Юрген Фичен

Cуд в Мюнхене оправдал шефа Deutsche Bank Юргена Фичена

Судья постановил, что Фичен и четыре бывших высокопоставленных менеджера Deutsche Bank не виновны в даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии Лео Кирха.