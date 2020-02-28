Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для беженцев из Сирии в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен, несмотря на договоренности с Брюсселем, пропускать в страны Евросоюза сирийских беженцев. "Вчера мы открыли ворота", - заявил он в субботу, 29 февраля, в Стамбуле.

Обвинив ЕС в несоблюдении соглашения о беженцах 2016 года, Эрдоган подчеркнул, что Турция не может прокормить столько людей.

По его словам, за день границу страны в направлении ЕС пересекли 18 тысяч человек. В субботу, по оценке турецкого лидера, их число может достичь 30 тысяч.

Греция сдерживает усилившийся поток беженцев

Между тем в Афинах заявили, что в последние часы было предотвращено организованное массовое нелегальное пересечение границы мигрантами из Турции и что Греция намерена во что бы то ни стало сдержать волну беженцев. "Правительство сделает все возможное, чтобы защитить границы", - заявил представитель кабинета в Афинах Стелиос Петсас на пресс-конференции. По его словам, за последние сутки греческие пограничники насчитали около 4000 попыток пересечения границы.

Ранее греческий телеканал Skai TV показал запись того, как полицейские применяют слезоточивый газ против мигрантов, бросающих в них камни с турецкой стороны границы.

Накануне Анкара обещала соблюдать соглашение с ЕС по беженцам

Только накануне Европейский Союз получил заверения от Турции в том, что Анкара будет придерживаться договоренностей с ЕС по беженцам. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил после разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Ранее Анкара заявляла, что в связи с обострением ситуации на северо-востоке Сирии ожидает нового притока беженцев, при том что ресурсы Турции, уже принявшей около 3,7 млн вынужденных мигрантов, исчерпаны.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

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