами

Подозреваемый в совершении преступлений, 56-летний наладчик оборудования Клаус О., находится в камере предварительного заключения с середины мая и показаний не дает. Его подозревают в том, что он умышленно подсыпал ацетат свинца (соль уксусной кислоты) в виде порошка в бутерброд своего коллеги. Порошок добавлялся в достаточном количестве, чтобы причинить серьезные повреждения внутренним органам человека.

Вид на город Билефельд

Клаус О. живет в районе Бракведе города Билефельда в частном доме с женой и двумя детьми. Другие обитатели квартала говорят о нем как о человеке, который не поддерживал контакты с соседями, ведя себя "закрыто, неприступно и недовольно". Отзывы коллег были примерно такими же.

На работе подозреваемый слыл замкнутым, но не глупым человеком. Рассказывают, что он дома постоянно проводил эксперименты со сложными веществами, используемыми на производстве в Ari-Armaturen. Этот факт подтвердили результаты обыска, проведенного следователями: в доме подозреваемого нашли такие вещества, как ртуть, свинец и кадмий, из которых можно изготовить яд.

Подозрение на Клауса О., который, по данным работодателя, работал на заводе на протяжении 38 лет, пало после просмотра видеозаписей с камер наблюдения. После появления первого подозрения руководство приняло решение расследовать случай. Ранее один из сотрудников в своем бутерброде обнаружил белый порошок, о чем и сообщил начальству. Далее были обнаружены записи с видеокамер.

Отравление - месть за больного ребенка?

"Поначалу мы предполагали, что все это плохая шутка, а не покушение на убийство", - заявил начальник заводского отдела по работе с персоналом Тило Блехингер (Tilo Blechinger). Сообщение прокуратуры и полиции о расследовании ранее случившихся смертей вызвало волнения среди сотен сотрудников Ari-Armaturen. Однако Блехингер считает, что не все ушедшие из жизни работники предприятия умерли в результате отравления. По словам Тило Блехингера, полиция изучает бросающиеся в глаза случаи, однако среди них были и аварии, и катастрофы и прочие происшествия.

У коллег подозреваемого своя версия происшедшего. Как говорят, один из детей Клауса О. - инвалид, чьи страдания оказывали настолько сильное влияние на жизнь отца, что тот якобы решил причинить боль и другим людям. Однако и эта версия как минимум не бесспорна: в таком случае преступные действия не должны были бы ограничиваться заводом в Шлос-Хольте-Штукенброке.

В полиции не намерены комментировать предположения и спекуляции, циркулирующие среди сотрудников Ari-Armaturen. "Следствие идет, поэтому мы по этому поводу высказываться не будем", - заявил представитель полиции Билефельда. От подробных комментариев отказался и адвокат подозреваемого. В информационном центре против отравлений при университете Бонна считают случившееся "крайне нетипичным случаем", однако участвовать в распространении появляющихся версий также не хотят.

В комиссию по расследованию летальных исходов на Ari-Armaturen входят 15 человек. Среди случаев, которые привлекли внимания комиссии, также смерти работников от рака или инфаркта, которые последовали незадолго до выхода людей на пенсию. По оценкам эксперта из земельного управления уголовной полиции, не исключено, что в этих случаях свою роль сыграли и токсичные тяжелые металлы.

В рамках расследования будут опрошены, помимо прочих, врачи и родственники умерших. Для дополнительных проверок не исключена и эксгумация тел - на основании образцов волос можно сделать заключение о вероятности отравления тяжелыми металлами. Однако, как бы то ни было, работники немецких заводов - не только Ari-Armaturen - будут отныне относиться к своим Pausenbrot более внимательно.

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