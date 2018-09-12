Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил новые предложения по миграционной политике ЕС. Он сделал это в своей ежегодной речи о ситуации в Евросоюзе в среду, 12 сентября.

Так, по словам Юнкера, внешние границы ЕС должны защищаться эффективнее. Для этого количество пограничников европейской службы Frontex должно увеличиться до 10 тысяч человек к 2020 году. Frontex должна иметь собственные корабли, самолеты и автотранспорт, отметил Юнкер.

ЕС необходимо больше солидарности по мигрантам

Он также призвал ЕС к большей солидарности в вопросах миграционной политики. По словам Юнкера, европейские страны не должны спорить о каждом новом прибывающем в Европу корабле с мигрантами. "Страны ЕС должны договориться о распределении беженцев, иначе это угрожает границам внутри Евросоюза", - отметил Юнкер.

Глава Еврокомиссии также отметил необходимость более тесных отношений с африканскими странами. Многочисленные торговые договоры ЕС со странами Африки необходимо заменить единственным соглашением о свободной торговле. "Африке нужна не милостыня, а полноценное партнерство", - добавил глава Еврокомиссии.

Зона свободной торговли с Великобританией

Кроме того, Жан-Клод Юнкер выступил за соглашение о свободной торговле с Великобританией после Brexit, эта страна должна остаться особым партнером в вопросах политики и безопасности. В тоже время государства, не входящие в ЕС, не могут иметь одинаковые права со странами- членами Евросоюза, отметил глава Еврокомиссии.

Юнкер также потребовал от ЕС большей вовлеченности в глобальные проблемы. "Миру необходима сильная и единая Европа", - сказал глава Еврокомиссии, затронув ситуацию в Сирии. Также он выступил за усиление значимости евро в качестве глобальной валюты. По его словам, ведомства в Брюсселе представят свои предложения по этому поводу уже в этом году.

"Больному национализму - нет"

Жан-Клод Юнкер выразил тревогу в связи с усиливающимися националистическими тенденциями в ряде стран Европы. "Больному национализму необходимо сказать "нет", а патриотизму, наоборот, "да", - заявил глава Еврокомиссии. - Тот, кто любит свою страну, может любить и Европу". По словам Юнкера, Европа сможет заявлять о себе в мире единым голосом лишь в том случае, если суверенитеты отдельных национальных государств будут сплетены и реализованы внутри Евросоюза. "Пробил час европейского суверенитета", - подчеркнул Юнкер.

Евро должен стать глобальной валютой

"Лицом и инструментом нового европейского суверенитета должен стать евро. Немыслимо то, что 80 процентов импорта энергии в Европе оплачивается в долларах", - заявил Юнкер.

Эта ежегодная речь Жана-Клода Юнкера о ситуации в Евросоюзе может стать последней. Бывший премьер-министр Люксембурга занимает пост главы Еврокомисии с конца 2014 года, срок его полномочий заканчивается в октябре. 63-летний Юнкер заявил, что "не будет добиваться нового мандата".

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