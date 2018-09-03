 Эрдоган предостерег от массового кровопролития в Идлибе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2018

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Мир

Эрдоган предостерег от массового кровопролития в Идлибе

Президент Турции возложил надежду на урегулирование в Идлибе на предстоящий саммит по Сирии в Тегеране и заявил о важности сотрудничества с РФ.

Авиаудары ВКС РФ близ Идлиба

Авиаудары ВКС РФ близ Идлиба

Анкара считает, что авиаудары по провинции Идлиб на северо-западе Сирии могут привести к "массовому кровопролитию", и призывает дождаться саммита в Тегеране 7 сентября с участием президентов России, Турции и Ирана. Соответствующее заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана приводит в среду, 5 сентября, газета Hurriyet.

"Ситуация в Идлибе крайне важна для Турции. Там запущен жестокий процесс… Не приведи господь, если эта область окажется под градом ракетных ударов, это приведет к серьезному кровопролитию", - сказал Эрдоган.

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), 4 сентября Военно-космические силы России провели в Идлибе около 30 бомбардировок.

Турецкий лидер напомнил, что в этой провинции сконцентрированы около 3,5 млн человек и добавил, что в условии имеющихся рисков "очень важно сотрудничество с Россией".

Предотвратить "эксцессы режима"

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"7 сентября состоится саммит в Тегеране", который станет продолжением переговоров в Астане в январе 2017 года, подчеркнул Эрдоган. По его словам, в ходе этой встречи у представителей трех стран появится возможность направить ситуацию в более позитивное русло.

"Надеюсь, мы сможем предотвратить эксцессы режима в регионе", - подчеркнул он, имея в виду действия правительственных войск Сирии.

В ходе общения с журналистами на борту самолета, возвращающегося из Киргизии, где он был с официальным визитом, Эрдоган также критически отозвался о реализации турецко-американских договоренностей по Манбиджу на границе Сирии и Ирака.

Анкара и Вашингтон осуществляют там патрулирование с целью выдворения курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Тем не менее, по мнению турецкого лидера, имплементация соглашения на данном этапе не соответствует характеру изначальных дискуссий.

Ранее ООН предупредила, что наступление на Идлиб может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе века. 

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    Автор: Ольга Мищенко


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Материал газеты Hurriyet

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