Эпидемия коронавируса глазами московского таксиста из Киргизии

Из-за страха заразиться коронавирусом все больше людей предпочитают общественному транспорту такси. DW узнала у московского таксиста Артура, каково ему и его коллегам работать во время эпидемии и как повлияли на их работу ограничительные меры, введенные в столице России.

Об Артуре - москвиче родом из Джалал-Абада - DW уже рассказывала в 2017 году. Тогда мужчина был и таксистом, и поваром. По прошествии почти трех лет он оставил себе одну работу - такси. Первое, что бросилось в глаза в эту встречу с Артуром - это необычная маска на его лице.

DW: Теперь все таксисты обязаны работать в масках?

Артур: Сейчас МАДИ (Московская административная дорожная инспекция. - Ред.), Роспотребнадзор, ГИБДД повсеместно проводит рейды, ставят посты, останавливают машины. В середине марта, когда такие проверки начались, антисептика и масок невозможно было найти в продаже, я тогда вместо антисептика купил бутылочку водки. До сих пор ее вожу на видном месте. А сейчас, когда водители уже обзавелись требуемыми средствами, на постах стали спрашивать наличие перчаток! И штраф взимали и взимают по 15-20 тысяч рублей, если нет этих средств.

- Но ваша маска необычная. Сколько она стоит?

- Я в пятницу (27 марта. - Ред.) съездил на границу Украины со знакомым украинцем. Возле границы я высадил пассажира, и на заправке купил такую маску. Там было все, и маски, и антисептик. Маска стоит 450 рублей.

- Не дорого? В Москве не найти дешевле?

- Сейчас найти. В магазине автозапчастей вчера видел маски по 70 рублей штука, и не одноразовые, а получше. Но маска, которую я на границе купил, удобная, я все же решил купить. А две недели тому назад, когда начались проверки, найти маски и антисептик в аптеках и магазинах было сложно, на Третьем кольце ловкие торговцы продавали за 500 рублей комплект из пяти одноразовых масок. Раньше в аптеке такие стоили 5-10 рублей.

Тот самый антисептик в такси...

- Что приносит работа таксиста после того, как закрылись рестораны, ночные клубы и бары - те места, которые водители считают хлебными?

- Если в середине марта как будто вся Москва из-за вируса пересела на автомобили, чтобы не ездить в метро, и образовались такие пробки, как в былые времена, то сейчас можно ездить свободно. Только клиентов нет. У меня своя, выкупленная машина, но те, у кого такси взяты в кредит, сейчас не знают, как выплачивать. Один мой друг из Киргизии брал кредит на хорошую машину в "Совкомбанке", чтобы возить клиентов в такси класса люкс, другой - в "Абсолют Банке". Они на той неделе ездили в эти банки, но там сказали, что отсрочки на выплату по автомобилю нет, в отличие от ипотеки. У моего друга ежемесячный платеж по этому кредиту - 113 тысяч рублей. А зарабатывает он сейчас на "Мерседесе" от тысячи до трех тысяч рублей в день.

- А как дела обстоят у тех ребят из Киргизии, которые работали в ресторанах?

- Вот у тех, кто работает на доставке еды, очень много заказов. У меня до сих пор в ресторанном бизнесе много знакомых, и все они говорят, что на службу доставки, которую организовали многие рестораны, очень большой спрос. А мой брат работает в интернет-магазине по доставке продуктов по Москве - у него раньше в день было семь-восемь заказов, а сейчас, со вчерашнего дня, уже пятнадцать.

- А лично ваш заработок сильно пострадал?

- Посмотрите сами. (Показывает мобильный телефон, на экран которого выведены счета, проводимые через сервис "Яндекс.Такси". - Ред.). Вот данные с понедельника по четверг прошлой недели. В пятницу я ездил на границу Украину со знакомым, это не в счет. 23 марта я сделал шесть заказов на 2771 рубль. Это "грязный заработок". Из них комиссия "Яндекса" - 628 рублей. Из этого вычитаем бензин, в среднем 100 рублей на поездку, то есть 600. 300 вычтем на обед, 250-300 рублей на мойку - я практически каждый рабочий день мою машину. Остается 1000 рублей. Теперь налог - с 2771 рубля 4 процента для индивидуального предпринимателя (ИП). То есть я чистыми за понедельник заработал немногим больше 800 рублей. Теперь вторник. 2383 рубля "грязными". В среду 2500. В четверг 2635. То есть на руки - не больше 700-800 рублей. Притом что мои показатель активности, рейтинг и уровень у "Яндекса" - самые высокие. А семья сейчас здесь, жена и дети. Они улететь в Киргизию, домой, не могут.

- А что делают те ваши знакомые в Москве, кто сейчас оказались на неопределенное время без работы?

- Недавно знакомые съездили в "Шереметьево", так оттуда никто из наших, из киргизов, не может уехать домой. Все ждут там. У многих заканчивается регистрация, у кого-то миграционная карта на исходе. Люди не понимают, где сейчас жить, куда идти с чемоданами и без работы, если нельзя улететь. В посольстве говорят, что не знают, что с этим делать. Наверное, у Киргизии нет денег, чтобы снять гостинцы, разместить своих людей, оказавшихся в таком положении…

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