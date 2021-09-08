"Голубое чудо" - самый красивый мост через Эльбу (фотогалерея)

На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.