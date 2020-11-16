Как граждане ГДР освобождали Анджелу Дэвис

"Миллион роз для Анджелы Дэвис" называлась акция солидарности в начале 1970-х в ГДР, ставшая крупнейшей пропагандистской кампанией в истории этой страны.
1970 год. Холодная война в разгаре. Запад и Восток отделены друг от друга железным занавесом. Однако никакие препятствия не мешают Советскому Союзу и его государствам-спутникам зорко следить за происходящим в политической жизни "классовых врагов" (в первую очередь - США), выявлять в их политике изъяны и демонстративно выражать поддержку тамошним инакомыслящим.
Арест молодой американской коммунистки Анджелы Ивонн Дэвис, оказавшейся за решеткой в США в октябре 1970 года по обвинению в преступлениях, к которым она была причастна опосредованно, но сама которых не совершала, стал настоящим "подарком" для агитационной машины соцлагеря и вызвал бурную реакцию в СССР и других странах соцблока. Но особенно отличилась ГДР. Заключение Дэвис в тюрьму послужило поводом для старта самой масштабной пропагандистской кампании в истории этого государства.
"Свободу Анджеле Дэвис!", "Руки прочь от Анджелы Дэвис!" - в начале 1970-х эти призывы гремели по всему миру. В период с 1970 по 1972 годы, когда обвиненная в убийстве, захвате заложников и участии в заговоре активистка движения за гражданские права находилась за решеткой, из одной только ГДР она получила свыше миллиона писем и открыток с изображением роз. "Миллион роз для Анджелы Дэвис" назвали в Восточной Германии эту беспрецедентную по своим масштабам акцию.
Кампания была навязана сверху. Но харизматичная американка, пламенно выступавшая против произвола американских властей и в защиту всех, чьи права ущемлены, так полюбилась простым гражданам ГДР, что они искренне пытались поддержать ее: и участием в многотысячных митингах солидарности, и своими посланиями. Анджеле Дэвис писали и малыши, и школьники, и студенты, и трудящиеся, и пенсионеры. Разумеется, в соответствии с шаблоном, утвержденным верхушкой СЕПГ.
"Дорогая Анджела! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты побыстрее вышла из тюрьмы!" - написано в одной открытке детской рукой. "Товарищ Анджела Дэвис! Ты - не одна! С тобой народ ГДР!" - восклицает в своем письме автор старшего возраста. Подобные послания шли за океан нескончаемым потоком.
"Эти письма открыли мою тюремную камеру", - сказала Анджела Дэвис, когда в 1972 году с нее были сняты все обвинения и она вновь обрела свободу. Сразу после освобождения девушка отправилась в поездку по социалистическим странам. И первым делом она приехала в ГДР - чтобы лично выразить благодарность тем, кто оказывал ей поддержку. Тысячи людей в Восточном Берлине, Магдебурге, Лейпциге с нетерпением ждали прибытия правозащитницы. В одном только Лейпциге на встречу с ней пришло более 200 тысяч человек.
Американскую диссидентку в ГДР встречали овациями и принимали, как самую дорогую гостью, щедро осыпая всевозможными наградами. Например, Лейпцигский университет присудил приверженице марксизма почетную докторскую степень. Анджела Дэвис хорошо говорила по-немецки - еще и поэтому все ее воспринимали В ГДР как свою.
С Германией и немцами девушку связывало многое. В Брандейском университете (штат Массачусетс) она училась у именитого философа, социолога и культуролога, представителя Франкфуртской школы, видного теоретика студенческого протестного движения, приверженца марксизма Герберта Маркузе (Herbert Marcuse), бежавшего в США из Германии после прихода к власти в стране нацистов. Причем Анджела, которая именно с подачи Маркузе стала придерживаться левых взглядов, была любимой ученицей этого гуру леворадикальной молодежи Запада.
В середине 1960-х отличавшаяся исключительными способностями девушка отправилась на два года во Франкфурт-на-Майне. Ее преподавателями были такие маститые немецкие философы, какЮрген Хабермас (Jürgen Habermas), Теодор Адорно (Theodor Adorno) и Макс Хоркхаймер (Max Horkheimer). Во Франкфурте Анджела вступила в Социалистический союз немецких студентов и принимала участие в его протестных акциях. Германия была ей близка и понятна. Но особую симпатию девушка испытывала к социалистической ГДР, где, по словам Анджелы Дэвис, она чувствовала себя как дома.
Еще на старте акции солидарности в ГДР была издана брошюра под названием "Свободу Анджеле Дэвис". Ее тираж составил более 500 тысяч экземпляров. Буклеты ценой в две марки за экземпляр продавались по всей ГДР, и граждане "добровольно-принудительно" раскупили их в кратчайшие сроки. Выручка от продажи была перечислена на так называемый "счет солидарности".
Брошюру даже перевели на английский язык и издали в США. А в качестве издателей буклета фигурировали Комитет по правам человека и Совет мира ГДР. Иными словами, акция была продумана до мельчайших деталей: в умении организовать пропагандистскую кампанию функционерам ГДР трудно было найти равных.
Событиям, происходившим 50 лет назад, посвящена экспозиция "Миллион роз для Анджелы Дэвис" ("Eine Million Rosen für Angela Davis"), которая открылась недавно в выставочном зале Липсиусбау в Дрездене. Среди экспонатов, часть которых представлена на всеобщее обозрение впервые, есть плакаты, фото- и видеоматериалы, звуковые инсталляции, произведения скульптуры и живописи. К сожалению, из-за локдауна сейчас посетить выставку не представляется возможным.
Сейчас Анджеле Дэвис 76 лет, но она продолжает активно читать лекции студентам, критиковать американские власти и вести активную правозащитную деятельность. Сегодня энергия неутомимой американки направлена на борьбу за права женщин и заключенных, против гомофобии и за отмену смертной казни.
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