Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совместно с Россией заниматься производством систем противоракетной обороны С-400. Как заявил Эрдоган в понедельник, 15 июля, совместное производство с РФ является целью Турции. Кроме того, он сообщил, что поставки закупленных у России С-400 должны завершиться к апрелю 2020 года. По данным министерства обороны Турции, за последние дни в страну прибыли 9 самолетов с комплектующими для систем ПРО.

В последние месяцы Вашингтон постоянно выдвигал требования к Турции, партнеру США по НАТО, аннулировать сделку с Россией, предложив взамен американскую систему Patriot. По мнению США, российская система ПРО в воздушном пространстве НАТО представляет собой угрозу безопасности. Вопрос закупки С-400 обернулся резким конфликтом между Анкарой и Вашингтоном. США пригрозили Турции санкциями.

При этом после начала поставок комплектующих для С-400 правительство в Анкаре объявило, что изучает возможности приобретения и американских систем Patriot. В частности, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что "уполномоченные ведомства и друзья" страны "прилагают все усилия для этого".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Укрепление власти Эрдогана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Попытка путча как начало перемен В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Конституционный референдум 16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Неубедительная победа Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Турция в Сирии Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Под звуки падающей лиры С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана 24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Оппозиция вывела на улицы миллионы людей Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Итоги выборов: все предсказуемо Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Что дальше? Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем? Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль

