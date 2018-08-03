Эльба по колено (фото)

Как сообщает агентство dpa, в трехкилометровом заплыве между знаменитым мостом "Голубое чудо" и районом Йоханнштадт в воскресенье, 5 августа, участвовало несколько сотен человек. В прошлом году "Эльбский заплыв" (Elbschwimmen) в Дрездене отметил свое 20-летие. Этим летом немецкие реки в результате засухи сильно обмелели, но спасатели предостерегают от легкомысленного поведения. При низком уровне воды в некоторых местах увеличивается скорость течения, что повышает опасность несчастных случаев.
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"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Этот подвесной мост построили в Дрездене в 1891-1893 годах. Он стал одним из архитектурных символов саксонской столицы - наряду с Фрауэнкирхе, Цвингером и Оперой Земпера. В июле 2018 года мост отметил свой 125-летний юбилей. Ежедневно по нему проезжает около 30 тысяч автомобилей.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Пятый по счету дрезденский мост через Эльбу соединил два городских района - Блазевиц и Лошвиц. На момент строительства такая подвесная конструкция, обходившаяся без стальных тросов или цепей, не имела аналогов в мире. Вместо них использовали растяжки из клепаной полосовой стали.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Лошвицкий мост - так он называется официально. Однако более широко известен под своим народным названием - "Голубое чудо" (Blaues Wunder), появившимся сразу после ввода в эксплуатацию. Как оно возникло?
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Во-первых, необычной для тех времен была такая голубая краска, которой покрыли металлический каркас. Во-вторых, удивительной была сама конструкция моста - всего лишь две опоры около берегов реки. От третьей посреди русла пришлось отказаться по требованию дирекции речного судоходства.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Перед сдачей мост подвергли испытанию, для чего на него загнали... В разных источниках списки отличаются, но общая нагрузка составила около 160 тонн. Среди прочего для теста использовали дорожные катки и разные вагоны, грузовые платформы, пожарные машины, лошадей и так далее. В середине он прогнулся лишь на 9 миллиметров.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Общая длина моста составляет 280 метров, основного пролета - 146 метров. Весит вся конструкция 3500 тонн. Эта фотография была сделана во время наводнения 2013 года. Много он их видел на своем веку и все выдержал без каких-либо проблем.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
"Голубое чудо" в столице Саксонии всего лишь на несколько лет моложе Эйфелевой башни в Париже, ставшей символом новой индустриальной эпохи и использования таких ажурных металлических конструкций в строительстве и архитектуре.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.
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Самый фотогеничный мост Саксонии
Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории.
Автор: Максим Нелюбин
Чем занимаются немцы в жаркий летний вечер
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Дело было вечером
Фотокорреспондент агентства dpa Юлиан Штратеншульте документировал, как выглядит Германия с высоты птичьего полета в один из вечеров этого знойного лета. Маршрут был проложен над Нижней Саксонией в районе городов Ганновер, Хильдесхайм, Зарштедт и Латцен. На первой фотографии - канал в Хильдесхайме.
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Дело было вечером
Гребная лодка на этом же канале.
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Дело было вечером
Стадион с беговой дорожкой в Ганновере.
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Дело было вечером
Поле под Хильдесхаймом.
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Дело было вечером
Искусственное озеро Машзе, созданное в Ганновере в 1930-х годах на месте болота.
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Дело было вечером
Открытый бассейн в Зарштедте.
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Дело было вечером
Гольф-клуб в Латцене.
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Дело было вечером
Это не солнечные часы, а двенадцать футболистов во время тренировки в этом же городе.
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Дело было вечером
Озеро в заболоченной низине реки Лайне около Ганновера.
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Дело было вечером
Один из пляжей на бывших песчаных карьерах Риклингер Кистайхе в Ганновере.
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Дело было вечером
Теннисный клуб в Зарштедте.
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Дело было вечером
Поле для тренировок футбольного клуба "Ганновер 96".