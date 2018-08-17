Эмма - самый быстрый мопс Берлина (фото)

4,5-летняя Эмма уже дважды побеждала в спринтерских забегах мопсов на международных первенствах в немецкой столице - в 2016 и 2017 годах. Как сообщает агентство dpa, на этот раз в турнире будет участвовать около 60 четвероногих спортсменов. Соревнования пройдут в Берлине в субботу, 18 августа, в рамках девятой встречи любителей этой породы собак - Berliner Mopstreffen. Вне зависимости от результатов, организаторы уже присвоили Эмме титул "Усэйн Болт среди мопсов".
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Этот дог был внесен в 2010 году в Книгу рекордов Гинесса как самая большая собака в мире. Его вес на тот момент составлял 111 килограммов.
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Когда "немецкий шпиц" был привезен в Америку, а было это сразу после окончания Первой мировой войны, его переименовали в "американского шпица", поскольку в те времена в Штатах были распространены антинемецкие чувства. С тех пор порода претерпела изменения. Кинологи разных организаций до сих пор не пришли к единому мнению: считать породу, проживающую в США, "немецкой" или "американской".
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Немецкий боксер
В 1895 году в Мюнхене представили новую породу, получившуюся в результате многолетнего скрещивания бульдогов и мастифов. Кинологи до сих пор не могут ответить на вопрос: почему эту собаку назвали именно "боксером"?
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Такса
Название охотничьей породы Dachshund или Dackel (такса) происходит от слов Dachs (барсук) и Hund (собака), потому что таксы использовались для поиска и охоты на барсуков и других норных животных. У Чехова были две таксы: Бром Исаич и Хина Марковна. Антон Павлович как-то написал про них: "... безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный".
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Малый мюнстерлендер
Малый мюнстерлендер обязан своим происхождением немецкому кинологу Эдмунду Лёнсу (Edmund Löns), начавшему работать над созданием этой породы в далеком 1902 году. Очень высокие требования к стандартам разведения не позволили этой собаке обрести широкую популярность. Встречаются мюнстерлендеры довольно редко.
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Веймаранер
Характерные черты - серебристая шерсть, необыкновенные глаза и привязанность к человеку, заложенная на генетическом уровне. Выведена была эта порода собак на родине Гете - в Веймаре.
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Доберман
Неподалеку от Веймара находится городок Апольда. Здесь в XIX веке проживал судебный служащий Фридрих Луис Доберман (Friedrich Louis Dobermann). Он интересовался разведением собак. Путем скрещивания пинчеров, веймарских легавых и пойнтеров появилась новая порода, которая позже стала носить его имя - доберман.
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Ротвейлер
Есть разные версии происхождения ротвейлера. Одна из них гласит, что порода, в нынешнем ее виде, была выведена в немецком городе Ротвайль в XVIII веке. В центре родного города ротвейлеру установлен небольшой бронзовый памятник.
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10 пород собак, выведенных в Германии
Немецкая овчарка
Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.
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10 пород собак, выведенных в Германии
Шнауцер
Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.
Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц
Прогулка по Музею такс
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Прогулка по Музею такс
В золоте
В центре экспозиции нового Музея такс (Dackelmseum) в баварском Пассау - коронованная такса. Любимица немцев предстает перед посетителями во всех своих проявлениях: фарфоровые статуэтки чередуются в музее с фигурками из пластика, олова, слоновой кости. Есть здесь и таксы-солонки, и пивные кружки, и тарелки.
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Прогулка по Музею такс
На лугу
В обычной жизни такса - собака охотничья: она с удовольствием роет норы, обожает подземную охоту на лис и барсуков. Главное для нее - движение и свобода. Эта витрина музея посвящена разновидностям охотничьей породы низкорослых гончих в фарфоровом исполнении.
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Прогулка по Музею такс
Хит продаж
Одно время все кому не лень брали вот таких такс с собой в дорогу, усадив на видное место в автомобиле.
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Прогулка по Музею такс
Олимпийский талисман
Пик народного признания таксы в Германии пришелся на 1972 год, когда она стала талисманом летней Олимпиады в Мюнхене. Предложил кандидатуру таксы на этот "пост" тогдашний президент Национального олимпийского комитета ФРГ Вилли Дауме (Willi Daume). Этой породе свойственны олимпийские качества: быстрота, выносливость и боевой дух.
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Прогулка по Музею такс
Перекус в компании таксы
Brotzeit ("время хлеба") - традиционный баварский полдник или перекус с обацдой, белыми колбасками, кренделем и пивом. Прогулка с таксой - такая же неотъемлемая часть баварской жизни, как и бротцайт. Настоящий баварец обязан любить пиво, сосиски и ... таксу!
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Прогулка по Музею такс
Кулинарные курьезы
Гости и жители Пассау могут полакомиться гастрономическими новинками: супом, кренделем, пряниками, конфетами и пиццей - в виде таксы или названными в ее честь. А можно заказать и кружку пива марки "Dackel" ("такса"), рецепт и название которого молодые пивовары из Мюнстера придумали во время поездки в Баварию.
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Прогулка по Музею такс
На парад
Парады такс - мероприятия популярные, собирающие многотысячную публику (на фото - костюмированный фестиваль такс в Кракове). Самые яркие и самые курьезные фотоснимки, сделанные в ходе таких парадов, выставлены в новом музее.
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Прогулка по Музею такс
Организаторы
В Пассау Йозеф Кюбльбек (Josef Küblbeck, слева) и Оливер Шторц (Oliver Storz) - личности известные. Они - кураторы частного музея, посвященного таксе - символу, как они считают, не только Баварии, но и всей Германии.
Автор: Инга Ваннер, Сюзанне Кордс