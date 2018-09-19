 Экс-премьер Пакистана выйдет на свободу после 2 месяцев тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.09.2018

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Мир

Экс-премьер Пакистана выйдет на свободу после 2 месяцев тюрьмы

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф провел за решеткой два месяца вместо 10 лет. Его обвиняли в коррупции после публикации "панамских досье".

Сторонники Наваза Шарифа радуются его освобождению

Высокий суд Исламабада в среду, 29 сентября, рассмотрев апелляцию, постановил освободить бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. В июле текущего года Шарифа приговорили к 10 годам лишения свободы и 8 млн фунтам штрафа (около 10 млн долларов). Его признали виновным в коррупции по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Лондонскую недвижимость экс-премьера было решено конфисковать.

Контекст

По официальным данным, партия Хана опередила главного соперника - партию экс-премьера Наваза Шарифа. Тот, однако, не признает поражения и заявляет о масштабных подтасовках. (27.07.2018)

Наваз Шариф признан виновным по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Дело было начато после публикации "панамских досье". (06.07.2018)

По этому же делу была приговорена к 7 годам лишения свободы дочь Шарифа Марьям. В сентябре скончалась от рака жена Наваза Шарифа, после чего суд отпустил его вместе с Марьям на похороны. Затем они вернулись в тюрьму. Дочь экс-премьера выйдет на свободу вместе с отцом в ближайшие дни.

В конце июня возглавляемая Шарифом партия "Пакистанская мусульманская лига" проиграла на выборах партии "Терик-и-инсаф" ("Движение за справедливость") во главе с бывшей звездой крикета Имраном Ханом. Партия Хана получила 109 из 269 мест в парламенте, партия Шарифа - только 63.

Наваз Шариф занимал пост премьер-министра Пакистана в 1990-1993 годах и 1997-1999 годах, в третий раз он стал премьером в 2013 году. В результате публикации "панамских досье" стало известно, что Шариф и его семья переводили деньги из Пакистана в Катар, после чего предположительно приобретали на них недвижимость в Лондоне через панамские офшоры. В 2017 году суд признал, что политик не соответствует занимаемой должности, и отстранил его от власти.

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  • Deutschland Titelseite Süddeutsche Zeitung Panama Papers

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Крупнейший "слив" в истории

    Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.

  • Logo Mossack Fonseca

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Математика от Mossack Fonseca

    Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

  • Panama Gebäude Mossack Fonseca

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Большое имя на рынке офшоров

    Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.

  • Infografik Mutmaßliche Inhaber von Briefkastenfirmen

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Президенты, короли, премьер-министры…

    Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.

  • Aserbaidschan Ilham Aliev Mahraban Alieva Türkei Hayrunisa Gul Abdullah Gul

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    … и их ближайшие родственники

    Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

  • Russland Sergej Roldugin mit Wladimir Putin und Dmitri Medwedew

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

  • Ukraine Präsident Petro Poroshenko

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Обещал, но не продал

    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

  • China Jackie Chan Schauspieler

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

  • Island Proteste gegen Premierminister Gunnlaugson

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

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