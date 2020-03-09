Эрдоган просит НАТО и ЕС о большей поддержке в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 9 марта, на встрече в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что ждет "конкретной поддержки" от союзников турецкой военной операции в Сирии и решению проблемы беженцев. По словам Эрдогана, поддержка должна быть незамедлительной и без каких-либо дополнительных условий.
Столтенберг заявил, что "ни один другой союзник не пострадал больше от хаоса в Сирии, и ни один другой союзник не имеет больше беженцев". По его словам, НАТО уже оказывает поддержку Турции системами ПВО на границе с Сирией и военным присутствием в воздушной и морском пространстве региона. Генсек НАТО также выразил озабоченность в связи с событиями на турецко-греческой границе: "Вопрос миграции и потоков беженцев является общей проблемой, которая требует общих решений".
В Сирии в последние месяцы обострился военный конфликт в провинции Идлиб. Турция, поддерживающая повстанцев, начала военное наступление на сирийские правительственные войска, которых, в свою очередь, поддерживают российские ВКС. Несколько десятков турецких солдат были убиты в боях в последние недели. С пятницы 6 марта в регионе действует перемирие, о котором Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным.
ЕС хочет обсудить новое соглашение с Турцией по беженцам
После своего визита в НАТО Эрдоган встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем (Charles Michel) и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Главной темой стало положение беженцев на греко-турецкой границе. Турция, напомнил президент Эрдоган, приняла 3,6 млн беженцев из Сирии. Он отверг обвинения в причастности Анкары к возникновению новой волны нелегальной миграции на границе Евросоюза.
Эрдоган в конце февраля заявил, что открывает границу с ЕС, что вызвало сильный наплыв мигрантов на турецко-греческой границе. В ответ греческие власти закрыли границу и применяют силовые меры, в том числе слезоточивый газ, чтобы не допустить нелегального прохода беженцев на территорию страны. Правительство Греции при поддержке Брюсселя обвинило Анкару в использовании темы беженцев в качестве рычага воздействия на ЕС и НАТО.
Перед встречей Шарль Мишель призвал Турцию уважать соглашение с ЕС, которое обязывает страну остановить поток беженцев в Европу в обмен на шесть миллиардов евро финансовой поддержки. А Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить новое соглашения с Турцией по беженцам. По ее мнению, для того, чтобы снять озабоченность Анкары, необходимо увеличить финансирование.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Заграждения из колючей проволоки на границе
С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей на границе увеличивается
По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Столкновения на границе
Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
По реке в Грецию
Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Опасное путешествие через Эврос
Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей будет сложно остановить
Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Турция не справляется с беженцами
Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
ЕС думает, что делать с беженцами
Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.
Автор: Наталья Позднякова