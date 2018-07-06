Эрдоган - первый султан новой Турции

9 июля избранный президентом Реджеп Тайип Эрдоган будет приведен к присяге на церемонии в парламенте. Таким образом Турция официально перейдет от парламентской формы правления к президентской. 13 лет прошли с тех пор, как Партия справедливости и развития (AKP), основателем и лидером которой является Эрдоган, начала при поддержке населения переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз.

Тогда казалось, что в стране активно развиваются демократия и свобода слова. Но сейчас Турция собирается наделить своего все более авторитарного, исламистского и националистского президента невиданной ранее полнотой власти.

После того как парламент утратит контроль над исполнительной властью, Эрдоган получит единоличное право распоряжаться ей. И благодаря своим полномочиям по назначению судей он сможет контролировать и систему юстиции.

Не стоит сравнивать с Францией и США

Эрсин Калайсоглу из Центра политики университета Сабанджи в Турции указывает на то, что еще не до конца понятно, как именно изменится система правления. "До сих пор идут дискуссии лишь о том, как будет выглядеть система в общих чертах. Пока же ни общественность, ни политологи не знают точные детали", - считает Калайсоглу.

Эксперты: президентскую республику Турции не стоит сравнивать с США и Францией

Эрдоган то и дело подчеркивает, что президентская форма правления существует и в других крупных демократических странах. Однако же новая политическая система Турции значительно отличается от существующей в США или так называемой полупрезидентской республики, которая есть во Франции.

Так, у президента США нет права распускать Конгресс. Эрдоган же, напротив, может расформировать парламент и назначить новые выборы. Во Франции парламент назначает членов Конституционного суда. В новой Турции это будет делать президент.

Признаки самодержавия

Эрсин Калайсоглу указывает на самодержавные признаки президентской системы правления в Турции: "Как в американской, так и во французской системах существует сложившееся гражданское общество. У нас его нет". Кроме того, Эрдоган сможет в будущем регулярно выпускать президентские указы, приравненные к законам - в обход парламента. До сих пор он мог делать это только в условиях режима чрезвычайного положения, который, кстати, действует до сих пор.

Вместе с этим, Эрдоган сможет в любой момент лишать полномочий судей. Таким образом, вряд ли это будет президентская система с независимым и беспристрастным правосудием, считают эксперты. Политолог Догу Эргил разделяет опасения своего коллеги Калайсоглу. Столь важные для демократии разделение ветвей власти и независимый суд фактически упразднены, считает Эргил.

Угроза ультранационализма

Открытым также остается вопрос, будет ли способствовать "Народный альянс", который партия Эрдогана сформировала с Партией националистического движения (MHP), спаду напряженности в стране. Многие опасаются, что жесткая позиция MHP по курдскому вопросу и ее отрицание некоторых демократических ценностей могут создать еще более националистическую атмосферу в Турции.

Эрдогану нужна MHP для большинства в парламенте. Эта ситуация может создать тяжелейшее препятствие для мирного решения курдской проблемы, а значит и для соответствия правилам ЕС. Важнейшим также является вопрос, как будут развиваться отношения Турции с Западом.

Кризис в отношениях с Западом

В 1999 году Турция стала официальным кандидатом на вступление в ЕС. 3 октября 2005 года начались переговоры о членстве Турции в Евросоюзе. Впрочем, за последние 13 лет не удалось достичь какого-либо серьезного продвижения в этом вопросе. После ввода чрезвычайного положения два года назад переговоры были фактически остановлены. Докладчик Европейского парламента по Турции Кати Пири высказалась за официальное прекращение переговоров о вступлении этой страны в ЕС.

Пока отношения Турции с Евросоюзом под угрозой полной заморозки, взаимоотношения Анкары и Вашингтона также переживают один из тяжелейших периодов в истории. Их осложняют сразу несколько спорных вопросов для обеих стран. Так, Фетхуллах Гюлен, которого Эрдоган обвиняет в организации путча в 2015 году, живет в США. Вашингтон сотрудничает в Сирии с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG), которых в Турции считают террористической организацией. Также Турция намерена, несмотря на протесты НАТО, купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Все это завело американо-турецкие отношения в тупик.

Политолог Догу Эргил указывает в связи с этим на недавний опрос в Турции: население этой страны относится к США хуже, чем к Ирану. В турецком обществе все больше распространяются антиамериканские и антиевропейские настроения - даже независимо от политики Эрдогана.

Смотрите также:

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Укрепление власти Эрдогана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Попытка путча как начало перемен В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Конституционный референдум 16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Неубедительная победа Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Турция в Сирии Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Под звуки падающей лиры С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана 24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Оппозиция вывела на улицы миллионы людей Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Итоги выборов: все предсказуемо Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Что дальше? Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем? Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль

