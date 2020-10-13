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Художник был одним из ведущих представителей немецкого экспрессонизма.
Нольде получил известность благодаря своим ярким эмоциональным цветовым решениям. Ему принадлежит слава одного из лучших в Германии художников-акварелистов.
Пятый федеральный канцлер ФРГ и его супруга были большими ценителями изобразительного искусства и покупали то, что им нравилось.
В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться.
150 лет назад родился экспрессионист, мастер ярких цветовых решений Эмиль Нольде. Выставка в Буххайме рассказывает о его интересе к фантастическому и гротескному.
В чем состоит принципиальное различие между двумя главными направлениями изобразительного искусства в Европе? В чем заключается сходство? Ответы – на выставке в Берлине.
Переговоры с наследниками Макса Слефогта продолжались много лет. Теперь федеральная земля Рейнланд-Пфальц обладает крупнейшим собранием известного художника.
Два этажа занимает экспозиция, которая охватывает полное собрание произведений одного из ведущих представителей немецкого экспрессионизма.
Десятки лет хранились в неприметной мюнхенской квартире эти конфискованные в свое время нацистами бесценные шедевры - среди мусора и просроченных консервов.
Картина немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде была обнаружена через тридцать лет после ее исчезновения на чердаке коллекционера из Баден-Вюртемберг.
Эмиль Нольде мог жить в Париже или Цюрихе, но выбрал покой родного североморского побережья Германии. На фоне традиционной архитектуры пройти мимо дома этого художника, не заметив его, невозможно.
В Москве открылась выставка немецких художников из собраний Deutsche Bank. Произведения демонстрируют как общность отдельных художественных течений, так и переломные моменты в развитии немецкого искусства 20 века.
"Художнику не надо много знать; прекрасно, если он, направляемый инстинктом, может писать, не думая о своей цели, как он это делает, когда дышит или ходит"...
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