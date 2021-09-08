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Эльба

4.9.2021, Dresden***Musiker der Dresdner Sinfoniker stehen während des Konzerts «Elbkarawane» auf einem Schubverband vor den Elbwiesen und der Carolabrücke. Bei dem Konzert auf der Elbe wird das Stück «Vapora Fortis» von Andreas Gundlach uraufgeführt. +++ dpa-Bildfunk +++

На Эльбе! Концерт для симфонического оркестра и пяти колесных пароходов 08.09.2021

Дрезденский симфонический оркестр известен своими необычными выступлениями. На днях он дал концерт на Эльбе - в сопровождении пяти пароходов.
Während Julian Eilenberger in die Tasten greift, muss Andreas Güstel in die Pedale treten. Das Klavierduo Be-flügelt auf Tour die Elbe entlang. Derzeit radeln sie musizierend durchs Land. Den Elberadweg entlang, von der Quelle in Tschechien bis zur Mündung bei Cuxhaven an der Nordsee - der längste CO2-neutrale Klaviertransport der Welt. (zu dpa Extrem-Pianisten setzen mit Klavier im Schlepp Zeichen für die Kunst) +++ dpa-Bildfunk +++

Сколько можно проехать с пианино на велосипеде (фото) 18.08.2021

Проехать 1200-километровый велосипедный маршрут вдоль Эльбы решили двое немецких пианистов, взяв в дорогу 250-килограммовое пианино.
Hell leuchtet am Freitag (25.11.2011) in Dresden die Loschwitzer Brücke, besser bekannt unter dem Namen Blaues Wunder. 60 LED-Strahler machen die Konturen der Brücke sichtbar. Im Sommer wird das Licht 1 Uhr ausgeschaltet, im Winter ist die Brücke bis 23 Uhr beleuchtet. Für die Installation gab die Stadt 130 000 Euro inklusive Planung aus. Foto: Arno Burgi/lsn | Verwendung weltweit

"Голубое чудо" - самый красивый мост через Эльбу (фотогалерея) 23.07.2021

На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
Das „Blaue Wunder“ in Dresden. Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:00770-Dresden-1898-Blasewitz,_Loschwitzer_Br%C3%BCcke_(Blaues_Wunder)-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg

Самый фотогеничный мост Саксонии 23.07.2021

Сразу после завершения строительства жители Дрездена придумали ему свое собственное название - "Голубое чудо".
Basteigebiet mit Basteibrücke im Elbsandsteingebirge zwischen Rathen und Wehlen, Dresden | Verwendung weltweit

Самая красивая немецкая "Швейцария" (фотогалерея) 11.04.2021

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.

Christina Hiegel von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hält an der Elbe ein Glas mit Glasaale in den Händen. Mit rund 450 000 ausgesetzten Jungaale soll der Bestand der Wanderfische in der Elbe gesichert werden.

В Эльбу выпустили 450 тысяч маленьких угрей (фото) 20.03.2021

Гурманы-толстосумы готовы платить по 1000 евро за килограмм таких мальков. Но эта партия весом в полтора центнера не предназначалась для удовлетворения кулинарных потребностей.
10.11.2020, Sachsen, Dresden: Von Nebel umhüllt ist der Turm der Frauenkirche bei Sonnenaufgang. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Дрезден в тумане (фото) 15.11.2020

В такую погоду столица Саксонии еще больше похожа на Флоренцию, с которой этот город на Эльбе часто сравнивают.

08.06.2020, Sachsen, Dresden: Der historische Schaufelraddampfer «Dresden» der Sächsischen Dampfschifffahrt (SDS) fährt auf der Elbe vor dem Schloss Pillnitz vorbei. Das Unternehmen hatte am 3. Juni 2020 beim Amtsgericht Dresden einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung gestellt. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Для речных пароходов в Германии наступили тяжелые времена (фото) 09.06.2020

После коронавирусной паузы исторические пароходы возобновили рейсы по Эльбе из Дрездена. Одновременно был начат процесс санации здешней судоходной компании.

02.06.2020, Brandenburg, Oderberg: Der ehemalige Elbraddampfer «Riesa» liegt am Ufer der Wriezener Alten Oder. Seit nun schon über 35 Jahren ist die «Riesa» in Oderberg als Museumsdampfer im Binnenschifffahrts-Museum zu besichtigen. Jahrzehnte war der 1897 in Dresden gebaute Schaufelraddampfer auf der Elbe unterwegs und wurde wegen eines Schadens stillgelegt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Ходил - по Эльбе, попал в музей - на Одере: история одного парохода (фото) 06.06.2020

Среди пассажиров этого парохода, ходившего по Эльбе, был австрийский император Франц Иосиф I.
02.07.2019, Sachsen, Dresden: Scheinbar auf dem Trockenen liegt das Heck des Schaufelraddampfers «Dresden» an der Brühlschen Terrasse. Der Pegel der Elbe in Dresden beträgt momentan 58 Zentimeter. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Обмелевшая Эльба (фото) 07.07.2019

Так сейчас эта река выглядит в районе саксонской столицы Дрездена после рекордной засухи в начале нынешнего лета.
02.06.2019, Niedersachsen, Neu Darchau: Ein Kanufahrer paddelte bei Sonnenaufgang auf der Elbe Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

По Эльбе - на байдарках и каноэ (фото) 04.06.2019

Чтобы пройти на лодках по Эльбе, например, от чешской границы до Гамбурга, нужно примерно двадцать дней.
06.02.2019, Sachsen, Königstein: Die Mauern der Festung Königstein mit der Georgenburg sind mit Schnee bedeckt. Am 7. Februar 2019 informiert die Festungsleitung beim Jahrespressegespräch unter anderem über das geplante Fest anlässlich des 400. Jubiläums der Georgenburg. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Саксонскую Швейцарию - по следам Петра I (фото) 09.02.2019

Ежегодно эту достопримечательность Саксонии посещают около 450 тысяч человек.
05.02.2019, Sachsen, Dresden: Die Dächer der Häuser sind zur blauen Stunde mit Schnee bedeckt. Rechts im Bild fahren Autos über die beleuchtete Brücke Blaues Wunder (Aufnahme mit Langzeitbelichtung). Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дрезден. Зимняя сказка (фото) 06.02.2019

Заснеженная столица Саксонии в один из нынешних февральских вечеров.
21.01.2019, Sachsen, Dresden: Nebel steigt bei Sonnenaufgang von der Elbe vor der Kulisse der Dresdner Altstadt unterhalb des Brückenbogens der Marienbrücke auf. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Золотой туман во "Флоренции на Эльбе" (фото) 27.01.2019

Раннее зимнее утро на Эльбе в саксонской столице - Дрездене.
Frauenkirche in Dresden (Sachsen), aufgenommen am 23.08.2016. Erbaut in den Jahren 1726-43, im Februar 1945 zerstoert. Von 1994 bis 2005 wurde das ehemalige Dresdner Wahrzeichen wieder aufgebaut, finanziert durch Spenden aus aller Welt.2005 neue Weihe. Foto:Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Фрауэнкирхе - барочное сердце Дрездена (фото) 26.11.2018

На восстановление этого храма в 1996-2005 годах было потрачено 180 миллионов евро. Из них 115 миллионов евро пришлось на пожертвования со всего мира.

08.11.2016 epa05622916 British actor Idris Elba poses for photographs during the film premiere of '100 Streets' in London, Britain, 08 November 2016. EPA/ANDY RAIN +++(c) dpa - Bildfunk+++

Британец Идрис Эльба назван самым сексуальным мужчиной планеты 07.11.2018

Американский журнал People назвал артиста Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной. Эльба - обладатель премии "Золотой глобус" 2012 года.
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