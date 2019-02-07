Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывавший наказание за коррупцию, в пятницу, 8 ноября, вышел на свободу. Несколько сот человек ожидали его у здания полицейского управления в городе Куритиба, где да Силва провел в заключении 19 месяцев. Федеральный верховный суд 7 ноября решил, что да Силва сможет находиться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций по его делу всеми инстанциями, предусмотренными законом.

В числе встречавших 74-летнего политика были члены основанной да Силвой Партии трудящихся, а также ее председатель Глейзи Хоффманн. Сторонники бывшего президента скандировали "Лула свободен!".

Да Силва выступил перед собравшимися с небольшой речью. Противники политика "хотели лишить свободы идею", а не конкретного человека, заявил экс-президент. Он добавил, что намерен уже 9 ноября встретиться с представителями одного из профсоюзов.

Критика в адрес действующего президента Жаира Болсонару

Кроме того, да Силва раскритиковал нынешнего главу государства Жаира Болсонару за безработицу и заморозку минимальных зарплат, а также обвинил действующие власти в криминализации левого движения. Ранее бывший президент называл Болсонару угрозой демократии в стране.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2017 году он был приговорен к 9 с половиной годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег. Позднее срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца, однако в апреле 2019 года решением Федерального верховного суда снижен до 8 лет и 10 месяцев. Политик отвергает все обвинения.

В 1970-х годах да Силва возглавлял профсоюз работников металлургической промышленности. Он является соучредителем и почетным председателем социалистической Партии трудящихся.

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Взлет и падение Лулы да Силвы Лидер забастовочного движения В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

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Взлет и падение Лулы да Силвы Подсудимый В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет. Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер

