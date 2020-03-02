"Яблоко" просит суд признать недействующим распоряжение Путина об общероссийском голосовании

Партия "Яблоко" просит Верховный суд РФ признать недействующим распоряжение президента страны Владимира Путина о проведении общероссийского голосования по новой конституции. В пятницу, 6 марта, партия на своем сайте сообщила о подаче административного искового заявления. На опубликованном там же документе стоит штамп приемной Верховного суда РФ от 5 марта.

Оппозиционная партия считает, что Путин нарушил несколько федеральных законов и превысил свои полномочия распоряжением "Об организации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". Этим распоряжением органам государственной власти и местного самоуправления предписано подготовиться к голосованию. Помимо этого, распоряжение определяет порядок участия в подготовке к голосованию избирательных комиссий, в том числе ЦИК. При этом конституция четко определяет полномочия президента, связанные с голосованием, - это назначение референдума и выборов в Госдуму. Полномочия главы государства по назначению и определению порядка всенародного голосования в Основном законе отсутствуют, утверждает "Яблоко".

"Распоряжение Путина нарушает право граждан жить в правовом государстве. Нарушено и право партии "Яблоко" участвовать в выработке решений органов власти, - сказано в заявлении партии. - Кроме того, распоряжение Путина нарушает закон "Об основных гарантиях избирательных прав…", который определяет полномочия и обязанности избирательных комиссий по организации выборов и референдумов. Никакого общероссийского голосования о поправках в Конституцию в этом законе нет".

Инициатива Путина по изменению Конституции РФ

О необходимости внесения поправок в конституцию Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Уже 20 января президентский проект поправок был внесен в Госдуму.

Предложенные поправки могут радикально изменить систему госуправления в России. В частности, в них предлагается закрепить в конституции статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, усилить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений конституции. Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.

Поправки "Яблока"

Партия "Яблоко" сформировала свой пакет поправок к конституции страны. В него вошли четыре законопроекта, которые партия уже ранее вносила через законодательные собрания регионов, а также два новых. В частности, оппозиционеры предлагают сократить президентский срок до 4 лет и ограничить полномочия президента перечнем, предусмотренным конституцией.

Кроме того, "Яблоко" предложило ввести выборность членов Совета Федерации, предоставить Совфеду право предлагать кандидатуру генпрокурора, а Госдуме - право выдвигать премьер-министра и выносить вотум недоверия министрам. Также партия считает необходимым расширить состав Конституционного суда, вернуть Высший арбитражный суд, отказаться от обязательного призыва на военную службу и запретить участие граждан страны в вооруженных конфликтах в качестве наемников. Одновременно "Яблоко" предложило включить в текст конституции положение о том, что пытки являются тяжким преступлением.

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