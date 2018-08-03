 Эльба по колено (фото) | Кадр дня | DW | 06.08.2018

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Кадр за кадром

Эльба по колено (фото)

Низкий уровень воды не стал препятствием для участников традиционного заплыва по Эльбе в Дрездене.

Дрезден

Как сообщает агентство dpa, в трехкилометровом заплыве между знаменитым мостом "Голубое чудо" и районом Йоханнштадт в воскресенье, 5 августа, участвовало несколько сотен человек. В прошлом году "Эльбский заплыв" (Elbschwimmen) в Дрездене отметил свое 20-летие. Этим летом немецкие реки в результате засухи сильно обмелели, но спасатели предостерегают от легкомысленного поведения. При низком уровне воды в некоторых местах увеличивается скорость течения, что повышает опасность несчастных  случаев.

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    Общая длина моста составляет 280 метров, основного пролета - 146 метров. Весит вся конструкция 3500 тонн. Эта фотография была сделана во время наводнения 2013 года. Много он их видел на своем веку и все выдержал без каких-либо проблем.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    "Голубое чудо" в столице Саксонии всего лишь на несколько лет моложе Эйфелевой башни в Париже, ставшей символом новой индустриальной эпохи и использования таких ажурных металлических конструкций в строительстве и архитектуре.

  • Почтовая карточка 1922 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории.

    Автор: Максим Нелюбин


Чем занимаются немцы в жаркий летний вечер

  • Хильдесхайм

    Дело было вечером

    Фотокорреспондент агентства dpa Юлиан Штратеншульте документировал, как выглядит Германия с высоты птичьего полета в один из вечеров этого знойного лета. Маршрут был проложен над Нижней Саксонией в районе городов Ганновер, Хильдесхайм, Зарштедт и Латцен. На первой фотографии - канал в Хильдесхайме.

  • Хильдесхайм

    Дело было вечером

    Гребная лодка на этом же канале.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Стадион с беговой дорожкой в Ганновере.

  • Нижняя Саксония

    Дело было вечером

    Поле под Хильдесхаймом.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Искусственное озеро Машзе, созданное в Ганновере в 1930-х годах на месте болота.

  • Зарштедт

    Дело было вечером

    Открытый бассейн в Зарштедте.

  • Латцен

    Дело было вечером

    Гольф-клуб в Латцене.

  • Латцен

    Дело было вечером

    Это не солнечные часы, а двенадцать футболистов во время тренировки в этом же городе.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Озеро в заболоченной низине реки Лайне около Ганновера.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Один из пляжей на бывших песчаных карьерах Риклингер Кистайхе в Ганновере.

  • Зарштедт

    Дело было вечером

    Теннисный клуб в Зарштедте.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Поле для тренировок футбольного клуба "Ганновер 96".


Контекст

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Дело было вечером  