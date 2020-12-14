Юрген Хабермас

Виктор Ерофеев: Самому последовательному европейцу - 90 лет

18 июня исполняется 90 лет ведущему немецкому философу Юргену Хабермасу. Знакомый с его трудами и с ним лично писатель Виктор Ерофеев - о том, чему мы можем научиться у Хабермаса.