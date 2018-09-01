Эр-Рияд планирует превратить Катар в остров

Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров, отгородившись от него каналом. "Я с нетерпением жду подробностей о реализации проекта строительства канала Сальва", - написал в своем микроблоге в Twitter 31 августа Сауд аль-Катани, старший советник наследного принца, первого зампремьера и министра обороны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Аль-Катани назвал проект "историческим", отметив, что он "изменит географию региона".

В апреле саудовский проправительственный новостной портал Sabq сообщил, что Эр-Рияд намерен вырыть на границе с Катаром канал для торговых судов длиной 60 км, шириной 200 м и глубиной до 20 метров. На строительство канала, который должен начинаться в саудовском городе Сальва, будет выделено, по данным Sabq, до 2,8 млрд риалов (около 642 млн евро). При этом в одной части канала планируется выделить место для захоронения радиоактивных отходов.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

