 Эрдоган подключил свои спецслужбы к расследованию стрельбы в Утрехте | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2019

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Европа

Эрдоган подключил свои спецслужбы к расследованию стрельбы в Утрехте

Президент Турции ожидает ответа от спецслужб по делу о стрельбе в Утрехте. Во вторник полиция задержала еще одного подозреваемого.

Утрехт, на месте преступления, 18 марта 2019 г.

Утрехт, на месте преступления, 18 марта 2019 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с терактом в нидерландском Утрехте подключил к расследованию национальные спецслужбы. Главным подозреваемым по делу является 37-летний уроженец Турции  Гёкмен Танис. "Кто-то говорит, что это семейное дело. Кто-то говорит о теракте. Наши спецслужбы расследуют дело", - заявил Эрдоган в интервью телекомпании Ülke во вторник, 19 марта. 

Контекст

В нидерландском Утрехте в связи со стрельбой в трамвае задержан уроженец Турции. В ходе нападения, погибли три человека, пятеро раненых. (18.03.2019)

В понедельник, 18 марта, в 12:45 мск в районе остановки 24oktoberplein на юге Утрехта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по пассажирам в трамвае и затем скрылся. В результате нападения погибли три человека, еще пятеро были ранены. Власти общины Утрехт объявили террористическую угрозу максимального, пятого, уровня. Через несколько часов подозреваемый в нападении был задержан.  Полиция Нидерландов считает произошедшее терактом. 

Вскоре после ареста Таниса были задержаны еще двое мужчин, которых после разбирательств отпустили. Вечером 19 марта стало известно, что в тот же день был задержан еще один подозреваемый - 40-летний житель Утрехта. Об этом сообщили представители генпрокуратуры. Прочие подробности не обнародованы.

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    Автор: Екатерина Венкина


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Контекст

Стрельба в нидерландском Утрехте

Минимум один нападавший открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, есть погибшие и раненые. Происшествие расследуется как возможный теракт. (18.03.2019)  

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