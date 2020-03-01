Южная Каролина

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Штат в Соединенных Штатах Америки.
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Джо Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине и переломил "беспроигрышную серию" Берни Сандерса. Это позволит ему с оптимизмом подойти к "супервторнику".
В результате урагана "Дориан" на Багамах погибли не менее 7 человек. Власти опасаются, что число жертв возрастет. "Дориан" движется в сторону американского штата Флорида.
На атлантическое побережье США надвигается мощный ураган "Флоренс". Власти заявили о необходимости эвакуировать миллион человек.
На западе США сотрудник ресторана ранил одного человека и взял заложников. Мэр города утверждает, что преступление не имеет отношения к терроризму или экстремизму.
За кандидатуру Никки Хейли проголосовали 96 сенаторов, против высказались четверо. Политологи отмечают, что новый постпред при ООН не обладает достаточным опытом в сфере международных отношений.
Дональд Трамп выдвинул в постпреды США в ООН губернатора Южной Каролины Никки Хейли, почти не имеющую внешнеполитического опыта. Он также предложил министерский пост еще одному бывшему сопернику.
В ожидании урагана в США эвакуированы около 3 миллионов человек. Барак Обама объявил чрезвычайное положение уже в трех штатах.
Причиной вынужденного приземления лайнера авиакомпании Jet Blue стало прохождение через зону повышенной турбулентности. 24 человека получили травмы и были госпитализированы.
На праймериз Демократической партии в Южной Каролине Хиллари Клинтон нанесла сокрушительное поражение Берни Сандерсу. Убедительную победу ей помогли одержать выборщики-афроамериканцы.
Экс-губернатор штата Флорида объявил о прекращении кампании после поражения на республиканских праймериз в Южной Каролине.
Предварительное голосование у демократов проходило в формате традиционных кокусов, а у республиканцев - на официальных праймериз.
Застреливший девятерых чернокожих в церкви Чарльстона молодой человек заявил следователям, что планировал начать "расовую войну". Ранее его неоднократно задерживали.
ЕСПЧ опроверг наличие связи между своим решением по делу ЮКОСа и арестом российского имущества в Бельгии. ЕС призвал Москву освободить Надежду Савченко. В Бельгии отмечают двухсотлетие битвы при Ватерлоо.
Девять афроамериканцев убиты в результате стрельбы в одной из церквей Чарльстона в штате Южная Каролина. Стрелку - белому мужчине 20 лет - удалось скрыться с места преступления.
Свидетель, запечатлевший на видео как полицейский убивает афроамериканца в Южной Каролине, опасался за свою жизнь. Он признался, что хотел стереть запись и бежать из города.
Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич одержал победу над фаворитом Миттом Ромни в ходе праймериз в Южной Каролине. Исход предвыборной гонки в стане республиканцев вновь стал открытым.
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