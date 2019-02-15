Экс-министр обороны США: Не хочу обратно в эпоху ракет "Першинг"

Дополнительные санкции в отношении России могли бы помочь вернуть Кремль за стол переговоров ради сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение Уильям Коэн, бывший министр обороны США, высказал в интервью DW на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 15-го по 17-е февраля в столице Баварии.

Санкционные инструменты, убежден Коэн, помогут "России понять, что она должна сделать" и заставят "отказаться от обвинений в адрес НАТО". "Я бы предпочел применить дополнительные санкции", - заявил Коэн. Он подчеркнул, что страны НАТО сошлись во мнении об использовании Россией ракет, нарушающих договор о РСМД.

1988 год: вывод ракет "Першинг-2" из Германии. На плакате: "Мы дали шанс миру"

Коэн, который возглавлял оборонное ведомство США в администрации Билла Клинтона, сказал, что помнит "времена, когда СССР поставил на вооружение баллистические ракеты СС-20 (в советской классификации РСД-10 "Пионер" - Ред.), а США в ответ разместили в Европе "Першинги". Эскалация конфликта вызвала серьезное беспокойство в Европе и создала напряженность между НАТО и СССР. "Я не хотел бы вернуться в такое прошлое", - отметил бывший высокопоставленный американский чиновник.

"Ответом НАТО не обязательно станет размещение ядерных боеголовок"

Ответом НАТО на новые баллистические ракеты с российской стороны может стать развертывание комплексов, не обладающих ядерным, но имеющих "значительный разрушительный потенциал", предположил Коэн. Впрочем, экс-министр обороны США оговорился, что предпочел бы, если бы стороны не уходили от переговоров и приложили усилия для сокращения вооружений.

Уильям Коэн также призвал международное сообщество к тому, чтобы начать многосторонний диалог о глобальном соглашении по сокращению вооружений, в том числе ядерных. Среди участников таких переговоров он назвал Индию, Иран, КНР, КНДР и Пакистан.

Коэн в интервью DW также прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина, сделанные им в ноябре 2018 года, о том, что у России появилось гиперзвуковое оружие. "Когда вы говорите об оружии, которое в пять раз быстрее звука, то можно ли от него защититься? Думаю, что ответ отрицательный", - заметил бывший глава оборонного ведомства США. На практике, отметил экс-министр, появление такого оружия приведет к тому, что стороны будут вынуждены "взвести курки". "Вопрос будет стоять так: кто первым нанесет удар, если нет возможности защититься? Такой мир не назовешь стабильным", - заключил Уильям Коэн. США, согласно официальным отчетам, на настоящий момент не обладают гиперзвуковым оружием, хотя его разработки ведутся.

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