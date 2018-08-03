Эльба по колено (фото)

Как сообщает агентство dpa, в трехкилометровом заплыве между знаменитым мостом "Голубое чудо" и районом Йоханнштадт в воскресенье, 5 августа, участвовало несколько сотен человек. В прошлом году "Эльбский заплыв" (Elbschwimmen) в Дрездене отметил свое 20-летие. Этим летом немецкие реки в результате засухи сильно обмелели, но спасатели предостерегают от легкомысленного поведения. При низком уровне воды в некоторых местах увеличивается скорость течения, что повышает опасность несчастных случаев.

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Самый фотогеничный мост Саксонии Лошвицкий мост - так он называется официально. Однако более широко известен под своим народным названием - "Голубое чудо" (Blaues Wunder), появившимся сразу после ввода в эксплуатацию. Как оно возникло?

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Самый фотогеничный мост Саксонии Перед сдачей мост подвергли испытанию, для чего на него загнали... В разных источниках списки отличаются, но общая нагрузка составила около 160 тонн. Среди прочего для теста использовали дорожные катки и разные вагоны, грузовые платформы, пожарные машины, лошадей и так далее. В середине он прогнулся лишь на 9 миллиметров.

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Самый фотогеничный мост Саксонии Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.

Самый фотогеничный мост Саксонии Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.

Самый фотогеничный мост Саксонии В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.

Самый фотогеничный мост Саксонии На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.

Самый фотогеничный мост Саксонии По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.

Самый фотогеничный мост Саксонии Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.

Самый фотогеничный мост Саксонии Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории. Автор: Максим Нелюбин



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