 Экс-министр намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2019

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Мир

Экс-министр намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году

Бывший министр жилищного строительства и городского развития Хулиан Кастро подчеркнул важность охраны границы и пообещал восстановить участие США в Парижском соглашении по климату.

Выступление Хулиана Кастро в Сан-Антонио 12 января 2019 года

Выступление Хулиана Кастро в Сан-Антонио 12 января 2019 года

Экс-министр США Хулиан Кастро в субботу, 12 января, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов на выборах, которые пройдут в 2020 году. Соответствующее заявление 44-летний латиноамериканец сделал в городе Сан-Антонио в штате Техас, мэром которого являлся до перехода в правительство США.

В ходе своего выступления Кастро отметил важность охраны государственной границы, но подчеркнул, что ее необходимо обеспечить "разумным и человечным образом". "Запирание детей в клетки" ни при каких обстоятельствах не сделает ситуацию безопасной, добавил он.

Контекст

И демократы, и республиканцы представляют итоги промежуточных выборов в США как свой успех. Но кому они больше на руку, и как повлияют на соотношение сил? Ответы DW на самые важные вопросы. (07.11.2018)

Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Это плохо? Да, но не трагично, говорят немецкие обозреватели. (02.06.2017)

Кроме того, 44-летний демократ пообещал первым же президентским указом восстановить участие США в Парижском соглашении по климату, о выходе из которого действующий глава государства Дональд Трамп объявил в июне 2017 года.

Во время второго президентского срока Барака Обамы Кастро занимал должность министра жилищного строительства и городского развития.

Выборы состоятся 3 ноября 2020 года

31 декабря 2018 года в президентскую гонку включилась сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. 11 января 2019 года свою кандидатуру выдвинула член Палаты представителей Конгресса США демократ Тулси Габбард. Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года.

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    Автор: Илья Коваль


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Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой

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Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

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