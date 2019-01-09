 Экс-министру Израиля грозит 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Экс-министру Израиля грозит 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана

Гонен Сегев уже заключил сделку с прокуратурой и готов признать себя виновным в шпионаже с отягчающими обстоятельствами. Оглашение приговора ожидается в феврале.

Гонен Сегев в израильском суде

Гонен Сегев в израильском суде

Израильскому бывшему министру энергетики Гонену Сегеву грозит 11 лет лишения свободы за шпионаж в пользу непримиримого врага Израиля - Ирана. В рамках судебного процесса, который продолжается с июля, Сегев заключил сделку с прокуратурой и готов признать себя виновным в шпионаже с отягчающими обстоятельствами, сообщило министерство юстиции страны в среду, 9 января. Оглашение приговора ожидается 11 февраля.

Контекст

По подозрению в шпионаже в пользу Ирана в Азербайджане задержаны 22 человека. По данным министерства национальной безопасности, они готовили нападения на посольства США и Израиля в Баку. (14.03.2012)

Процесс в Иерусалиме проходит в закрытом режиме. О конкретных обвинениях, выдвинутых против Сегева, занимавшего пост министра энергетики и инфраструктуры Израиля в 1995-1996 годах, мало сведений. Известно, однако, что обвинения касаются периода с 2012 года, когда Сегев жил в Нигерии, до задержания экс-министра в аэропорту Тель-Авива в мае 2018 года.

Гонен Сегев в 1990-е годы занимал министерский пост в правительстве тогдашнего премьер-министра Ицхака Рабина, который впоследствии был убит израильским правым экстремистом. Переход Сегева из правоэкстремистской партии в партию "Авода" Рабина обеспечил решающее голосование по заключенному в Осло мирному договору между Израилем палестинцами о будущем статусе сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Сегев уже неоднократно вступал в конфликт с законом. В 2003 году он получил один год условно за попытку мошенничества с кредитными картами. Годом позднее ему были предъявлены обвинения в том, что он с помощью дипломатического паспорта с подделанным сроком годности пытался провезти из Нидерландов в Израиль 30 тысяч таблеток экстази. Тогда Сегев, по соглашению с прокуратурой, признал свою вину.

Смотрите также:

  • Мата Хари

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Двойной агент, танцовщица и куртизанка

    В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.

  • Юлиус и Этель Розенберг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Супруги Розенберг

    В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.

  • Гюнтер Гийом

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион в ведомстве канцлера

    То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.

  • Энтони Блант

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    "Кембриджская пятерка"

    В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.

  • Анна Чапман

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Из разведки на подиум

    В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.

  • Супруги Аншлаг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионский Аншлаг

    Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.

  • Франц Йозеф Штраус

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион Штраус?

    Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.

  • Протестующие держат плакаты с портретом Эдварда Сноудена

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионаж: версия 2.0

    Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей.

    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


Смотреть видео 01:55
Now live
01:55 мин

Шпионы в Берлине: все, что вы хотели знать о ЦРУ и КГБ, - в одном музее

 

Контекст

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

1 апреля Федеральная разведывательная служба ФРГ (BND) отмечает свое 60-летие. В фотогалерее DW - о самых громких шпионских скандалах в истории спецслужб разных стран. (31.03.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Израильтяне и иранцы полюбили друг друга - пока только в интернете  

Министр обороны ФРГ предостерег Израиль от нанесения удара по Ирану  

Шпионы в Берлине: все, что вы хотели знать о ЦРУ и КГБ, - в одном музее  

Также по теме

Russland Moskau Bolschoi Theater 1918

За что в Москве убили немецкого посла? 06.07.2018

Убийство первого посла Германии в Советской России и последовавшие за ним восстание левых эсеров и расстрел царской семьи до сих пор оставляют много вопросов.

Geheimdienst Agent - Symbol

Иранские агенты следили за еврейскими объектами в Германии 19.01.2018

Прокуратура Германии провела обыски в квартирах и офисах иранских агентов. Они составляли список еврейских объектов для атак на них в случае военного конфликта в Персидском заливе.

Symbolbild Cyberattacke Virus Wurm Virusattacke

Советник НАТО по кибербезопасности о софте Касперского и опасных вирусах 02.11.2017

Консультант НАТО рассказал DW, ждать ли запрета антивируса Касперского по примеру США в госучреждениях других стран и можно ли защититься от вирусов Bad Rabbit, WannaCry и Petya.

Реклама

Самые читаемые

Дилемма православия: кто признает украинскую автокефалию  

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

В Австрии эвакуировали популярный горнолыжный курорт  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно