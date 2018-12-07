Эр-Рияд отказал Турции в экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашогги

Власти Саудовской Аравии отказались экстрадировать в Анкару подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, отклонив соответствующее требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Мы не выдаем своих граждан", - заявил в воскресенье, 9 декабря, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции по окончанию встречи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

Одновременно аль-Джубейр обвинил Анкару в том, что она не передает Эр-Рияду имеющиеся у нее сведения об убийстве журналиста. "Мы попросили наших друзей в Турции представить нам доказательства, которые мы можем использовать в суде. Мы не получили их в том порядке, в каком их следовало бы получить", - заявил он, пояснил, что турецкая сторона поделилась только той информацией, которая уже просочилась в СМИ.

Турецкий суд выдал ордера на арест

5 декабря суд в Стамбуле выдал ордера на арест двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги - бывшего старшего советника принца Сауда аль-Катани и экс-замглавы Службы общей разведки Ахмада аль-Ассири. Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

По данным турецкого агентства Anadolu, ордера на арест были выписаны после обнаружения новых улик, указывающих на то, что аль-Катани и аль-Ассири были среди организаторов преступления.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель газеты The Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов, необходимых для женитьбы на гражданке Турции. В генпрокуратуре Турции считают, что журналист был задушен, а его тело расчленили и уничтожили. Саудовская Аравия признала факт убийства Хашогги, но отрицает причастность к преступлению наследного принца бен Сальмана.

США, Германия и Франция ввели санкции в отношении более 15 саудовцев, которые, по данным расследования, причастны к убийству журналиста. Аль-Катани числится среди 17 граждан Саудовской Аравии, оказавшихся в санкционном списке США.

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