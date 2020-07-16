Экс-претендент в президенты Цепкало уехал из Беларуси и увез детей

Экс-претендент в президенты Республики Беларусь Валерий Цепкало покинул страну и увез с собой детей. В интервью данном белорусскому интернет-порталу tut.by в пятницу, 24 июля, по телефону из Москвы, политик сообщил, что вынужден был пойти на такой шаг, получив предупреждение от друзей из правоохранительных структур о грядущем аресте, а также возможном лишении его жены родительских прав.

По словам Цепкало, его супруга остается в Беларуси и продолжит работу в составе объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сам же он намерен вернуться в страну после выборов. “Но, если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа, - заявил политик.

Хочу показать сущность белорусского режима

Россия, рассказал Цепкало агентству РБК, выбрана потому, что это единственная страна, границу которой можно свободно пересечь из Беларуси. Он надеется, что Москва не станет выдавать его, потому что уверен: у Минска нет никаких доказательств его вины и, соответственно, оснований требовать экстрадиции.

Цепкало также рассказал журналистам, что намерен дать серию пресс-конференций в России, Украине, одной из европейских стран и США. "Я хочу показать сущность белорусского режима. Естественно, буду призывать Россию, ЕС и США не признавать выборы, если они будут сфальсифицированы", - подчеркнул политик.

Лукашенко освобождается от конкурентов

Бывший дипломат и экс-глава "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало считался экспертами одним их трех главных соперников действующего главы Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих 9 мая президентских выборах. Однако ЦИК отказался зарегистрировать Цепкало. Достоверными были признаны только 75 249 подписей, собранных в его поддержку, из необходимых 100 тысяч. В интервью DW политик рассказал о том, что его команда очень тщательно подошла к процессу отбора подписей: "Мы собрали около 220 тысяч подписей, отобрали сами 160 тысяч, которые являются наиболее чистыми". Верховный суд Беларуси оставил решение ЦИК в силе, несмотря на жалобу политика.

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