 Экс-президент Судана получил два года заключения за коррупцию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.12.2019

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Мир

Экс-президент Судана получил два года заключения за коррупцию

Омар аль-Башир авторитарно правил Суданом 30 лет и был свергнут в апреле 2019 года. Международный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в военных преступлениях. 

Экс-президент Судана Омар аль-Башир в суде, августа 2019 года

Экс-президент Судана Омар аль-Башир в суде, августа 2019 года

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Такое решение принял суд в суданской столице Хартум в субботу, 14 декабря. Поскольку аль-Баширу уже 75 лет, его отправят не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых заключенных. Изначально ему грозило лишение свободы сроком до 10 лет.

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Приговор вступит в силу после того, как суд примет решение по другому делу против аль-Башира - о подстрекательстве к насилию и соучастии в убийстве демонстрантов, поясняет агентство AFP.

Аль-Башир, авторитарно правивший Суданом последние 30 лет, был свергнут в результате военного переворота в апреле текущего года. Сначала его подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В августе начался процесс по делу аль-Башира, которого обвинилисреди прочего во взяточничестве, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.

Суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира

В 2009 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным ООН, с начала конфликта в 2003 году там погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут свергнутого президента Гааге, а будут судить его на родине.

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