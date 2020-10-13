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Эмиль Нольде

Художник был одним из ведущих представителей немецкого экспрессонизма.

Нольде получил известность благодаря своим ярким эмоциональным цветовым решениям. Ему принадлежит слава одного из лучших в Германии художников-акварелистов.

ARCHIV - 31.05.2016, Hamburg: ARCHIV - 31.05.2016, Hamburg: Bücherregale und dutzende Bilder stehen und hängen im Wohnzimmer des Hauses des verstorbenen früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt (1918-2015). Das Wohnhaus von Ex-Bundeskanzler Schmidt und seiner Frau Loki wird ab 5. April für Führungen geöffnet. Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Что видел Леонид Брежнев в доме у Гельмута Шмидта 13.10.2020

Пятый федеральный канцлер ФРГ и его супруга были большими ценителями изобразительного искусства и покупали то, что им нравилось.

Bundeskanzlerin Angela Merkel steht am Sonntag (01.06.2008) während eines Rundgangs durch die Ausstellungsräume der Nolde Stiftung Seebüll in Berlin vor dem Bild Meer I. Die Schau mit dem Titel Mein Wunderland von Meer zu Meer - Landschaften, Blumen, Meere des Malers Emil Nolde ist von 1. Juni bis 31. August 2008 zu besichtigen. Foto: Soeren Stache/Pool dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Антисемит в кабинете у Меркель? 12.04.2019

В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться.
Nolde, Emil; eigentl. E. Hansen; dt. Maler und Graphiker; Nolde / Tondern 7.8.1867  Seebüll (Nordfriesland) 15.4.1956. Porträtaufnahme, 1952. |

Эмиль Нольде: особенности одного художника 07.08.2017

150 лет назад родился экспрессионист, мастер ярких цветовых решений Эмиль Нольде. Выставка в Буххайме рассказывает о его интересе к фантастическому и гротескному.
Die Bilder Sitzendes Mädchen (l, 1919) von Max Pechstein und Badende mit blondem, offenem Haar (um 1903) von Pierre-Auguste Renoir sind am 20.05.2015 in der Alten Nationalgalerie Berlin zu sehen. Die Exponate gehören zu der Ausstellung Impressionismus - Expressionismus. Kunstwende, die bis zum 20. September auf der Museumsinsel gezeigt wird. Foto: Stephanie Pilick/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Выставка в Берлине провоцирует диалог импрессионистов и экспрессионистов 21.05.2015

В чем состоит принципиальное различие между двумя главными направлениями изобразительного искусства в Европе? В чем заключается сходство? Ответы – на выставке в Берлине.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Slevogt im Garten von Neukastel, um 1925 Vorlage: Leihgabe aus Privatbesitz © Landesmuseum Mainz – GDKE Rheinland-Pfalz

Федеральная земля Рейнланд-Пфальц приобрела наследие импрессиониста 26.09.2014

Переговоры с наследниками Макса Слефогта продолжались много лет. Теперь федеральная земля Рейнланд-Пфальц обладает крупнейшим собранием известного художника.
Städel-Direktor Max Hollein steht am 04.03.2014 im Städel Museum in Frankfurt am Main (Hessen) vor Emil Noldes Meisterwerk Das Leben Christi (1911/12). Das Museum würdigt vom 5. März bis zum 15. Juni 2014 mit der Ausstellung Emil Nolde. Retrospektive einen der bedeutendsten deutschen Expressionisten. Ausgestellt werden rund 140 Gemälde, Aquarelle und Druckgrafiken. Foto: Arne Dedert/dpa (zu dpa 0731 vom 04.03.3014)

Франкфурт представляет ретроспективу работ Эмиля Нольде 05.03.2014

Два этажа занимает экспозиция, которая охватывает полное собрание произведений одного из ведущих представителей немецкого экспрессионизма.
Mehrere Autos stehen am 04.11.2013 in München (Bayern) vor einem Mehrfamilienhaus, in dem 1500 Gemälde jahrzehntelang in einer Wohnung lagen. Foto: Marc Müller/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Мюнхене обнаружена крупная коллекция объявленных в розыск картин 04.11.2013

Десятки лет хранились в неприметной мюнхенской квартире эти конфискованные в свое время нацистами бесценные шедевры - среди мусора и просроченных консервов.
Künstler Emil Nolde Der Direktor der Stiftung Ada und Emil Nolde, Manfred Reuther, zeigt am Montag (03.04.2006) einige Werke im Ausstellungsraum im schleswig-holsteinischen Seebüll (Kreis Nordfriesland). Vor 50 Jahren, am 13. April 1956, starb der expressionistische Künstler Emil Nolde an seiner Wohn- und Schaffensstätte Seebüll bei Neukirchen. Foto: Wulf Pfeiffer dpa/lno (Zu dpa-lno KORR-Inland Vor 50 Jahren starb der expressionistische Künstler Emild Nolde vom 07.04.2006). +++(c) dpa - Report+++

В Германии найдена пропавшая картина Эмиля Нольде 08.12.2006

Картина немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде была обнаружена через тридцать лет после ее исчезновения на чердаке коллекционера из Баден-Вюртемберг.
Blick auf das malerisch gelegene Noldemuseum in Seebüll. Es widmet sich dem expressionistischen Maler Emil Nolde (1867-1956), der aus Norddeutschland stammte. Seebüll ist ein Ort auf der Eiderstedter Halbinsel in der Region Nordfriesland im Bundesland Schleswig-Holstein in Deutschland. Die Eiderstedter Halbinsel enstand ab etwa 1000 nach Chr. durch Eindeichung und Landgewinnung aus drei Inseln. (Undatierte Aufnahme)

В поисках горизонта, или По следам экспрессиониста 05.07.2006

Эмиль Нольде мог жить в Париже или Цюрихе, но выбрал покой родного североморского побережья Германии. На фоне традиционной архитектуры пройти мимо дома этого художника, не заметив его, невозможно.
Neo Rauch „Weiche”, 1999 Öl auf Papier 215 x 190 cm © Neo Rauch / VG Bild-Kunst, Bonn, 2003 / Sammlung Deutsche Bank Foto: Uwe Walter

От Эмиля Нольде до Нео Рауха: немецкое искусство в Москве 17.11.2004

В Москве открылась выставка немецких художников из собраний Deutsche Bank. Произведения демонстрируют как общность отдельных художественных течений, так и переломные моменты в развитии немецкого искусства 20 века.
Emil Nolde in München, Januar/Februar 1937. Foto von Helga Fietz, der Ehefrau von Noldes Münchner Kunsthändler Günther Franke, Nolde Stiftung Seebüll, © Nolde Stiftung Seebüll

Портрет: Эмиль Нольде 21.01.2004

"Художнику не надо много знать; прекрасно, если он, направляемый инстинктом, может писать, не думая о своей цели, как он это делает, когда дышит или ходит"...

11.09.2001 Эмиль Нольде: судьба художника при национал-социализме (2) 10.12.2001

11.09.2001 Эмиль Нольде: судьба художника при национал-социализме 10.12.2001