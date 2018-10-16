 Эр-Рияд готов признать убийство журналиста Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.10.2018

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Мир

Эр-Рияд готов признать убийство журналиста Хашогги

Власти Саудовской Аравии готовятся объяснить смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги нежелательным следствием несогласованной спецоперации, сообщил американский телеканал CNN.

Полиция у входа в саудовское посольство в Стамбуле, 15 октября

Полиция у входа в саудовское посольство в Стамбуле, 15 октября

Власти Саудовской Аравии собираются уже в скором времени официально признать, что саудовский журналист американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в понедельник, 15 октября, Эр-Рияд готовит заявление, в котором смерть Хашогги будет названа результатом неудачно проведенной спецоперации по его похищению.

По этой информации, допрос Хашогги в консульстве может быть назван частью операции, которая была проведена тайно и без согласования с саудовскими властями. При этом Эр-Рияд заявит о намерении привлечь к ответственности всех, кто причастен к случившемуся, пояснил один из собеседников CNN, отметив, что официальное заявление пока еще готовится и его содержание может быть изменено. 

Контекст

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В свою очередь американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники пишет, что Эр-Рияд может официально заявить, что убийство Хашогги стало произволом одного из сотрудников саудовских спецслужб. Это позволит королевству снять с себя ответственность за смерть журналиста, отмечает WSJ.

Трамп пригрозил Эр-Рияду "серьезными последствиями"

Накануне состоялся телефонный разговор между саудовским королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом и президентом США Дональдом Трампом, который, как сообщил Госдепартамент США, "призвал к незамедлительному и открытому расследованию" факта исчезновения репортера. После этого в Эр-Рияд срочно вылетел госсекретарь США Майкл Помпео.

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS пригрозил Саудовской Аравии "серьезными последствиями", если выяснится, что журналиста убили спецслужбы этой страны.По данным агентства Bloomberg, король Сальман Аль Сауд распорядился начать следственные мероприятия по делу об исчезновении Хашогги.

Турецкая полиция обыскала саудовское консульство

Об исчезновении проживающего в США 59-летнего обозревателя The Washington Post стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы оформить документы для заключения брака со своей проживающей в Турции подругой. Турецкая полиция рассматривает версию убийства. По информации CNN, у следователей есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие ее. Вечером 15 октября турецкая полиция впервые провела обыски в саудовском консульстве, которые продлились около восьми часов. Были взяты несколько проб, в том числе земли из принадлежащего дипмиссии сада.     

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The Wall Street Journal: Saudis Weigh Saying Journalist Was Killed by Mistake

CNN: Saudis preparing to admit Jamal Khashoggi died during interrogation, sources say

СМИ узнали, что убийство журналиста Хашогги записали его "умные" часы

Госсекретарь США срочно вылетает в Эр-Рияд из-за дела Хашогги

Аудио- и видеофайлы по теме

5 фактов о новом мегапроекте Саудовской Аравии  

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