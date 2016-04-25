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Юрген Фичен

Der Co-Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, kommt am 25.04.2016 in München (Bayern) in den Verhandlungssaal im Landgericht. Vier ehemalige Manager und der aktuelle Co-Chef der Deutschen Bank müssen sich wegen versuchten Betrugs im Kirch-Prozess verantworten. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Hoppe

Cуд в Мюнхене оправдал шефа Deutsche Bank Юргена Фичена 25.04.2016

Судья постановил, что Фичен и четыре бывших высокопоставленных менеджера Deutsche Bank не виновны в даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии Лео Кирха.
ARCHIV - John Cryan, Co-Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, steht während einer Pressekonferenz des Finanzinstituts am 29.10.2015 in Frankfurt am Main (Hessen) auf dem Podium. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa Deutsche Bank rutscht mit 6,7 Milliarden Minus tief in rote Zahlen vom 20.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/B.Roessler

3 самых громких юридических скандала вокруг Deutsche Bank 28.01.2016

Крупнейшему банку Германии грозят многомиллиардные расходы на судебные разбирательства и штрафы. Сейчас наибольшую проблему представляет расследование отмывания денег в России.
21.05.2015 Die beiden Ko-Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Anshu Jain (l) und Jürgen Fitschen, gehen am 21.05.2015 während der Hauptversammlung der Deutschen Bank in der Festhalle in Frankfurt am Main (Hessen) zu ihren Plätzen. Die Deutsche Bank hat kurz vor der Hauptversammlung ihren Vorstand kräftig umgebaut. Dabei erhält der vor allem in Deutschland umstrittene Jain deutlich mehr Macht. Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Расследование в Москве и отставки в Deutsche Bank 08.06.2015

"Русский след" мог ускорить кадровые перестановки в крупнейшем банке Германии, но не он стал причиной ухода двух сопредседателей правления, считает Андрей Гурков.
ARCHIV - Co-CEO of Deutsche Bank, Juergen Fitschen, speaks during the opening of the 14th Asia Pacific Conference of German Business (APK) in Ho Chi Minh City, Vietnam, 21 November 2014. Photo: Bodo Marks/dpa (zu dpa Anklage sieht bei Deutsche-Bank-Managern gezielte Absprachen vom 22.04.2015)lby; Bayern +++(c) dpa - Bildfunk+++

Прокуратура обвинила Deutsche Bank в создании помех следствию 05.05.2015

Обвинение считает, что руководство банка специально затрудняло расследование громкого дела о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха.
27.04.2015 *** The headquarters of the Deutsche Bank are pictured in Frankfurt/Main, Germany, on April 27, 2015. Deutsche Bank, Germany's biggest lender, unveiled Monday details of a massive strategic shake-up as part of which it plans to bring down annual costs by 3.5 billion euros ($3.8 billion) by 2020. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

В чем обвиняют главу Deutsche Bank Юргена Фичена? 28.04.2015

В Мюнхене 28 апреля предстанут перед судом пять топ-менеджеров Deutsche Bank. Прокуратура обвиняет их в даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии Лео Кирха.
Bildunterschrift:FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JANUARY 29: Juergen Fitschen, co-Chairmen of German bank Deutsche Bank attends the company's annual press conference to present financial results for 2013 on January 29, 2014 in Frankfurt, Germany. Deutsche Bank was hit hard by litigation costs and fines totaling over three billion euros in 2013 stemming from its role in the Libor rate manipulation scandal. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Шеф Deutsche Bank Юрген Фичен предстанет перед судом 02.03.2015

Пять высокопоставленных менеджеров Deutsche Bank предстанут перед земельным судом в Мюнхене. Прокуратура обвиняет их в даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии Лео Кирха.
Ein Arbeiter steht im VW-Werk in Kaluga, Russland, am 26.11.2013 in der Fertigung. Europas größter Autobauer Volkswagen glaubt fest an künftigen Schub für den derzeit spürbar rückläufigen Absatz in Russland. Foto: Marco Hadem/dpa

СМИ: Немецкий бизнес готов разделить тяжесть санкций против России 18.05.2014

Предприниматели поддержат правительство ФРГ в случае введения экономических санкций против России.
Hessen/ Das Logo der Deutschen Bank AG spiegelt sich am Dienstag (25.10.11) in den Glastuermen der Bankzentrale in Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank hat angesichts der andauernden Euro-Schuldenkrise und der Unsicherheiten um die weltweite Wirtschaftslage mit einem Vorsteuergewinn von 942 Millionen Euro im dritten Quartal die Beobachter ueberrascht. Analysten hatten zuvor mit lediglich 572 Millionenen Euro gerechnet. Netto verdiente das groesste deutsche Finanzinstitut im abgelaufenen Vierteljahr 777 Millionen Euro, hiess es im am Dienstag veroeffentlichten Geschaeftsbericht. (zu dapd-Text). Foto: Mario Vedder/dapd

Индийско-немецкий тандем призван сглаживать разногласия в Deutsche Bank 01.06.2012

Во главе крупнейшего банка Германии поставили двух топ-менеджеров, чтобы уравновесить силы противоборствующих лагерей: сторонников инвестиционного направления и поборников классического кредитного дела.
ARCHIV - In der Fassade des neu gestalteten Eingangsbereichs der Deutschen Bank in Frankfurt am Main ist spiegeln sich andere Bankgebäude (undatiertes Handout).Seit kurzem thront auch Josef Ackermann wieder hoch oben im Frankfurter Bankenviertel: An diesem Donnerstag (24.02.2011) eröffnet die Deutsche Bank nach umfassender Sanierung ihre Zentrale offiziell wieder. dpa/lhe (zu dpa Deutsche Bank eröffnet Zwillingstürme wieder vom 20.02.2011) Achtung: Nur zur redaktionellen Verwendung bei vollständiger Nennung der Quelle «Foto: Deutsche Bank») +++(c) dpa - Bildfunk+++

Deutsche Bank возглавит тандем 25.07.2011

После ухода в отставку в мае 2012 года нынешнего главы Deutsche Bank Йозефа Аккермана руководство этого финансового института станет "двухголовым". Банк возглавят Аншу Джайн и Юрген Фичен.