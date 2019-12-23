 Этнонационалисты заявили о непричастности к стрельбе у здания ФСБ | Новости из Германии о России | DW | 23.12.2019

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Россия

Этнонационалисты заявили о непричастности к стрельбе у здания ФСБ

После инцидента в центре Москвы сотрудники Центра "Э" допросили националиста Боброва, который ранее дал интервью одному из Telegram-каналов ЭНО.

Полицейское оцепление у здания ФСБ на Лубянке

Полицейское оцепление у здания ФСБ на Лубянке

Националистическое "Этническое Национальное Объединение" (ЭНО) утверждает, что не имеет отношения к Евгению Манюрову, который 19 декабря в центре Москвы открыл стрельбу у головного здания Федеральной службы безопасности (ФСБ). Заявление об этом представители ЭНО разместили  в воскресенье, 22 декабря, в своем Telegram-канале.

В объединении отмечают, что его структура является закрытой, поэтому данных об участниках нет даже у организаторов.

При этом от произошедшего 19 декабря члены движения отмежевались: "Можем сказать с уверенностью - данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали".

Допрос националиста Боброва

Контекст

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Ранее издание "Фонтанка" сообщило, что сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра "Э") и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти допросили Дмитрия Боброва, известного под псевдонимом Шульц-88.

Год назад Бобров дал интервью одному из Telegram-каналов движения ЭНО - "БРЕЗГ".

В связи с этим допросом представители ЭНО попросили его участников "обезопасить себя" и "почистить все данные".

"БРЕЗГ" был создан 2 ноября 2018 года, у него около 3000 подписчиков. Сторонники ЭНО придерживаются идеологии этнического национализма и выступают за "восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев". Костяк организации находится в Киеве, но у нее имеются ячейки в Москве, Иркутске и Ростове, уточняет "Фонтанка".

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    Автор: Илья Коваль


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