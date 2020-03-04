Экс-президент Судана переведен в тюрьму для особо опасных преступников

В Судане свергнутый военными экс-президент Омар аль-Башир в среду, 17 апреля, переведен в тюрьму для особо опасных преступников в столице страны Хартуме. Отныне 75-летний экс-глава государства будет содержаться в одиночной камере под усиленной охраной, сообщили западные СМИ.

Аль-Бащир, правивший Судом на протяжении 30 лет, был свернут в результате военного путча 11 апреля. С тех пор он находился под домашним арестом в президентском дворце в Хартуме.

Неясное будущее аль-Башира

Дальнейшая судьба аль-Башира пока неизвестна. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на его арест по обвинению в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе гражданской войны в суданском регионе Дарфур. Правящая в Судане военная хунта, на прошлой неделе заявила, что не выдаст аль-Башира в Гаагу, а будет судить его на родине.

Восставшие военные сформировали хунту, которая будет править Судом на протяжении двух лет до проведения выборов. С декабря в Судане не утихали массовые протесты, начавшиеся из-за повышения цен на хлеб и закончившиеся требованиями об отставке аль-Башира. Армия выполнила некоторые требования демонстрантов.

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