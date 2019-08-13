 Экс-президент Киргизии Атамбаев оставлен под стражей | Киргизия | DW | 16.08.2019

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Киргизия

Экс-президент Киргизии Атамбаев оставлен под стражей

По словам супруги экс-президента Киргизии Раисы Атамбаевой, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

Бишкекский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил Сергей Слесарев - адвокат бывшего главы государства, подозреваемого, в частности, в организации массовых беспорядков.

"К сожалению, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Решение о заключении под стражу Атамбаева осталось неизменным", - цитирует защитника агентство "Интерфакс". По словам юриста, экс-президент будет оставаться под арестом до 26 августа.

Заседание суда проходило в здании Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Дело в отношении супруги экс-президента

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Между тем супруга Атамбаева - Раиса - заявила журналистам у здания ГКНБ, что в отношении нее по показаниям экс-заведующего отделом аппарата президента Манаса Арабаева возбудили уголовное дело по подозрению в оказании давления на судей по ряду дел.

"Я никогда не вмешивалась в судебные дела. Я даже не знаю, где какой суд находится. Власти выдают желаемое за действительное", - утверждает она.

Бывшему президенту Киргизии вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений во время операции по его задержанию. Атамбаев подозревается в применении насилия против представителей власти, организации массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийстве сотрудника правоохранительных органов и организации захвата заложников, заявил начальник управления Генпрокуратуры Замир Бейшекеев.

Двухдневная операция по задержанию Атамбаева

Правоохранители 7 августа дважды пытались взять штурмом резиденцию в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира спецназа ГКНБ "Альфа" получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался, а шесть спецназовцев оказались в заложниках у сторонников Атамбаева.

На следующий день в Кой-Таш были стянуты около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции Атамбаев сдался. Попытку митинга его сторонников вечером того же дня в центре Бишкека жестко подавили сотрудники силовых структур. Против митингующих применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 августа суд арестовал имущество экс-президента, включая телеканал "Апрель" и ОАО "Медиа Форум".

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности.

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    Автор: Наталья Позднякова


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