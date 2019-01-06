 Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию | Новости из Германии о Европе | DW | 28.08.2019

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Европа

Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию

Архиепископ Афинский Иероним II поручил комитетам Священного Синода Греческой православной церкви выдать заключение о возможном признании Православной церкви Украины. Те высказались утвердительно.

Софийский собор в Киеве

Софийский собор в Киеве (фото из архива)

Элладская (Греческая) православная церковь признала новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Священный Синод во главе с архиепископом Афинским Иеронимом II принял соответствующее решение в ходе заседания в греческой столице в среду, 28 августа. Против выступил лишь митрополит Китирский Серафим.

Первоначально архиепископ Афинский намеревался вынести вопрос на голосование в ходе конференции епископов Греции в октябре. Однако в этом случае он мог столкнуться с разногласиями внутри епископата, отмечает агентство KNA.

Контекст

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Получением томоса об автокефалии торжественная часть создания Православной церкви Украины завершена. Впереди многолетний бюрократический процесс и, возможно, судебные тяжбы. (12.01.2019)

Иероним II поручил комитетам Синода по церковному праву и межправославным вопросам выдать заключение о возможном признании ПЦУ. Оба комитета утвердительно высказались по этому поводу.

Автокефалия ПЦУ

Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на объединительном поместном соборе в Киеве. Ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В ПЦУ вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию.

В конце мая Епифаний признал недействительным все документы УПЦ КП, выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.

В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата, которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим.

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    На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

  • Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz (DW/Liliya Rzheutskaya)

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    Решение Вселенского патриархата

    Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

  • Патриарх Кирилл и президент Владимир Путин

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    РПЦ разорвала отношения с Константинополем

    Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

    Автор: Ольга Мищенко


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На объединительном поместном соборе в конце 2018 года был избран глава новой автокефальной православной церкви Украины и утвержден ее устав. (15.12.2018)  

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