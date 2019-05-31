Элтон Джон заявил о российской цензуре фильма "Рокетмен"

Британский артист и музыкант Элтон Джон жестко раскритиковал решение российского прокатчика "Централ Партнершип" вырезать из фильма "Рокетмен" сцены с гей-сексом. Свое заявление Джон разместил в субботу, 1 июня, в "Твиттере". "Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать цензуре фильм "Рокетмен" для российского рынка", - говорится в заявлении музыканта. Он также указывает, что он и создатели фильма из компании Paramount Pictures заранее не были уведомлены о решении прокатчика.

"Paramount Pictures - смелые партнеры, позволившие нам создать фильм, который является истинным представлением необыкновенной жизни Элтона. То, что местный дистрибьютор вырезал определенные сцены, отказывая зрителям в возможности увидеть фильм так, как он был задуман, является печальным отражением разделенного мира, в котором мы все еще живем, и жестокого неприятия любви двух людей. Мы верим в наведение мостов и в открытый диалог, и будем продолжать настаивать на разрушении барьеров, пока все люди не будут одинаково услышаны во всем мире", - резюмировали авторы заявления.

Скандал вокруг фильма "Рокетмен"

После премьеры в московском кинотеатре "Октябрь" ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев, который представлял картину, объявил со сцены, что в российской версии вырезаны все сцены с мужскими поцелуями, половыми актами гомосексуалов и многие фрагменты с наркотиками.

Кинокритик Антон Долин сообщил, что "из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно", так как "речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла".

В министерстве культуры РФ в свою очередь заявили, что чиновники не требовали от прокатчиков удалить из фильма те или иные сцены. "Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление", - заявил в интервью РИА "Новости" министр культуры Владимир Мединский.

Представитель прокатчика фильма, компании "Централ Партнершип", подтвердил, что в картину были внесены изменения, указав, что это было сделано "для соответствия законодательству РФ".

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