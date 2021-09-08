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Дрезденский симфонический оркестр известен своими необычными выступлениями. На днях он дал концерт на Эльбе - в сопровождении пяти пароходов.
Проехать 1200-километровый велосипедный маршрут вдоль Эльбы решили двое немецких пианистов, взяв в дорогу 250-килограммовое пианино.
На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
Сразу после завершения строительства жители Дрездена придумали ему свое собственное название - "Голубое чудо".
В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.
Гурманы-толстосумы готовы платить по 1000 евро за килограмм таких мальков. Но эта партия весом в полтора центнера не предназначалась для удовлетворения кулинарных потребностей.
В такую погоду столица Саксонии еще больше похожа на Флоренцию, с которой этот город на Эльбе часто сравнивают.
После коронавирусной паузы исторические пароходы возобновили рейсы по Эльбе из Дрездена. Одновременно был начат процесс санации здешней судоходной компании.
Среди пассажиров этого парохода, ходившего по Эльбе, был австрийский император Франц Иосиф I.
Так сейчас эта река выглядит в районе саксонской столицы Дрездена после рекордной засухи в начале нынешнего лета.
Чтобы пройти на лодках по Эльбе, например, от чешской границы до Гамбурга, нужно примерно двадцать дней.
Ежегодно эту достопримечательность Саксонии посещают около 450 тысяч человек.
Заснеженная столица Саксонии в один из нынешних февральских вечеров.
Раннее зимнее утро на Эльбе в саксонской столице - Дрездене.
На восстановление этого храма в 1996-2005 годах было потрачено 180 миллионов евро. Из них 115 миллионов евро пришлось на пожертвования со всего мира.
Американский журнал People назвал артиста Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной. Эльба - обладатель премии "Золотой глобус" 2012 года.
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