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Южная Каролина

Штат в Соединенных Штатах Америки.

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Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden speaks at a primary night election rally in Columbia, S.C., Saturday, Feb. 29, 2020 after winning the South Carolina primary. (AP Photo/Gerald Herbert) |

Байден впервые выиграл праймериз 01.03.2020

Джо Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине и переломил "беспроигрышную серию" Берни Сандерса. Это позволит ему с оптимизмом подойти к "супервторнику".
An aerial view shows devastation after hurricane Dorian hit the Abaco Islands in the Bahamas, September 3, 2019, in this image obtained via social media. Michelle Cove/Trans Island Airways/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах растет 04.09.2019

В результате урагана "Дориан" на Багамах погибли не менее 7 человек. Власти опасаются, что число жертв возрастет. "Дориан" движется в сторону американского штата Флорида.
10.09.2018 South Carolina National Guard soldiers transfer bulk diesel fuel into fuel tanker trucks for distribution in advance of Hurricane Florence, in North Charleston, South Carolina, U.S. September 10, 2018. U.S. Army National Guard/Sgt. Brian Calhoun/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

В Южной Каролине из-за урагана эвакуируют миллион человек 11.09.2018

На атлантическое побережье США надвигается мощный ураган "Флоренс". Власти заявили о необходимости эвакуировать миллион человек.
Absperrband bei einem Einsatz eines SWAT-Kommandos in Golden Hill, aufgenommen im Juli 2015. | Verwendung weltweit

В Южной Каролине сотрудник ресторана взял заложников 24.08.2017

На западе США сотрудник ресторана ранил одного человека и взял заложников. Мэр города утверждает, что преступление не имеет отношения к терроризму или экстремизму.
18.11.2016 *** epa05637158 Governor of South Carolina Nikki Haley delivers remarks at the Federalist Society's 2016 National Lawyers Convention in Washington, DC, USA, 18 November 2016. EPA/MICHAEL REYNOLDS |

Сенат США утвердил постпредом при ООН Никки Хейли 25.01.2017

За кандидатуру Никки Хейли проголосовали 96 сенаторов, против высказались четверо. Политологи отмечают, что новый постпред при ООН не обладает достаточным опытом в сфере международных отношений.
18.11.2016 *** epa05637158 Governor of South Carolina Nikki Haley delivers remarks at the Federalist Society's 2016 National Lawyers Convention in Washington, DC, USA, 18 November 2016. EPA/MICHAEL REYNOLDS |

Трамп предложил посты в будущем кабинете двум бывшим соперникам 23.11.2016

Дональд Трамп выдвинул в постпреды США в ООН губернатора Южной Каролины Никки Хейли, почти не имеющую внешнеполитического опыта. Он также предложил министерский пост еще одному бывшему сопернику.
04.10.2016+++Wind blows coconut trees during the passage of Hurricane Matthew in Port-au-Prince, Haiti, Tuesday, Oct. 4, 2016. Hurricane Matthew roared into the southwestern coast of Haiti on Tuesday, threatening a largely rural corner of the impoverished country with devastating storm conditions as it headed north toward Cuba and the eastern coast of Florida. (AP Photo/Dieu Nalio Chery) (c) picture-alliance/AP Photo/D. Nalio Chery

Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити превысило 300 человек 07.10.2016

В ожидании урагана в США эвакуированы около 3 миллионов человек. Барак Обама объявил чрезвычайное положение уже в трех штатах.

A Boeing Co. 787 airplane flies off into the sky after taking off on its first flight Tuesday, Dec. 15, 2009, at Paine Field in Everett, Wash. Pilots Michael Carriker and Randall Neville lifted off in the big blue and white jet at about 10 a.m. PST from Everett's Paine Field on a four-hour flight over Washington state, beginning the extensive flight test program needed to obtain the plane's Federal Aviation Administration certification. (ddp images/AP Photo/Ted S. Warren)

24 человека госпитализированы после вынужденной посадки самолета в Южной Каролине 12.08.2016

Причиной вынужденного приземления лайнера авиакомпании Jet Blue стало прохождение через зону повышенной турбулентности. 24 человека получили травмы и были госпитализированы.
27.02.2016 © Reuters/J. Ernst *** Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton waves at the end of her speech to supporters about the results of the South Carolina primary at a primary night party in Columbia, South Carolina, February 27, 2016. Clinton won the South Carolina primary over rival Bernie Sanders, several networks projected, propelling her into next week's crucial Super Tuesday voting in 11 states on a wave of momentum. REUTERS/Jonathan Ernst (TPX IMAGES OF THE DAY) © Reuters/J. Ernst

Хиллари Клинтон выиграла праймериз в Южной Каролине 28.02.2016

На праймериз Демократической партии в Южной Каролине Хиллари Клинтон нанесла сокрушительное поражение Берни Сандерсу. Убедительную победу ей помогли одержать выборщики-афроамериканцы.
20.02.2016 *** Republican U.S. presidential candidate Jeb Bush announces that he is suspending his presidential campaign as his wife Columba (R) looks on, at a primary election night party in Columbia, South Carolina, February 20, 2016. REUTERS/Randall Hill © Reuters/R. Hill

Джеб Буш выбыл из борьбы за пост президента США 21.02.2016

Экс-губернатор штата Флорида объявил о прекращении кампании после поражения на республиканских праймериз в Южной Каролине.
20.02.2016 *** Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton and her husband former President Bill Clinton greet supporters after she was projected to be the winner in the Democratic caucuses in Las Vegas, Nevada February 20, 2016. REUTERS/David Becker © Reuters/D. Becker

Хиллари Клинтон победила в Неваде, Дональд Трамп - в Южной Каролине 21.02.2016

Предварительное голосование у демократов проходило в формате традиционных кокусов, а у республиканцев - на официальных праймериз.
19.06.2015 Image #: 37695301 People gather outside Emanuel African Methodist Episcopal Church on June 18, 2015 following shootings which left nine people dead in Charleston, South Carolina. A suspect, Dylann Roof, 21, was arrested in connection with the shootings. Photo by Kevin Liles/UPI /LANDOV

Задержанный американец сознался в стрельбе в церкви 19.06.2015

Застреливший девятерых чернокожих в церкви Чарльстона молодой человек заявил следователям, что планировал начать "расовую войну". Ранее его неоднократно задерживали.

Геофактор коротко: 18.06.2015 15:00 (мск) 18.06.2015

ЕСПЧ опроверг наличие связи между своим решением по делу ЮКОСа и арестом российского имущества в Бельгии. ЕС призвал Москву освободить Надежду Савченко. В Бельгии отмечают двухсотлетие битвы при Ватерлоо.
*** 18.06.2015 *** Police respond to a shooting at the Emanuel AME Church in Charleston, South Carolina June 17, 2015. A gunman opened fire on Wednesday evening at the historic African-American church in downtown Charleston, South Carolina, a U.S. police official said. REUTERS/Randall Hill

В церкви в Южной Каролине застрелено 9 человек 18.06.2015

Девять афроамериканцев убиты в результате стрельбы в одной из церквей Чарльстона в штате Южная Каролина. Стрелку - белому мужчине 20 лет - удалось скрыться с места преступления.
North Charleston police officer Michael Slager (R) is seen allegedly shooting 50-year-old Walter Scott in the back as he runs away, in this still image from video in North Charleston, South Carolina taken April 4, 2015. Slager was charged with murder on April 7 after a video showed him shooting eight times at the back of Scott who was running away. North Charleston Mayor Keith Summey said state investigators decided to charge officer Slager, 33, with the murder of Scott after they viewed the video of the incident, which followed a traffic stop on Saturday morning. The FBI and U.S. Justice Department have begun a separate investigation. REUTERS/HANDOUT via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE.

США: Свидетель боялся опубликовать видеозапись убийства афроамериканца 09.04.2015

Свидетель, запечатлевший на видео как полицейский убивает афроамериканца в Южной Каролине, опасался за свою жизнь. Он признался, что хотел стереть запись и бежать из города.
Republican presidential candidate, former House Speaker Newt Gingrich speaks to reporters during a campaign stop at the Southbridge Mall in Mason City, Iowa, Wednesday, Dec. 28, 2011. (Foto:Charles Dharapak/AP/dapd)

США: На праймериз в Южной Каролине победу неожиданно одержал Ньют Гингрич 22.01.2012

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич одержал победу над фаворитом Миттом Ромни в ходе праймериз в Южной Каролине. Исход предвыборной гонки в стане республиканцев вновь стал открытым.
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