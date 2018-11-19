Эр-Рияд отверг обвинения в причастности кронпринца к убийству Хашогги

Эр-Рияд опроверг утверждения Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) о том, что заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогги мог быть наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр прокомментировал соответствующую статью газеты The Washington Post в интервью саудовской газете Al-Sharq al-Awsat, опубликованном во вторник, 20 ноября.

"Мы в королевстве знаем, что подобные утверждения в отношении кронпринца абсолютно неверны, и мы решительно их отвергаем", - заявил он. По словам саудовского министра, речь идет лишь о сообщениях СМИ, никаких официальных заявлений в этой связи со стороны Вашингтона не поступало.

Аль-Джубейр также указал, что Эр-Рияд не потерпит каких-либо обвинений в отношении монарха и кронпринца. "Хочу подчеркнуть, что руководство королевства Саудовская Аравия в лице короля и престолонаследника представляет собой красную линию. Мы не допустим попыток до нее дотронуться, кем бы они ни совершались и по какому поводу", - заявил он.

Первый комментарий Эр-Рияда в ответ на публикацию The Washington Post

Заявление главы саудовского МИДа является первым официальным комментарием Эр-Рияда к опубликованной 16 ноября статье The Washington Post. В материале говорится, что ЦРУ после анализа данных из нескольких источников считает Мухаммеда бен Сальмана заказчиком убийства Хашогги. В частности, внимание спецслужбы якобы привлек телефонный разговор, в котором брат кронпринца Халид бен Сальман уговаривает журналиста прийти за документами в саудовское консульство в Стамбуле, уверяя, что там безопасно.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал "возможными" обвинения ЦРУ в адрес саудовского кронпринца, но призвал не принимать "поспешных" выводов. Полный отчет спецслужбы, по словам Трампа, он получит 20 ноября.

Reuters: Возможна смена престолонаследника

Между тем Reuters со ссылкой на три источника, близких к саудовскому престолу, сообщает о стремлении ряда представителей королевской семьи сменить престолонаследника в связи со скандалом вокруг убийства Хашогги. Согласно этим данным, десятки принцев из влиятельных ветвей семьи Аль Саудов выступают за перестановки в порядке наследования престола и обсуждают другие возможные кандидатуры. Прежде всего, речь идет о 76-летнем брате короля Сальмана Ахмаде ибн Абдул-Азизе, утверждает агентство.

При этом до смерти 82-летнего короля никаких попыток изменить линию престолонаследия предприниматься не будет, утверждают собеседники Reuters. Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

Порядок наследования престола в Саудовской Аравии определяется не по очередности рождения, как в большинстве европейских монархий. Престолонаследника выбирают король и старшие члены семьи из каждой ветви королевской семьи, отмечает далее Reuters.

Король подчеркнул заслуги сына

В свою очередь король Сальман, выступая 19 ноября с ежегодным обращением к Консультативному совету, встал на сторону наследного принца, не упоминая при этом напрямую скандала вокруг убийства журналиста. В частности, король похвалил программу экономических реформ Мухаммеда бен Сальмана, направленную на создание рабочих мест для молодежи.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом.

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