Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Юрген Хабермас

Screenshot, 11.12.2020 Projekts zur Unterstützung der politischen Gefangenen in Belarus 100xSoladarität

В Германии проходит акция солидарности с политзаключенными в Беларуси 14.12.2020

Нобелевский лауреат Герта Мюллер, философ Юрген Хабермас, режиссер Мило Рау и многие другие поддержали тех, кто пострадал от репрессий в Беларуси. DW поговорила с участниками акции.
Davis, Angela; US-amerikan. farbige Bürgerrechtlerin; geb. 1944. Angela Davis zu Besuch in der DDR: Ankunft auf dem Flughafen Schönefeld in Ost-Berlin (v. l. n. r.: Werner Lamberz, Mitglied d. Politbüros u. Sekr. d. ZK d. SED, Angela Davis und Günther Jahn, 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ). Foto, 10.9.1972. |

Как граждане ГДР освобождали Анджелу Дэвис 17.11.2020

"Миллион роз для Анджелы Дэвис" называлась акция солидарности в начале 1970-х в ГДР, ставшая крупнейшей пропагандистской кампанией в истории этой страны.
ARCHIV - Internationally renowned German philosopher Juergen Habermas speaks to journalists in an auditorium of the Philosophical School of Athens on August 6, 2013. Greece, widely considered as the birthplace of western philosophy, hosts the 23rd World Congress of Philosophy, organised by the International Federation of Philosophical Societies (FISP), which runs until August 10. AFP PHOTO / LOUISA GOULIAMAKI (Photo credit should read LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images)

Виктор Ерофеев: Самому последовательному европейцу - 90 лет 18.06.2019

18 июня исполняется 90 лет ведущему немецкому философу Юргену Хабермасу. Знакомый с его трудами и с ним лично писатель Виктор Ерофеев - о том, чему мы можем научиться у Хабермаса.
Der Philosoph Jürgen Habermas am 12.12.2012 bei einer Pressekonferenz im Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Habermas bekommt am Freitag (14.12.) in Düsseldorf den mit 50 000 Euro dotierten Heine-Preis verliehen. Foto: Martin Gerten/dpa

Юрген Хабермас: бунтарь против террора 18.06.2014

18 июня известному философу исполнилось 85 лет. Хабермас завоевал репутацию открытого, толерантного человека. Компромиссов он не приемлет лишь в одном - в борьбе против насилия…
Der Philosoph Jürgen Habermas am 12.12.2012 bei einer Pressekonferenz im Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Habermas bekommt am Freitag (14.12.) in Düsseldorf den mit 50 000 Euro dotierten Heine-Preis verliehen. Foto: Martin Gerten/dpa

Юргену Хабермасу вручат "Призму благоразумия" 09.09.2013

Престижной премией, присуждаемой за особый вклад в воспитание терпимости и благоразумия, отмечена работа ученого по формированию общеевропейского будущего.
ARCHIV - Der Philosoph Jürgen Habermas am 12.12.2012 bei einer Pressekonferenz im Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas erhält am 22.01.2013 den Kulturellen Ehrenpreis der Stadt München. Foto: Martin Gerten/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Город Мюнхен наградил Юргена Хабермаса 22.01.2013

Баварская столица отметила заслуги ученого, чьи философские идеи продолжают оказывать влияние на современную мысль и на интеллектуалов во всем мире.

Юрген Хабермас награжден премией имени Холберга 30.11.2005
German philosopher Juergen Habermas gestures as he delivers his speech after he was awarded with the renowned Peace Prize of the German Booktraders' Association in Frankfurt, Germany, Sunday, Oct. 14, 2001. (AP Photo/Frank Rumpenhorst) (Photo für Kalenderblatt)

Теория Хабермаса сталкивается с серьезными испытаниями 10.11.2004

Известному немецкому социологу и философу Юргену Хабермасу вручена в среду 10 ноября Киотская премия. Эта премия является наряду с Нобелевской одной из самых престижных наград за достижения в области науки и культуры.