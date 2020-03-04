 Экс-президент Судана переведен в тюрьму для особо опасных преступников | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2019

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Мир

Экс-президент Судана переведен в тюрьму для особо опасных преступников

До сих пор Омар аль-Башир содержался под домашним арестом. Военная хунта Судана отказывается выдавать экс-президента международному суду в Гааге и намерена судить его на родине.

Омар аль-Башир в бытность порезидентом Судана

Омар аль-Башир в бытность порезидентом Судана

В Судане свергнутый военными экс-президент Омар аль-Башир в среду, 17 апреля, переведен в тюрьму для особо опасных преступников в столице страны Хартуме. Отныне 75-летний экс-глава государства будет содержаться в одиночной камере под усиленной охраной, сообщили западные СМИ.

Контекст

Газета Frankfurter Rundschau комментирует решение международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира. (05.03.2009)

Еженедельная печать живо откликнулась на требование главного обвинителя в Международном уголовном суде в Гааге выписать ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира. (20.07.2008)

Аль-Бащир, правивший Судом на протяжении 30 лет, был свернут в результате военного путча 11 апреля. С тех пор он находился под домашним арестом в президентском дворце в Хартуме.

Неясное будущее аль-Башира

Дальнейшая судьба аль-Башира пока неизвестна. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на его арест по обвинению в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе гражданской войны в суданском регионе Дарфур. Правящая в Судане военная хунта, на прошлой неделе заявила, что не выдаст аль-Башира в Гаагу, а будет судить его на родине.

Восставшие военные сформировали хунту, которая будет править Судом на протяжении двух лет до проведения выборов. С декабря в Судане не утихали массовые протесты, начавшиеся из-за повышения цен на хлеб и закончившиеся требованиями об отставке аль-Башира. Армия выполнила некоторые требования демонстрантов.

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    Автор: Ефим Шуман


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