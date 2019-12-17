Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни. Во вторник, 17 декабря, антитеррористический суд в Исламабаде назначил ему высшую меру наказания по обвинению в государственной измене и совершении антиконституционных действий.

76-летний Мушарраф признан виновным в соответствии с 6-й статьей конституции за то, что в 2007 году он приостановил действие Основного закона страны и ввел чрезвычайное положение. Решение было принято судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.

Проживающий в Дубае Мушарраф не присутствовал при оглашении приговора. Он имеет право подать апелляцию. Мушарафф отвергает обвинения против него, называя их политически мотивированными.

Дело Перверза Мушаррафа

Мушарраф пришел к власти путем военного переворота в 1999 году. Бывший военачальник находился на высшем государственном посту Пакистана по 2008 год. Затем он покинул Пакистан и переехал в Лондон, но в марте 2013 года после пяти лет эмиграции вернулся, чтобы участвовать в парламентских выборах, назначенных на май.

Однако пакистанский суд запретил экс-президенту выдвигать свою кандидатуру. После его ухода с поста президента страны против него были заведены уголовные дела в связи с убийствами в 2007 году премьер-министра страны Беназир Бхутто и радикального исламского проповедника Абдула Рашида Гази. По решению суда 69-летний Мушарраф был помещен под домашний арест в своей резиденции в пригороде Исламабада.

В 2014 году он покинул страну после того, как ему было разрешено выезжать в связи с состоянием здоровья. С тех пор он проживал в Дубае и Лондоне и не возвращался на родину, несмотря на соответствующие судебные постановления.

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