 Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для беженцев из Сирии в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 29.02.2020

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Европа

Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для беженцев из Сирии в ЕС

По данным Анкары, за день турецкую границу в направлении ЕС пересекли 18 000 беженцев. Несмотря на соглашение с Брюсселем, Турция не намерена удерживать мигрантов.

Толпа беженцев на границе Турции с Грецией

Толпа беженцев на границе Турции с Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен, несмотря на договоренности с Брюсселем, пропускать в страны Евросоюза сирийских беженцев. "Вчера мы открыли ворота", - заявил он в субботу, 29 февраля, в Стамбуле.

Обвинив ЕС в несоблюдении соглашения о беженцах 2016 года, Эрдоган подчеркнул, что Турция не может прокормить столько людей.

По его словам, за день границу страны в направлении ЕС пересекли 18 тысяч человек. В субботу, по оценке турецкого лидера, их число может достичь 30 тысяч.

 Греция сдерживает усилившийся поток беженцев

Между тем в Афинах заявили, что в последние часы было предотвращено организованное массовое нелегальное пересечение границы мигрантами из Турции и что Греция намерена во что бы то ни стало сдержать волну беженцев. "Правительство сделает все возможное, чтобы защитить границы", - заявил представитель кабинета в Афинах Стелиос Петсас на пресс-конференции. По его словам, за последние сутки греческие пограничники насчитали около 4000 попыток пересечения границы.

Контекст

ЕС должен предотвратить дальнейшее сближение Турции с РФ и Ираном, поэтому Брюссель не должен идти на поводу у Трампа в вопросе введения санкций против Анкары, считает Бернд Ригерт. (15.10.2019)

Ранее греческий телеканал Skai TV показал запись того, как полицейские применяют слезоточивый газ против мигрантов, бросающих в них камни с турецкой стороны границы.

Накануне Анкара обещала соблюдать соглашение с ЕС по беженцам

Только накануне Европейский Союз получил заверения от Турции в том, что Анкара будет придерживаться договоренностей с ЕС по беженцам. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил после разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Ранее Анкара заявляла, что в связи с обострением ситуации на северо-востоке Сирии ожидает нового притока беженцев, при том что ресурсы Турции, уже принявшей около 3,7 млн вынужденных мигрантов, исчерпаны. 

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

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    "Я надеюсь вернуться домой"

    Мусе тоже 13 лет. Как и многие другие работники этой швейной мастерской, он родом из северо-сирийской провинции Африн, население которой преимущественно составляют курды. Что он делает, когда не работает? Играет в футбол. "Я надеюсь, что в Сирии скоро наступит мир, и мы сможем вернуться домой. Я хочу учиться и стать врачом", - говорит мальчик.

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    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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    Арас 11 лет, она работает в швейной мастерской уже четыре месяца. Ее мать беременна, отец работает на текстильной фабрике. Рабочий день Арас начинается в 8 часов утра и нередко заканчивается не раньше 8 вечера. Дважды в день она может сделать короткую паузу. В месяц Арас получает 700 турецких лир - почти 153 евро.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Обучение - это роскошь

    Арас работает с понедельника по пятницу, так что учиться в государственной школе она не может. Вместо этого девочка ходит в выходные на занятия, которые проходят в одной из сирийских благотворительных организаций. В расписании уроков - математика, арабский и турецкий языки. Ее учительница - тоже беженка из Сирии.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Свободное время - в школе

    Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми.

    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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Детский труд в Турции нелегален. Но это не мешает нанимать на работу детей, бежавших из Сирии. Нередко они трудятся по 12 часов в день, получая гроши. О школе приходится забыть. (04.12.2017)  

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