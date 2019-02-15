Экс-министр обороны США: Не хочу обратно в эпоху ракет "Першинг"

Дополнительные санкции в отношении России могли бы помочь вернуть Кремль за стол переговоров ради сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение Уильям Коэн, бывший министр обороны США, высказал в интервью DW на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 15-го по 17-е февраля в столице Баварии.
Санкционные инструменты, убежден Коэн, помогут "России понять, что она должна сделать" и заставят "отказаться от обвинений в адрес НАТО". "Я бы предпочел применить дополнительные санкции", - заявил Коэн. Он подчеркнул, что страны НАТО сошлись во мнении об использовании Россией ракет, нарушающих договор о РСМД.
1988 год: вывод ракет "Першинг-2" из Германии. На плакате: "Мы дали шанс миру"
Коэн, который возглавлял оборонное ведомство США в администрации Билла Клинтона, сказал, что помнит "времена, когда СССР поставил на вооружение баллистические ракеты СС-20 (в советской классификации РСД-10 "Пионер" - Ред.), а США в ответ разместили в Европе "Першинги". Эскалация конфликта вызвала серьезное беспокойство в Европе и создала напряженность между НАТО и СССР. "Я не хотел бы вернуться в такое прошлое", - отметил бывший высокопоставленный американский чиновник.
"Ответом НАТО не обязательно станет размещение ядерных боеголовок"
Ответом НАТО на новые баллистические ракеты с российской стороны может стать развертывание комплексов, не обладающих ядерным, но имеющих "значительный разрушительный потенциал", предположил Коэн. Впрочем, экс-министр обороны США оговорился, что предпочел бы, если бы стороны не уходили от переговоров и приложили усилия для сокращения вооружений.
Уильям Коэн также призвал международное сообщество к тому, чтобы начать многосторонний диалог о глобальном соглашении по сокращению вооружений, в том числе ядерных. Среди участников таких переговоров он назвал Индию, Иран, КНР, КНДР и Пакистан.
Коэн в интервью DW также прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина, сделанные им в ноябре 2018 года, о том, что у России появилось гиперзвуковое оружие. "Когда вы говорите об оружии, которое в пять раз быстрее звука, то можно ли от него защититься? Думаю, что ответ отрицательный", - заметил бывший глава оборонного ведомства США. На практике, отметил экс-министр, появление такого оружия приведет к тому, что стороны будут вынуждены "взвести курки". "Вопрос будет стоять так: кто первым нанесет удар, если нет возможности защититься? Такой мир не назовешь стабильным", - заключил Уильям Коэн. США, согласно официальным отчетам, на настоящий момент не обладают гиперзвуковым оружием, хотя его разработки ведутся.
Смотрите также:
-
Реликты холодной войны
Советский истребитель МиГ
Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.
-
Реликты холодной войны
Руины советской военно-морской базы в Латвии
Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.
-
Реликты холодной войны
Брошенный танк
Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..
-
Реликты холодной войны
Советские ракеты в Польше
Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.
-
Реликты холодной войны
Центр радиошпионажа на "Чертовой горе"
Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.
-
Реликты холодной войны
Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе
О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.
-
Реликты холодной войны
База советских подводных лодок в Крыму
В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?
-
Реликты холодной войны
Подземная база снабжения бундесвера
Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.
-
Реликты холодной войны
Ядерный центр в Великобритании
Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.
-
Реликты холодной войны
Убежище для номенклатуры
А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника.
Автор: Наталия Королева