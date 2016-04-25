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Судья постановил, что Фичен и четыре бывших высокопоставленных менеджера Deutsche Bank не виновны в даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии Лео Кирха.
Крупнейшему банку Германии грозят многомиллиардные расходы на судебные разбирательства и штрафы. Сейчас наибольшую проблему представляет расследование отмывания денег в России.
"Русский след" мог ускорить кадровые перестановки в крупнейшем банке Германии, но не он стал причиной ухода двух сопредседателей правления, считает Андрей Гурков.
Обвинение считает, что руководство банка специально затрудняло расследование громкого дела о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха.
В Мюнхене 28 апреля предстанут перед судом пять топ-менеджеров Deutsche Bank. Прокуратура обвиняет их в даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии Лео Кирха.
Пять высокопоставленных менеджеров Deutsche Bank предстанут перед земельным судом в Мюнхене. Прокуратура обвиняет их в даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии Лео Кирха.
Предприниматели поддержат правительство ФРГ в случае введения экономических санкций против России.
Во главе крупнейшего банка Германии поставили двух топ-менеджеров, чтобы уравновесить силы противоборствующих лагерей: сторонников инвестиционного направления и поборников классического кредитного дела.
После ухода в отставку в мае 2012 года нынешнего главы Deutsche Bank Йозефа Аккермана руководство этого финансового института станет "двухголовым". Банк возглавят Аншу Джайн и Юрген Фичен.
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