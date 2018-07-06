 Эфиопия и Эритрея провели первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2018

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Мир

Эфиопия и Эритрея провели первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта

Президент Эритреи и эфиопский премьер-министр обсудили окончание пограничного конфликта. Глава правительства Эфиопии инициировал мирные переговоры с Эритреей после вступления в должность.

Президент Эритреи Исайяс Афеворки тепло встретил в аэропорту эфиопского премьера Абия Ахмеда

Президент Эритреи Исайяс Афеворки (слева) тепло встретил в аэропорту эфиопского премьера Абия Ахмеда

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в воскресенье, 8 июля, встретился с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Стороны провели первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта между двумя государствами, длящегося с 1998 года. "Теперь мы можем преодолеть два десятилетия недоверия и двигаться в новом направлении", - написал в Twitter о встрече в столице Эритреи Асмэре глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега.

Контекст

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Абий Ахмед, заняв в апреле 2018 года пост главы правительства в Аддис-Абебе, начал проводить курс реформ в стране. В частности, он инициировал мирные переговоры с соседним государством. В июне Эфиопия объявила о намерении завершить пограничный конфликт с Эритреей и безоговорочно принять так называемое "Алжирское соглашение" о прекращении огня.

Документ был подготовлен в 2000 году для окончания двухлетнего конфликта между странами, в ходе которого погибли десятки тысяч человек с каждой стороны. Соглашение относило ряд спорных территорий, в частности город Бадме, к Эритрее. При этом Эфиопия отказывалась вывести из города представителей своей армии. В 2002 году ряд стратегически значимых позиций перешел под контроль Эритреи, однако документ не был принят Аддис-Абебой в полной мере.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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