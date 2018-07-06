Эрдоган - первый султан новой Турции

9 июля Турция официально перейдет от парламентской формы правления к президентской. Реджеп Тайип Эрдоган получит такие полномочия, каких не было ни у одного политического лидера Турции до него.
9 июля избранный президентом Реджеп Тайип Эрдоган будет приведен к присяге на церемонии в парламенте. Таким образом Турция официально перейдет от парламентской формы правления к президентской. 13 лет прошли с тех пор, как Партия справедливости и развития (AKP), основателем и лидером которой является Эрдоган, начала при поддержке населения переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз.
Тогда казалось, что в стране активно развиваются демократия и свобода слова. Но сейчас Турция собирается наделить своего все более авторитарного, исламистского и националистского президента невиданной ранее полнотой власти.
После того как парламент утратит контроль над исполнительной властью, Эрдоган получит единоличное право распоряжаться ей. И благодаря своим полномочиям по назначению судей он сможет контролировать и систему юстиции.
Не стоит сравнивать с Францией и США
Эрсин Калайсоглу из Центра политики университета Сабанджи в Турции указывает на то, что еще не до конца понятно, как именно изменится система правления. "До сих пор идут дискуссии лишь о том, как будет выглядеть система в общих чертах. Пока же ни общественность, ни политологи не знают точные детали", - считает Калайсоглу.
Эрдоган то и дело подчеркивает, что президентская форма правления существует и в других крупных демократических странах. Однако же новая политическая система Турции значительно отличается от существующей в США или так называемой полупрезидентской республики, которая есть во Франции.
Так, у президента США нет права распускать Конгресс. Эрдоган же, напротив, может расформировать парламент и назначить новые выборы. Во Франции парламент назначает членов Конституционного суда. В новой Турции это будет делать президент.
Признаки самодержавия
Эрсин Калайсоглу указывает на самодержавные признаки президентской системы правления в Турции: "Как в американской, так и во французской системах существует сложившееся гражданское общество. У нас его нет". Кроме того, Эрдоган сможет в будущем регулярно выпускать президентские указы, приравненные к законам - в обход парламента. До сих пор он мог делать это только в условиях режима чрезвычайного положения, который, кстати, действует до сих пор.
Вместе с этим, Эрдоган сможет в любой момент лишать полномочий судей. Таким образом, вряд ли это будет президентская система с независимым и беспристрастным правосудием, считают эксперты. Политолог Догу Эргил разделяет опасения своего коллеги Калайсоглу. Столь важные для демократии разделение ветвей власти и независимый суд фактически упразднены, считает Эргил.
Угроза ультранационализма
Открытым также остается вопрос, будет ли способствовать "Народный альянс", который партия Эрдогана сформировала с Партией националистического движения (MHP), спаду напряженности в стране. Многие опасаются, что жесткая позиция MHP по курдскому вопросу и ее отрицание некоторых демократических ценностей могут создать еще более националистическую атмосферу в Турции.
Эрдогану нужна MHP для большинства в парламенте. Эта ситуация может создать тяжелейшее препятствие для мирного решения курдской проблемы, а значит и для соответствия правилам ЕС. Важнейшим также является вопрос, как будут развиваться отношения Турции с Западом.
Кризис в отношениях с Западом
В 1999 году Турция стала официальным кандидатом на вступление в ЕС. 3 октября 2005 года начались переговоры о членстве Турции в Евросоюзе. Впрочем, за последние 13 лет не удалось достичь какого-либо серьезного продвижения в этом вопросе. После ввода чрезвычайного положения два года назад переговоры были фактически остановлены. Докладчик Европейского парламента по Турции Кати Пири высказалась за официальное прекращение переговоров о вступлении этой страны в ЕС.
Пока отношения Турции с Евросоюзом под угрозой полной заморозки, взаимоотношения Анкары и Вашингтона также переживают один из тяжелейших периодов в истории. Их осложняют сразу несколько спорных вопросов для обеих стран. Так, Фетхуллах Гюлен, которого Эрдоган обвиняет в организации путча в 2015 году, живет в США. Вашингтон сотрудничает в Сирии с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG), которых в Турции считают террористической организацией. Также Турция намерена, несмотря на протесты НАТО, купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Все это завело американо-турецкие отношения в тупик.
Политолог Догу Эргил указывает в связи с этим на недавний опрос в Турции: население этой страны относится к США хуже, чем к Ирану. В турецком обществе все больше распространяются антиамериканские и антиевропейские настроения - даже независимо от политики Эрдогана.
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