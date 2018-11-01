 Южная и Северная Кореи направят совместную заявку на проведение Олимпиады-2032 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.11.2018

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Мир

Южная и Северная Кореи направят совместную заявку на проведение Олимпиады-2032

На встрече в Кэсоне представители Пхеньяна и Сеула также договорились о совместном выступлении на чемпионате мира по гандболу 2019 года в Германии и Дании.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын на телеэкране во время встречи в сентябре

В качестве еще одного символа взаимного сближения Южная и Северная Кореи представят проект совместного проведения летних Олимпийских игр 2032 года. В пятницу, 2 ноября, на встрече в северокорейском Кэсоне стороны договорились направить соответствующую заявку в Международный олимпийский комитет, говорится в распространенном в тот же день совместном заявлении.

Одновременно представители двух стран договорились по возможности направить общекорейскую сборную по гандболу для участия в чемпионате мира 2019 года в Германии и Дании, указывается далее. Кроме того, совместные команды будут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио и других международных соревнованиях. Вместе с тем пока неясно, в каких видах спорта будут созданы такие объединенные команды, отмечает агентство Ренхап.

Контекст

Идея проведения Олимпийских игр в двух странах прозвучала на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в сентябре. Помимо Сеула и Пхеньяна, о своем интересе в проведении Игр-2032 уже заявили Индонезия и Индия.

Сближение Сеула и Пхеньяна с начала года

С начала 2018 года КНДР и Республика Коорея предпринимают попытки сближения. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане выступила совместная женская сборная по хоккею. 27 апреля во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании войны, в которой обе страны официально находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов.

На сентябрьском саммите в Пхеньяне стороны подписали соглашение, обязывающее Северную Корею окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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Контекст

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