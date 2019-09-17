Эр-Рияд заявил о "несомненной причастности" Ирана к атаке на НПЗ

Нападение на нефтяные объекты 14 сентября было совершено не из находящегося на юге Йемена, а с севера, и к нему причастен Иран, сообщило минобороны Саудовской Аравии.
По данным Эр-Рияда, нападение на заводы национальной нефтяной компании Saudi Aramco было совершено не с территории находящегося к югу от Саудовской Аравии Йемена. Ракеты и беспилотники прилетели "не из Йемена, несмотря на попытки Ирана выставить все таким образом", заявил в среду, 18 сентября, представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики.
Нападение 14 сентября произошло с севера и, "без всяких сомнений", при поддержке Ирана, сообщил он, сославшись на результаты проведенного Эр-Риядом расследования. Точное место, где был произведен запуск, пока неизвестно, отметил аль-Малики. В качестве доказательств причастности Ирана к нападению представитель военного ведомства представил фрагменты иранских дронов и ракет, с помощью которых были атакованы нефтяные заводы.
При этом, по словам аль-Малики, при атаке на нефтеперерабатывающий завод в Абкайке было задействовано 18 беспилотников, в том время как в нефтяной объект в Хурайсе было выпущено семь крылатых ракет. Четыре из этих ракет достигли цели, три остальные не долетели до нее и рухнули на землю.
Атаки на саудовские нефтяные объекты
14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Возгорания произошли ранним утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке близ побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.
Ответственность за атаку взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. Между тем госсекретарь США Майк Помпео заявил об отсутствии доказательств того, что атаки были совершены из Йемена. Он назвал их "беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира" и возложил вину на Иран.
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