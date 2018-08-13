Южнокорейский министр объединения ушел в отставку

На фоне нового витка напряжения в конфликте с КНДР в отставку ушел южнокорейский министр объединения Ким Ён Чхоль. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял отставку, сообщил в пятницу, 19 июня, представитель его администрации в Сеуле.

Ким Ён Чхоль, возглавлявший ведомство с апреля 2019 года, подал заявление об уходе еще 17 июня, пояснив, что тем самым хочет взять на себя ответственность за ухудшение отношений с Пхеньяном. О его преемнике пока ничего не сообщается.

Новая эскалация межкорейского конфликта

15 июня Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Северокорейская ежедневная газета Rodong Sinmun опубликовала ряд обращений якобы от разгневанных жителей, желающих отмстить южнокорейским "врагам". На следующий день КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном Кэсоне, в ответ вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности.

17 июня стало известно о намерении Северной Кореи вернуть войска в район Кэсона и гор Кымгансан близ границы с Южной Кореей. КНДР возобновит "все виды регулярных военных учений" в приграничной области, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В администрации президента Южной Кореи заявили, что не намерены терпеть "неразумных слов и действий Севера", осудив Ким Е Чжон - сестру главы КНДР Ким Чен Ына - за "грубую и бессмысленную" критику президента Южной Кореи.

Смотрите также:

Портреты северных и южных корейцев Военные Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

Портреты северных и южных корейцев Молодежь Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

Портреты северных и южных корейцев Непринужденность Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

Портреты северных и южных корейцев Хорошее настроение И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

Портреты северных и южных корейцев Первоклашки В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

Портреты северных и южных корейцев Памятники Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

Портреты северных и южных корейцев Звуки большого города А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

Портреты северных и южных корейцев Почитание традиций Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

Портреты северных и южных корейцев Важный день Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

Портреты северных и южных корейцев Жизнь военных в непривычном ракурсе Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке. Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща

