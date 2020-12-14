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Нобелевский лауреат Герта Мюллер, философ Юрген Хабермас, режиссер Мило Рау и многие другие поддержали тех, кто пострадал от репрессий в Беларуси. DW поговорила с участниками акции.
"Миллион роз для Анджелы Дэвис" называлась акция солидарности в начале 1970-х в ГДР, ставшая крупнейшей пропагандистской кампанией в истории этой страны.
18 июня исполняется 90 лет ведущему немецкому философу Юргену Хабермасу. Знакомый с его трудами и с ним лично писатель Виктор Ерофеев - о том, чему мы можем научиться у Хабермаса.
18 июня известному философу исполнилось 85 лет. Хабермас завоевал репутацию открытого, толерантного человека. Компромиссов он не приемлет лишь в одном - в борьбе против насилия…
Престижной премией, присуждаемой за особый вклад в воспитание терпимости и благоразумия, отмечена работа ученого по формированию общеевропейского будущего.
Баварская столица отметила заслуги ученого, чьи философские идеи продолжают оказывать влияние на современную мысль и на интеллектуалов во всем мире.
Известному немецкому социологу и философу Юргену Хабермасу вручена в среду 10 ноября Киотская премия. Эта премия является наряду с Нобелевской одной из самых престижных наград за достижения в области науки и культуры.
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