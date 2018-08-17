 Эмма - самый быстрый мопс Берлина (фото) | Кадр дня | DW | 17.08.2018

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Кадр за кадром

Эмма - самый быстрый мопс Берлина (фото)

50 метров менее чем за шесть секунд! Двукратный чемпион готовится защитить свой титул.

Мопс Эмма, Берлин

4,5-летняя Эмма уже дважды побеждала в спринтерских забегах мопсов на международных первенствах в немецкой столице - в 2016 и 2017 годах. Как сообщает агентство dpa, на этот раз в турнире будет участвовать около 60 четвероногих спортсменов. Соревнования пройдут в Берлине в субботу, 18 августа, в рамках девятой встречи любителей этой породы собак - Berliner Mopstreffen. Вне зависимости от результатов, организаторы уже присвоили Эмме титул "Усэйн Болт среди мопсов".

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


Прогулка по Музею такс

  • Коронованная такса

    Прогулка по Музею такс

    В золоте

    В центре экспозиции нового Музея такс (Dackelmseum) в баварском Пассау - коронованная такса. Любимица немцев предстает перед посетителями во всех своих проявлениях: фарфоровые статуэтки чередуются в музее с фигурками из пластика, олова, слоновой кости. Есть здесь и таксы-солонки, и пивные кружки, и тарелки.

  • Таксы из фарфора

    Прогулка по Музею такс

    На лугу

    В обычной жизни такса - собака охотничья: она с удовольствием роет норы, обожает подземную охоту на лис и барсуков. Главное для нее - движение и свобода. Эта витрина музея посвящена разновидностям охотничьей породы низкорослых гончих в фарфоровом исполнении.

  • Такса, кивающая головой

    Прогулка по Музею такс

    Хит продаж

    Одно время все кому не лень брали вот таких такс с собой в дорогу, усадив на видное место в автомобиле.

  • Олимпийский талисман

    Прогулка по Музею такс

    Олимпийский талисман

    Пик народного признания таксы в Германии пришелся на 1972 год, когда она стала талисманом летней Олимпиады в Мюнхене. Предложил кандидатуру таксы на этот "пост" тогдашний президент Национального олимпийского комитета ФРГ Вилли Дауме (Willi Daume). Этой породе свойственны олимпийские качества: быстрота, выносливость и боевой дух.

  • Полдник баварца

    Прогулка по Музею такс

    Перекус в компании таксы

    Brotzeit ("время хлеба") - традиционный баварский полдник или перекус с обацдой, белыми колбасками, кренделем и пивом. Прогулка с таксой - такая же неотъемлемая часть баварской жизни, как и бротцайт. Настоящий баварец обязан любить пиво, сосиски и ... таксу!

  • Пряник в форме таксы

    Прогулка по Музею такс

    Кулинарные курьезы

    Гости и жители Пассау могут полакомиться гастрономическими новинками: супом, кренделем, пряниками, конфетами и пиццей - в виде таксы или названными в ее честь. А можно заказать и кружку пива марки "Dackel" ("такса"), рецепт и название которого молодые пивовары из Мюнстера придумали во время поездки в Баварию.

  • Такса в костюме короля

    Прогулка по Музею такс

    На парад

    Парады такс - мероприятия популярные, собирающие многотысячную публику (на фото - костюмированный фестиваль такс в Кракове). Самые яркие и самые курьезные фотоснимки, сделанные в ходе таких парадов, выставлены в новом музее.

  • Йозеф Кюбльбек (слева) и Оливер Шторц с таксами

    Прогулка по Музею такс

    Организаторы

    В Пассау Йозеф Кюбльбек (Josef Küblbeck, слева) и Оливер Шторц (Oliver Storz) - личности известные. Они - кураторы частного музея, посвященного таксе - символу, как они считают, не только Баварии, но и всей Германии.

    Автор: Инга Ваннер, Сюзанне Кордс


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