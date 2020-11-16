Как граждане ГДР освобождали Анджелу Дэвис

1970 год. Холодная война в разгаре. Запад и Восток отделены друг от друга железным занавесом. Однако никакие препятствия не мешают Советскому Союзу и его государствам-спутникам зорко следить за происходящим в политической жизни "классовых врагов" (в первую очередь - США), выявлять в их политике изъяны и демонстративно выражать поддержку тамошним инакомыслящим.

Арест молодой американской коммунистки Анджелы Ивонн Дэвис, оказавшейся за решеткой в США в октябре 1970 года по обвинению в преступлениях, к которым она была причастна опосредованно, но сама которых не совершала, стал настоящим "подарком" для агитационной машины соцлагеря и вызвал бурную реакцию в СССР и других странах соцблока. Но особенно отличилась ГДР. Заключение Дэвис в тюрьму послужило поводом для старта самой масштабной пропагандистской кампании в истории этого государства.

Розы для Анджелы Дэвис

"Свободу Анджеле Дэвис!", "Руки прочь от Анджелы Дэвис!" - в начале 1970-х эти призывы гремели по всему миру. В период с 1970 по 1972 годы, когда обвиненная в убийстве, захвате заложников и участии в заговоре активистка движения за гражданские права находилась за решеткой, из одной только ГДР она получила свыше миллиона писем и открыток с изображением роз. "Миллион роз для Анджелы Дэвис" назвали в Восточной Германии эту беспрецедентную по своим масштабам акцию.

Демонстрация солидарности с Анджелой Дэвис

Кампания была навязана сверху. Но харизматичная американка, пламенно выступавшая против произвола американских властей и в защиту всех, чьи права ущемлены, так полюбилась простым гражданам ГДР, что они искренне пытались поддержать ее: и участием в многотысячных митингах солидарности, и своими посланиями. Анджеле Дэвис писали и малыши, и школьники, и студенты, и трудящиеся, и пенсионеры. Разумеется, в соответствии с шаблоном, утвержденным верхушкой СЕПГ.

Триумфальное турне Анджелы Дэвис по ГДР

"Дорогая Анджела! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты побыстрее вышла из тюрьмы!" - написано в одной открытке детской рукой. "Товарищ Анджела Дэвис! Ты - не одна! С тобой народ ГДР!" - восклицает в своем письме автор старшего возраста. Подобные послания шли за океан нескончаемым потоком.

"Эти письма открыли мою тюремную камеру", - сказала Анджела Дэвис, когда в 1972 году с нее были сняты все обвинения и она вновь обрела свободу. Сразу после освобождения девушка отправилась в поездку по социалистическим странам. И первым делом она приехала в ГДР - чтобы лично выразить благодарность тем, кто оказывал ей поддержку. Тысячи людей в Восточном Берлине, Магдебурге, Лейпциге с нетерпением ждали прибытия правозащитницы. В одном только Лейпциге на встречу с ней пришло более 200 тысяч человек.

Анджела Дэвис и Эрих Хонеккер

Американскую диссидентку в ГДР встречали овациями и принимали, как самую дорогую гостью, щедро осыпая всевозможными наградами. Например, Лейпцигский университет присудил приверженице марксизма почетную докторскую степень. Анджела Дэвис хорошо говорила по-немецки - еще и поэтому все ее воспринимали В ГДР как свою.

Особая связь с Германией

С Германией и немцами девушку связывало многое. В Брандейском университете (штат Массачусетс) она училась у именитого философа, социолога и культуролога, представителя Франкфуртской школы, видного теоретика студенческого протестного движения, приверженца марксизма Герберта Маркузе (Herbert Marcuse), бежавшего в США из Германии после прихода к власти в стране нацистов. Причем Анджела, которая именно с подачи Маркузе стала придерживаться левых взглядов, была любимой ученицей этого гуру леворадикальной молодежи Запада.

В середине 1960-х отличавшаяся исключительными способностями девушка отправилась на два года во Франкфурт-на-Майне. Ее преподавателями были такие маститые немецкие философы, какЮрген Хабермас (Jürgen Habermas), Теодор Адорно (Theodor Adorno) и Макс Хоркхаймер (Max Horkheimer). Во Франкфурте Анджела вступила в Социалистический союз немецких студентов и принимала участие в его протестных акциях. Германия была ей близка и понятна. Но особую симпатию девушка испытывала к социалистической ГДР, где, по словам Анджелы Дэвис, она чувствовала себя как дома.

На службе у пропаганды ГДР

Еще на старте акции солидарности в ГДР была издана брошюра под названием "Свободу Анджеле Дэвис". Ее тираж составил более 500 тысяч экземпляров. Буклеты ценой в две марки за экземпляр продавались по всей ГДР, и граждане "добровольно-принудительно" раскупили их в кратчайшие сроки. Выручка от продажи была перечислена на так называемый "счет солидарности".

Брошюру даже перевели на английский язык и издали в США. А в качестве издателей буклета фигурировали Комитет по правам человека и Совет мира ГДР. Иными словами, акция была продумана до мельчайших деталей: в умении организовать пропагандистскую кампанию функционерам ГДР трудно было найти равных.

Выставка "Миллион роз для Анджелы Дэвис" в Дрездене

Событиям, происходившим 50 лет назад, посвящена экспозиция "Миллион роз для Анджелы Дэвис" ("Eine Million Rosen für Angela Davis"), которая открылась недавно в выставочном зале Липсиусбау в Дрездене. Среди экспонатов, часть которых представлена на всеобщее обозрение впервые, есть плакаты, фото- и видеоматериалы, звуковые инсталляции, произведения скульптуры и живописи. К сожалению, из-за локдауна сейчас посетить выставку не представляется возможным.

Анджела Дэвис сегодня

Сейчас Анджеле Дэвис 76 лет, но она продолжает активно читать лекции студентам, критиковать американские власти и вести активную правозащитную деятельность. Сегодня энергия неутомимой американки направлена на борьбу за права женщин и заключенных, против гомофобии и за отмену смертной казни.

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